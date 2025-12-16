Edit Profile
    ప్రత్యేక ఏఐ ఫీచర్లు, 50ఎంపీ ఫ్రెంట్​ కెమెరాతో మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70- ధర ఎంతంటే..

    ప్రత్యేక ఏఐ ఫీచర్లు, 50ఎంపీ ఫ్రెంట్​ కెమెరాతో మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 స్మార్ట్​ఫోన్​ లాంచ్​ అయ్యింది. ఈ నేపత్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్​ ధర, లాంచ్​ ఆఫర్లు సహా పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 16, 2025 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మోటోరోలా సంస్థ భారతదేశంలో తమ ప్రజాదరణ పొందిన ‘ఎడ్జ్’ సిరీస్‌ను విస్తరిస్తూ, కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ని లాంచ్​ చేసింది. దాని పేరు మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 5జీ. ఇది ప్రస్తుతం ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. ఇది మూడు స్టైలిష్ ప్యాంటోన్ రంగుల ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. దీని ధర, స్పెసిఫికేషన్లు, ప్రత్యేక ఫీచర్లపై ఒక లుక్కేద్దాము..

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 5జీ..
    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 5జీ..

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70- ధర, లభ్యత, ఆఫర్లు..

    ధర: మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ధర భారతదేశంలో రూ. 29,999గా ఉంది.

    వేరియంట్: కంపెనీ దీనిని కేవలం ఒకే కాన్ఫిగరేషన్‌లో విడుదల చేసింది: 8జీబీ ర్యామ్, 256జీబీ స్టోరేజ్.

    బ్యాంక్ ఆఫర్: ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు రూ. 1,000 తగ్గింపును పొందవచ్చు!

    అవైలబులిటీ: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఫ్లిప్‌కార్ట్, మోటరోలా ఇండియా అధికారిక వెబ్‌సైట్, ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ స్టోర్లలో కొనుగోలుకు లభిస్తుంది.

    కలర్స్​: ఇది ప్యాంటోన్ బ్రాంజ్ గ్రీన్, ప్యాంటోన్ గాడ్జెట్ గ్రే, ప్యాంటోన్ లిల్లీ ప్యాడ్ అనే మూడు రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంది.

    మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70: ఫీచర్స్..

    మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఒక అద్భుతమైన విజువల్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇందులో 6.7 ఇంచ్​ అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లే ఉంది. దీని రిజల్యూషన్ 1.5కే. ఈ డిస్‌ప్లే 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో చాలా మృదువుగా పనిచేస్తుంది. అలాగే, పీక్ బ్రైట్‌నెస్ ఏకంగా 4,500 నిట్స్ వరకు ఉంటుంది. స్క్రీన్‌కు రక్షణగా గొరిల్లా గ్లాస్ 7iని అందించారు.

    ఇది హెచ్​డీఆర్​10+, డాల్బీ విజన్ టెక్నాలజీలకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే వీడియో క్వాలిటీ అద్భుతంగా ఉంటుంది.

    స్మార్ట్​ఫోన్​కి ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్‌లు ఉన్నాయి. వాటర్​ అండ్​ డస్ట్​ నుంచి పూర్తి రక్షణను అందిస్తుంది. అంతేకాక, ఇది మిలటరీ-గ్రేడ్ ప్రమాణాలైన MIL-STD-810H ను కూడా అందుకుంటుంది.

    ఈ డివైజ్ శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్‌సెట్‌తో నడుస్తుంది. దీనికి 8జీబీ LPDDR5x ర్యామ్, 256జీబీ యూఎఫ్​ఎస్​ 3.1 స్టోరేజ్ జత చేశారు.

    ఈ మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై పనిచేస్తుంది. దీనిపైన మోటరోలా సొంత హెలో యూఐ ఉంటుంది. మోటోరోలా దీనికి మూడు ప్రధాన ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ అప్‌డేట్‌లు, నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్‌లు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చింది.

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70- కెమెరా ఫీచర్లు..

    ఇందులో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది.

    • 50 మెగాపిక్సెల్స్ ప్రధాన సెన్సార్ (ఐఓఎస్​ సపోర్ట్‌తో)
    • 50 మెగాపిక్సెల్స్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా
    • మూడవది, 3-ఇన్-1 లైట్ సెన్సార్

    ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో కూడా శక్తివంతమైన 50 మెగాపిక్సెల్స్ కెమెరా ఉంది.

    ఈ మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 స్మార్ట్​ఫోన్ 4కే రిజల్యూషన్‌లో 60ఎఫ్​పీఎస్​ వద్ద వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదు.

    కాగా ఫోటోగ్రఫీ, వీడియో రికార్డింగ్ కోసం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత ప్రత్యేక టూల్స్‌ను కూడా మోటోరోలా జోడించింది.

    ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో 5000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 68డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు, 15డబ్ల్యూ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. నిరంతర వీడియో ప్లేబ్యాక్‌లో ఈ బ్యాటరీ 31 గంటల వరకు లైఫ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70- ప్రత్యేక ఏఐ ఫీచర్స్..

    ఈ మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70లో మోటో ఏఐ ఫీచర్లను సంస్థ చేర్చింది. వీటిలో Next Move, Catch Me Up 2.0, Pay Attention 2.0, Remember This with Recall, Co-pilot వంటి అధునాతన ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి.

