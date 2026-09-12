108 గరికలతో వినాయక పూజ.. గరికను ఇలా సమర్పిస్తే విఘ్నాలు తొలగుతాయట!
హిందూ సంప్రదాయంలో వినాయక చవితికు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. విఘ్నాలను తొలగించే గణపతికి దూర్వా (గరిక) పూజ ఎంతో విశిష్టమైనదిగా భావిస్తారు. భక్తిశ్రద్ధలతో 108 దూర్వాలను సమర్పించడం ద్వారా గణపతి అనుగ్రహం లభిస్తుందని ధార్మిక విశ్వాసం.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో వినాయక చవితికి ఉన్న ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదు. ప్రథమ పూజ్యుడైన విఘ్నేశ్వరుని ఆరాధనకు అంకితం చేసిన ఈ పండుగ భాద్రపద మాసంలో శుక్లపక్ష చవితి రోజున అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 14, 2026 సోమవారం నాడు ఈ పర్వదినం వచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా ఇళ్లలో, మండపాల్లో కొలువుదీరే గణనాథుడిని భక్తులు అత్యంత నిష్టతో కొలుస్తారు. సమస్త విఘ్నాలను తొలగించే దేవుడిగా కొలవబడే గణపతిని ప్రసన్నం చేసుకోవడంలో దూర్వార్చన (గరిక పూజ)కు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది.
సాక్షాత్తు దేవతలు కూడా ఆరాధించే వినాయకుడికి గరిక అంటే ఎంతో ఇష్టం. శాస్త్రాల ప్రకారం శ్రద్ధగా 108 దూర్వాలను సమర్పించడం ద్వారా గణనాథుడి అపారమైన కృపాకటాక్షాలు లభిస్తాయి. అయితే ఈ పవిత్ర ప్రక్రియలో కొన్ని కచ్చితమైన నియమాలను పాటించడం చాలా అవసరం.
దూర్వార్చనలో పాటించాల్సిన పవిత్ర నియమాలు
పూజా సమయంలో దేవునికి సమర్పించే ప్రతీ ద్రవ్యం ఎంతో శుభ్రంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా గణపతికి సమర్పించే గరిక పచ్చగా, తాజాగా ఉండాలని పండితులు చెబుతున్నారు. ఎండిపోయిన, వాడిపోయిన లేదా అశుద్ధమైన గరికను పూజలో పొరపాటున కూడా ఉపయోగించకూడదు.
దూర్వాలను సేకరించిన తర్వాత వాటిని ముందుగా స్వచ్ఛమైన నీటితో శుభ్రంగా కడగాలి. భక్తులు తమ సౌలభ్యాన్ని బట్టి విడివిడిగా 108 దూర్వాలు సమర్పించవచ్చు. లేదా 21-21 చొప్పున ఐదు కట్టలు కట్టి, మరో 3 కలిపి మొత్తం సంఖ్యను పూర్తి చేయవచ్చు. గరికను దేవుడి విగ్రహంపై విసిరినట్లు కాకుండా ఎంతో గౌరవంగా, ప్రేమతో స్వామి వారికి సమర్పించాలి.
పూజా సామగ్రి మరియు అభిషేకం
వినాయక చవితి రోజు ఉదయాన్నే అభ్యంగన స్నానం ఆచరించి, పూజా గదిని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించి పూజకు సిద్ధం కావాలి. పూజా వేదికపై వినాయక ప్రతిష్టాపన చేసి పంచామృతాలతో అభిషేకం జరపాలి. అనంతరం గంగాజలంతో శుద్ధి చేసి, నూతన వస్త్రాలు, గంధం, అక్షతలు అలంకరించాలి. స్వామివారికి ఎంతో ఇష్టమైన మోదకాలు, లడ్డూలు, పండ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించి, భక్తితో హారతి ఇవ్వాలి. పూజ పూర్తయిన తర్వాత ఆ ప్రసాదాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో పాటు ఇరుగుపొరుగు వారికి పంపిణీ చేయాలి.
జీవితంలో అడ్డంకులు తొలగిపోయేలా..
మన దేశంలో వినాయక చవితి పండుగ కేవలం ఒక ఆచారంగానే కాక, కుటుంబంలో సంతోషాన్ని, ఐక్యతను పెంపొందించే వేడుకగా నిలుస్తుంది. వినాయకుడికి భక్తిశ్రద్ధలతో 108 గరికలను సమర్పించడం వల్ల జాతకంలో ఉండే దోషాలు తొలగిపోతాయని, నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయని భక్తుల నమ్మకం. ఏ పని చేపట్టినా నిర్విఘ్నంగా పూర్తయ్యేలా ఆ గజాననుడు ఆశీర్వదిస్తాడు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More