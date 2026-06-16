ఇక సులభంగా యూఎస్ స్టాక్స్లో పెట్టుబడులు.. జెరోధా, గ్రో, ఏంజెల్ వన్లకు అనుమతి
భారతదేశ అగ్రగామి రిటైల్ బ్రోకరేజ్ ప్లాట్ఫారమ్లు జెరోధా, గ్రో, ఏంజెల్ వన్, అప్స్టాక్స్లకు గిఫ్ట్ సిటీ ద్వారా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అనుమతి లభించింది. రాబోయే రెండు మూడు నెలల్లో సాంకేతిక ప్రక్రియలు పూర్తి చేసుకుని ఈ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
భారతీయ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు అంతర్జాతీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సరికొత్త మార్గం సుగమమైంది. దేశంలోని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలైన జెరోధా, గ్రో, ఏంజెల్ వన్, అప్స్టాక్స్లు గుజరాత్లోని గిఫ్ట్ సిటీ (GIFT City) ద్వారా యూఎస్, అంతర్జాతీయ షేర్లలో పెట్టుబడి సేవలను అందించేందుకు అధికారిక అనుమతులు సాధించాయి. మనీకంట్రోల్ నివేదిక ప్రకారం, ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అథారిటీ (IFSCA) ఈ ప్లాట్ఫారమ్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. సాంకేతిక అనుసంధానం, నిబంధనల ప్రక్రియలు పూర్తి చేసుకుని రాబోయే రెండు నుంచి మూడు నెలల్లో ఈ సేవలు పూర్తిస్థాయిలో ప్రారంభం కానున్నాయి.
గిఫ్ట్ సిటీ నిబంధనల పరిధిలో కొత్త సేవలు
ఈ అనుమతుల ద్వారా భారతదేశంలోని అతిపెద్ద నాలుగు రిటైల్ బ్రోకరేజ్ ప్లాట్ఫారమ్లు అంతర్జాతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లలోకి ప్రవేశించేందుకు వీలు కలుగుతుంది. గిఫ్ట్ సిటీలోని ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్ (IFSC) పరిధిలో పనిచేసే ఆర్థిక ఉత్పత్తులు, సేవలను ఐఎఫ్ఎస్సీఏ నియంత్రిస్తుంది.
రిపోర్ట్ ప్రకారం, జెరోధా, అప్స్టాక్స్ సంస్థలు 'బ్రోకర్-డీలర్లు'గా వ్యవహరిస్తాయి. ఇవి వ్యూట్రేడ్ ఇంటర్నేషనల్, ఇంటరాక్టివ్ బ్రోకర్స్, అల్పాకా సెక్యూరిటీస్ వంటి అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సంస్థల ద్వారా ట్రేడింగ్ను నిర్వహిస్తాయి. మరోవైపు గ్రో, ఏంజెల్ వన్ సంస్థలు గ్లోబల్ యాక్సెస్ ప్రొవైడర్ (GAP) ఫ్రేమ్వర్క్ కింద ఈ సేవలను ఇన్వెస్టర్లకు అందించనున్నాయి. ఇటీవలే 'ధన్' (Dhan) యాప్ కూడా యూఎస్ స్టాక్ ఇన్వెస్టింగ్ సేవలను ప్రారంభించగా, ఇప్పుడు ఈ నాలుగు పెద్ద సంస్థలు ఆ జాబితాలో చేరాయి.
అంతర్జాతీయ ఇన్వెస్ట్మెంట్కు పెరుగుతున్న డిమాండ్
గత కొన్నేళ్లుగా భారతీయ ఇన్వెస్టర్లలో గ్లోబల్ మార్కెట్లపై ఆసక్తి విపరీతంగా పెరిగింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), సెమీకండక్టర్లు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EV), స్పేస్ టెక్నాలజీ వంటి సరికొత్త రంగాలలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇన్వెస్టర్లు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం స్మాల్కేస్ (Smallcase), ఐఎన్డీమనీ (INDmoney), హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ (HDFC Securities) వంటి ప్లాట్ఫారమ్లు వేర్వేరు విధానాల ద్వారా అంతర్జాతీయ స్టాక్స్లో పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు జెరోధా, గ్రో వంటి దిగ్గజాల ఎంట్రీతో సాధారణ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు ప్రపంచ మార్కెట్లు మరింత చేరువ కానున్నాయి.
గ్లోబల్ మార్కెట్లకు గేట్వేగా గిఫ్ట్ సిటీ
గుజరాత్లో ఏర్పాటు చేసిన గిఫ్ట్ సిటీ.. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సేవలు, సరిహద్దు లావాదేవీలను సులభతరం చేసేందుకు భారతదేశం సృష్టించిన ప్రత్యేక ఆర్థిక జోన్. విదేశీ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడులను మరింత విస్తృతం చేయడానికి ఐఎఫ్ఎస్సీఏ 'గ్లోబల్ యాక్సెస్ ప్రొవైడర్' (GAP) విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ద్వారా గిఫ్ట్ సిటీ పరిధిలోని నియంత్రిత సంస్థలు భారతీయ చట్టాలు, నిబంధనలకు లోబడే ఇన్వెస్టర్లకు విదేశీ స్టాక్స్, అంతర్జాతీయ సెక్యూరిటీలలో ఇన్వెస్ట్ చేసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More