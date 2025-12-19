Edit Profile
    200ఎంపీ కెమెరా, పవర్​పుల్​ ప్రాసెసర్​తో Xiaomi 17 Ultra- ఇంకొన్ని రోజుల్లో లాంచ్​!

    షావోమి 17 సిరీస్​లో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ లాంచ్​కు రెడీ అవుతోంది. వచ్చే వారమే ఈ షావోమి 17 అల్ట్రా గ్రాండ్​ ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. 200ఎంపీ కెమెరా, పవర్​పుల్​ ప్రాసెసర్​తో ఈ గ్యాడ్జెట్​ లాంచ్​ అవుతుందని తెలుస్తోంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Dec 19, 2025 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజం షావోమి తన సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ సిరీస్‌లో మరో సంచలనానికి సిద్ధమైంది! ఇటీవల విడుదలైన షావోమి 17 సిరీస్‌లోకి ‘షావోమి 17 అల్ట్రా’ మోడల్‌ను తీసుకొస్తున్నట్టు కంపెనీ ఇటీవలే అధికారికంగా ధృవీకరించింది. వచ్చే వారమే ఈ స్మార్ట్​ఫోన్‌ని చైనా మార్కెట్లో లాంచ్ చేయనున్నారు! ఈ సిరీస్‌లో ఇప్పటికే షావోమి 17, 17 ప్రో, 17 ప్రో మాక్స్ మోడల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో షావోమీ 17 అల్ట్రాపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఇంకొన్ని రోజుల్లో షావోమి 17 అల్ట్రా లాంచ్​! (Bloomberg)
    ఇంకొన్ని రోజుల్లో షావోమి 17 అల్ట్రా లాంచ్​! (Bloomberg)

    షావోమి 17 అల్ట్రా- లాంచ్​, ధర (అంచనాలు)..

    షావోమి సంస్థ తన వీబో అకౌంట్​లో షేర్ చేసిన పోస్ట్ ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చే వారం చైనాలో విడుదల కానుంది! ఖచ్చితమైన తేదీని వెల్లడించనప్పటికీ, పరిశ్రమ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం డిసెంబర్ 22 నుంచి 27 మధ్య ఈ లాంచ్​ ఈవెంట్ ఉండొచ్చు. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ 26న లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని, అంతకు ఒకరోజు ముందే ప్రీ-ఆర్డర్లు మొదలవుతాయని సమాచారం.

    ధర విషయానికొస్తే, పాత మోడల్ షావోమి 15 అల్ట్రా మాదిరిగానే కొత్త గ్యాడ్జెట్​ ప్రైజింగ్​ ఉండొచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి.

    12జీబీ ర్యామ్​ + 256జీబీ స్టోరేజ్​ వేరియంట్: సుమారు రూ. 83,343 (6,499 యువాన్​).

    16జీబీ ర్యామ్​ + 1టీబీ వేరియంట్: సుమారు రూ. 1,00,015 (7,799 యువాన్​).

    షావోమి 17 అల్ట్రా- కెమెరా (లీకైన వివరాలు)..

    కెమెరా విషయంలో ప్రసిద్ధి చెందిన 'లైకా' సంస్థతో షావోమి తన భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. కేవలం సాఫ్ట్‌వేర్ ట్యూనింగ్‌కే పరిమితం కాకుండా, కెమెరా హార్డ్‌వేర్ తయారీలోనూ రెండు కంపెనీలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. ఈ కొత్త 'స్ట్రాటజిక్ కో-క్రియేషన్' పద్ధతిలో రూపొందుతున్న మొదటి ఫోన్ షావోమి 17 అల్ట్రా కావడం విశేషం.

    ఈ ఫోన్ డిజైన్ గురించి షావోమి అధికారికంగా ఏమీ చెప్పలేదు. కానీ, ఇటీవల ఇంటర్నెట్‌లో చక్కర్లు కొడుతున్న ఫోటోల ప్రకారం.. వెనుక భాగంలో సర్క్యులర్​ కెమెరా మాడ్యూల్‌కు బదులుగా స్క్వేర్​/ రెక్టాంగ్యులర్ ఆకారంలో ఉండే మాడ్యూల్‌ను ఇస్తున్నారు.

    షావోమి 17 అల్ట్రా- ప్రధాన ఫీచర్లు..

    ప్రాసెసర్: క్వాల్కమ్ నుంచి రానున్న అత్యంత పవర్​ఫుల్​ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ఈ షావోమి కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​లో ఉండనుంది.

    కెమెరా సెటప్: ఇందులో క్వాడ్ (నాలుగు) కెమెరాలు ఉండొచ్చు.

    50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా.

    200ఎంపీ టెలిఫోటో కెమెరా (దూరంగా ఉన్న వస్తువులను స్పష్టంగా ఫోటో తీసేందుకు).

    50ఎంపీ అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా.

    పెరిస్కోప్ లెన్స్: జూమింగ్ కోసం ప్రత్యేకమైన పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్‌ను ఇందులో అమర్చినట్లు తెలుస్తోంది.

    షావోమి 17 అల్ట్రా లాంచ్​ నాటికి ఈ గ్యాడ్జెట్​కి సంబంధించిన ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలపై క్లారిటీ లభిస్తుంది.

    కాగా చైనాలో విడుదలైన కొన్ని నెలల తర్వాతే ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అత్యాధునిక ఫోటోగ్రఫీని కోరుకునే స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులకు ఈ ఫోన్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక కానుంది.

