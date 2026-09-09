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సెప్టెంబర్ 17 నుంచి 26వ తేదీ వరకు ఈ రాశులవారికి లక్కు.. పెరగనున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్!

సెప్టెంబర్‌లో ఒక ముఖ్యమైన గ్రహ సంయోగం జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 17 నుండి సూర్యుడు, బుధుడు కన్యారాశిలో కలిసి ఉండటం వలన శుభప్రదమైన బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, వృత్తిలో పురోగతి, కొత్త ఆదాయ అవకాశాలు, వ్యాపారంలో విజయం లభించే అవకాశం ఉంది.

Updated on: Sep 9, 2026, 17:12:41 IST
By Anand Sai
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జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల స్థానం, గమనం, సంయోగానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలిసినప్పుడు ఆ సంయోగం ప్రభావం 12 రాశులన్నింటిపైనా విభిన్న రీతులలో కనిపిస్తుంది. అటువంటి ఒక ముఖ్యమైన గ్రహ సంయోగం 2026 సెప్టెంబర్‌లో జరగనుంది. సూర్యుడు, బుధుడు ఒకే రాశిలో కలిసి బుధాదిత్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తారు. ఈ యోగం ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితులలో శుభ మార్పులు సంభవించే అవకాశం ఉంది.

సెప్టెంబర్ అదృష్ట రాశి ఫలాలు
సెప్టెంబర్ అదృష్ట రాశి ఫలాలు

పంచాంగం ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 17న ఉదయం 7:53 గంటలకు సూర్యుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడు అప్పటికే కన్యారాశిలో ఉన్నందున, సూర్యుని ప్రవేశం తర్వాత వారిద్దరూ ఒకే రాశిలో కలిసి బుధాదిత్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తారు. ఈ యోగం సెప్టెంబర్ 26 వరకు కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత బుధుడు కన్యారాశి నుండి తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం.. ఈ సూర్య-బుధ సంయోగం తెలివితేటలు, తార్కిక ఆలోచన, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం, ​​సంభాషణ నైపుణ్యాలు, వ్యాపారాన్ని పెంచుతుంది. ఫలితంగా ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, వ్యాపారంలో లాభం, ఆర్థిక విషయాలలో మంచి వృద్ధికి అవకాశం ఉంది. బుధాదిత్య రాజయోగంతో అదృష్టాన్ని చూసే రాశులను చూద్దాం..

మిథున రాశి

బుధాదిత్య రాజయోగం మిథున రాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో మంచి అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలు, తెలివైన నిర్ణయాలు కార్యాలయంలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. మీకు కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులపై పనిచేసే అవకాశం లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కస్టమర్లు, వ్యాపార పరిచయాలు లభించవచ్చు. గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగితే, ఈ కాలం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

కన్యా రాశి

కన్యారాశి వారికి సూర్య-బుధ గ్రహాల కలయిక వృత్తిపరంగా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. పని ప్రదేశంలో కొత్త బాధ్యతలు మీపై పడవచ్చు. మీ కష్టపడి పనిచేసే తత్వం, పని పట్ల నిబద్ధతను మీ పెద్దలు మెచ్చుకుని, గుర్తించే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ఊపందుకోవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలకు కొత్త పరిచయాలు, వ్యాపార అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలం ఆర్థికంగా కూడా మంచిది కావచ్చు. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలను కనుగొనడంలో మీరు విజయం సాధించవచ్చు.

వృశ్చిక రాశి

బుధాదిత్య రాజయోగం వృశ్చిక రాశి వారికి వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ పై అధికారుల మార్గదర్శకత్వం, సహకారం వల్ల మీరు ముఖ్యమైన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా మెరుగుదల సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీరు పాత పెట్టుబడుల నుండి లాభాలు, రావలసిన డబ్బు అందుబాటులోకి రావడం లేదా అదనపు ఆదాయ వనరుల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. కానీ ఎలాంటి ముఖ్యమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మంచిది.

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈ బుధాదిత్య రాజయోగం ఆర్థిక పరంగా సానుకూల ప్రభావాలను తీసుకురాగలదు. వృత్తిపరమైన పురోగతికి లేదా ఆదాయ పెరుగుదలకు దారితీసే కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు, కొత్త కాంట్రాక్టులు, వ్యాపార సంబంధాలు, భాగస్వామ్యాలు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తీసుకురాగలవు. ఈ కాలంలో తొందరపాటుతో ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే బదులు, సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగడం మంచిది. మీరు ఆచరణాత్మక వైఖరి, వివేకవంతమైన నిర్ణయాలు, సరైన వ్యూహాన్ని అవలంబిస్తే, మీ ఆర్థిక స్థితిని మరింత బలోపేతం చేసుకోవచ్చు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 17 నుంచి 26వ తేదీ వరకు ఈ రాశులవారికి లక్కు.. పెరగనున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 17 నుంచి 26వ తేదీ వరకు ఈ రాశులవారికి లక్కు.. పెరగనున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్!
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