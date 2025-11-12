Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సింగిల్​ ఛార్జ్​తో 100 కి.మీ కన్నా ఎక్కువ రేంజ్​- యమహా నుంచి 2 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు..

    యమహా నుంచి రెండు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఇండియాలో లాంచ్​కు రెడీ అవుతున్నాయి. అవి.. ఏరోక్స్​ ఈ, ఈసీ-06. ఇవి 2026లో ఇండియాలో లాంచ్​ అవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 12, 2025 9:20 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    యమహా మోటార్ ఇండియా దేశీయంగా ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాల విభాగంలోకి అడుగు పెట్టడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో, ముంబైలో జరిగిన తమ 70వ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో రెండు కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను ఆవిష్కరించింది. యమహా ఏరోక్స్ ఈ, ఈసీ-06 అనే రెండు ఈ-స్కూటర్లను 2026 చివరి నాటికి ఇండియాలో లాంచ్​ చేయనుంది.

    యమహా నుంచి 2 కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు..
    యమహా నుంచి 2 కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు..

    ఈవీలతో పాటు మొత్తం 10 మోడళ్ల వ్యూహంలో భాగంగా ఈ ప్రవేశం జరగనుంది. మిగిలిన ఎనిమిది మోడళ్లు ఐసీఈ పవర్డ్ వెర్షన్‌లు కాగా, అవి ఈ ఈవీల కంటే ముందుగా మార్కెట్‌లోకి రానున్నాయి.

    ఈ కొత్త ఈ-స్కూటర్లను భారత ప్రభుత్వం యొక్క ‘వికసిత్ భారత్’కు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేశారు.

    ఏరోక్స్ ఈ మోడల్‌ను ప్రత్యేకించి భారతదేశం కోసం తయారు చేసిన ఈవీగా యమహా పేర్కొంది. దీని ధరను 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో ప్రకటించనున్నారు.

    భారత ఈవీ మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించే ముందు శిక్షణకు మద్దతు ఇవ్వడం, సరైన మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడం తొలి దశగా భావిస్తున్నట్లు యమహా ప్రకటించింది.

    యమహా ఏరోక్స్ ఈ..

    యమహా ఏరోక్స్ ఈ అనేది పనితీరుపై దృష్టి సారించిన ఎలక్ట్రిక్ మ్యాక్సీ-స్కూటర్‌. ఇది మెరుగైన యాక్సలరేషన్​, తక్షణ టార్క్‌ను అందించడానికి తయారు చేశారు. సాధారణ పెట్రోల్ ఆధారిత ఏరోక్స్ మాదిరిగానే, ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ చురుకైన, స్టైలిష్ ప్యాకేజీలో రోజువారీ ప్రయాణానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.

    ముఖ్యమైన వివరాలు:

    బ్యాటరీ: ఇది ఒక్కొక్కటి 1.5 కేడబ్ల్యూహెచ్​ సామర్థ్యం గల డ్యూయల్ డిటాచబుల్ బ్యాటరీ ప్యాక్‌లతో వస్తుంది. మొత్తం వినియోగ సామర్థ్యం 3 కేడబ్ల్యూహెచ్​.

    పవర్, టార్క్: 9.4 కేడబ్ల్యూ మోటారు ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 48 ఎన్​ఎం పీక్ టార్క్‌ను అందిస్తుంది.

    రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే 106 కి.మీ రేంజ్‌ను ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

    ఫీచర్లు:

    డిస్‌ప్లే: టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, మీడియా నియంత్రణలతో బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీని కలిగి ఉన్న 5-ఇంచ్​ కలర్-టీఎఫ్‌టీ డ్యాష్‌బోర్డ్.

    రైడింగ్ మోడ్‌లు: రైడర్‌లు ఎకో, స్టాండర్డ్, పవర్ అనే మూడు రైడింగ్ మోడ్‌లను 'బూస్ట్ ఫంక్షన్'తో సహా ఎంచుకోవచ్చు.

    భద్రత: ఈ స్కూటర్‌లో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, సింగిల్-ఛానెల్ ఏబీఎస్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    యమహా ఈసీ-06

    యమహా ఈసీ-06 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ అనేది మరింత ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్‌ను స్వీకరించింది. ఇది సులభంగా నడపడానికి వీలుగా, రిలాక్స్డ్ ఎర్గోనామిక్స్‌ను కలిగి ఉంది. స్టైలిష్ ప్రయాణ సాధనాలను కోరుకునే యువ రైడర్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకుని రూపొందించిన ఈ ఈ-స్కూటర్, ముందు భాగంలో స్టాక్డ్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, పదునైన లైన్లతో కూడిన క్లీన్ బాడీ ప్యానెళ్లను కలిగి ఉంది.

    ముఖ్యమైన వివరాలు:

    బ్యాటరీ: ఇది 4 కేడబ్ల్యూహెచ్​ ఫిక్స్‌డ్ బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో వస్తుంది.

    పవర్: 4.5 కేడబ్ల్యూ ఎలక్ట్రిక్ మోటారుకు శక్తిని అందిస్తుంది. ఈ ఈ-స్కూటర్ 6.7 కేడబ్ల్యూ పీక్ పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేయగలదు.

    రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జింగ్‌పై 160 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుంది.

    ఛార్జింగ్: ఇంట్లో ఉండే స్టాండర్డ్ ప్లగ్-ఇన్ ఛార్జర్ ద్వారా దాదాపు 9 గంటల్లో పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయవచ్చు!

    గరిష్ట వేగం: ఈ స్కూటర్ గంటకు 90 కి.మీ గరిష్ట వేగాన్ని చేరుకోగలదు.

    టెక్ ఫీచర్లు:

    కనెక్టివిటీ: ఇందులో ఎల్‌సీడీ కన్సోల్, సిమ్​తో కూడిన అంతర్నిర్మిత టెలిమాటిక్స్ యూనిట్ ఉన్నాయి. దీని ద్వారా రియల్ టైమ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ, డేటా యాక్సెస్ సాధ్యమవుతుంది.

    మోడ్‌లు: ఏరోక్స్ ఈ మాదిరిగానే ఇందులో కూడా మూడు రైడింగ్ మోడ్‌లు, రివర్స్ మోడ్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    యమహా ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ మోడళ్లను, ముఖ్యంగా ఏరోక్స్ ఈని భారతీయ మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా తయారు చేసి, దేశంలో ఈ-స్కూటర్ల విభాగాన్ని మరింత విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    News/News/సింగిల్​ ఛార్జ్​తో 100 కి.మీ కన్నా ఎక్కువ రేంజ్​- యమహా నుంచి 2 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు..
    News/News/సింగిల్​ ఛార్జ్​తో 100 కి.మీ కన్నా ఎక్కువ రేంజ్​- యమహా నుంచి 2 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes