శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
WTC points table : న్యూజిలాండ్పై గెలుపు మిస్- డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్స్ టేబుల్లో టీమిండియా స్థానం ఇలా..
న్యూజిలాండ్తో జరిగిన తొలి టెస్టులో టీమిండియా విజయానికి అడుగు దూరంలో నిలిచిపోయింది. ఆఖరి రోజు డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ అద్భుత పోరాటంతో వెల్లింగ్టన్ టెస్ట్ డ్రాగా ముగిసింది. ఈ ఫలితంతో ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ పట్టికలో భారత్ స్థానం ఎలా మారిందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
న్యూజిలాండ్ గడ్డపై సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత టెస్ట్ విజయం సాధించాలన్న టీమిండియా ఆశలపై ఆతిథ్య బ్యాటర్లు నీళ్లు చల్లారు1 వెల్లింగ్టన్లోని బేసిన్ రిజర్వ్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టు ఆఖరి రోజు (సోమవారం) న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లు మొండి పట్టుదలతో క్రీజులో పాతుకుపోయి మ్యాచ్ను డ్రాగా ముగించారు. రెండో ఇన్నింగ్స్లో కివీస్ జట్టు 5 వికెట్ల నష్టానికి 239 పరుగులు చేసిన దశలో, ఇరు జట్ల కెప్టెన్లు మ్యాచ్ను డ్రాగా ముగించేందుకు అంగీకరించారు. ఆ సమయానికి న్యూజిలాండ్ ఇంకా భారత్ కంటే 113 పరుగులు వెనుకబడి ఉన్నప్పటికీ, వికెట్లు పడకుండా అడ్డుకోవడంతో టీమిండియాకు నిరాశ తప్పలేదు. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్లో భారత్ గెలిచి ఉంటే, 2009 తర్వాత న్యూజిలాండ్ గడ్డపై మన జట్టుకు అదే తొలి టెస్ట్ విజయంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయేది.
మ్యాచ్ చివరి గంటల్లో డారిల్ మిచెల్ (174 బంతుల్లో 49 నాటౌట్), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (92 బంతుల్లో 26 నాటౌట్) అసాధారణ ఓపికతో బ్యాటింగ్ చేశారు. ఆరో వికెట్కు అజేయంగా 63 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి భారత బౌలర్ల శ్రమను వృథా చేశారు. ఈ డ్రాతో రెండు టెస్టుల సిరీస్ ప్రస్తుతం 0-0తో సమంగా నిలిచింది.
వాషింగ్టన్ సుందర్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ దెబ్బకు వణికిన కివీస్!
నాలుగో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 119/2 స్కోరుతో ఉన్న న్యూజిలాండ్ను ఆలౌట్ చేయడానికి ఆఖరి రోజు భారత్కు 8 వికెట్లు అవసరమయ్యాయి. సోమవారం ఉదయం సెషన్లో భారత బౌలర్లు అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి ఆతిథ్య జట్టును ఒత్తిడిలోకి నెట్టారు. మూడో వికెట్కు రచిన్ రవీంద్రతో కలిసి 72 పరుగులు జోడించిన ఓపెనర్ డెవాన్ కాన్వే (65)ను స్పిన్నర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ బోల్తా కొట్టించాడు. వికెట్ల వెనుక రిషబ్ పంత్ చురుగ్గా క్యాచ్ అందుకోవడంతో భారత్కు తొలి వికెట్ దక్కింది.
ఆ వెంటనే పేసర్ ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ తన పదునైన బంతితో రచిన్ రవీంద్ర (37) ను పెవిలియన్కు పంపాడు. రవీంద్ర బ్యాట్ అంచును తాకిన బంతిని సెకండ్ స్లిప్లో ఉన్న కేఎల్ రాహుల్ ఒడిసిపట్టుకున్నాడు. దీనితో న్యూజిలాండ్ 157/4 స్కోరు వద్ద భోజన విరామానికి వెళ్లింది. క్రీజులో టామ్ బ్లండెల్, డారిల్ మిచెల్ ఉండగా, ఉదయం సెషన్లో రెండు కీలక వికెట్లు తీసిన భారత్ గెలుపు దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లే కనిపించింది.
అన్షుల్ కాంబోజ్ వికెట్ తీసినా.. మిచెల్, ఫిలిప్స్ అడ్డుగోడ!
లంచ్ విరామం తర్వాత కూడా భారత బౌలర్లు వికెట్ల వేట కొనసాగించారు. యువ పేసర్ అన్షుల్ కాంబోజ్ బౌలింగ్లో టామ్ బ్లండెల్ (54 బంతుల్లో 15) అవుటయ్యాడు. బంతి బ్లండెల్ బ్యాట్ అంచుకు తగిలి కీపర్ పంత్ చేతుల్లో పడినప్పటికీ, ఫీల్డ్ అంపైర్ నాటౌట్గా ప్రకటించాడు. అయితే టీమిండియా వెంటనే డీఆర్ఎస్ సమీక్ష కోరగా, రిప్లేలో అవుట్ అని తేలడంతో అంపైర్ తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నాడు.
ఐదో వికెట్ పడటంతో కివీస్ ఇన్నింగ్స్ కుప్పకూలుతుందని అంతా భావించారు. కానీ డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ భారత బౌలర్ల వ్యూహాలకు చెక్ పెట్టారు! వేగంగా పరుగులు చేయడం కంటే వికెట్ కాపాడుకోవడానికే వీరిద్దరూ పూర్తి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఎలాంటి అనవసర షాట్లకు పోకుండా, ప్రతి బంతిని ఎంతో జాగ్రత్తగా డిఫెన్స్ చేస్తూ టీ విరామానికి జట్టు స్కోరును 206/5కు చేర్చారు. అప్పటికి మిచెల్ 24 పరుగులతో, ఫిలిప్స్ 19 పరుగులతో క్రీజులో నిలిచారు. చివరి సెషన్లో భారత బౌలర్లు ఎంతో ఓపికతో బౌలింగ్ చేసినా, బేసిన్ రిజర్వ్ పిచ్ బ్యాటింగ్కు స్వర్గధామంగా మారడంతో వికెట్లు తీయడం అసాధ్యంగా మారింది.
డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్, న్యూజిలాండ్ స్థానాలివే..
వెల్లింగ్టన్ టెస్ట్ డ్రాగా ముగియడంతో ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (డబ్ల్యూటీసీ) పాయింట్ల పట్టికలో సమీకరణాలు మారాయి. తాజా పట్టికలో భారత్ నాలుగో స్థానంలోనే కొనసాగుతున్నప్పటికీ, జట్టు పాయింట్ల శాతం (పీసీటీ) 50కి పడిపోయింది. ఇప్పటివరకు 12 టెస్టులు ఆడిన టీమిండియా 5 విజయాలు, 4 ఓటములు, 3 డ్రాలతో మొత్తం 72 పాయింట్లు సాధించింది. డబ్ల్యూటీసీ నిబంధనల ప్రకారం జట్ల ర్యాంకులను మొత్తం పాయింట్ల ఆధారంగా కాకుండా, పాయింట్ల శాతం (పీసీటీ) ప్రకారమే నిర్ణయిస్తారు.
మరోవైపు ఈ డ్రా ప్రభావం న్యూజిలాండ్ ర్యాంకుపై గట్టిగా పడింది. కివీస్ పాయింట్ల శాతం 66.67కి తగ్గడంతో ఆ జట్టు రెండో స్థానం నుంచి మూడో స్థానానికి పడిపోయింది. ఇదే అదనుగా ఆస్ట్రేలియా జట్టు కివీస్ను వెనక్కి నెట్టి రెండో స్థానానికి ఎగబాకింది. తొలి టెస్టులో విజయానికి చేరువగా వచ్చి డ్రాతో సరిపెట్టుకున్న టీమిండియా, ఇప్పుడు రెండో టెస్టులో గెలిచి సిరీస్ కైవసం చేసుకోవడంతో పాటు డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ అవకాశాలను మెరుగుపరుచుకోవాలని పట్టుదలగా ఉంది.
సౌతాఫ్రికా మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
|ర్యాంక్
|టీమ్
|మ్యాచులు
|గెలుపు
|ఓటములు
|డ్రా
|పాయింట్ల డిడక్షన్
|రిజల్టే లేనివి
|పాయింట్లు
|పీసీటీ
|1
|దక్షిణాఫ్రిక
|8
|6
|2
|0
|0
|0
|72
|75.00
|2
|ఆస్ట్రేలియా
|13
|9
|4
|0
|0
|0
|108
|69.23
|3
|న్యూజిలాండ్
|7
|4
|1
|2
|0
|0
|56
|66.67
|4
|ఇండియా
|12
|5
|4
|3
|0
|0
|72
|50.00
|5
|బంగ్లాదేశ్
|9
|3
|4
|2
|0
|0
|44
|40.74
|6
|ఇంగ్లాండ్
|16
|7
|8
|1
|14
|0
|74
|38.54
|7
|వెస్టిండీస్
|14
|3
|8
|3
|2
|0
|46
|27.38
|8
|శ్రీలంక
|8
|1
|3
|4
|15
|0
|13
|13.54
|9
|పాకిస్థాన్
|11
|3
|7
|1
|24
|0
|16
|12.12