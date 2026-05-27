లక్కు, సక్సెస్, సంపద కోసం గురువారం రోజున జపించవలసిన 2 మంత్రాలు!
గురువారం నాడు కొన్ని పనులు చేస్తే మంచిదని నమ్ముతారు. గురువారం మీరు చేసే పూజలు, మంత్రాలు మీ జాతకంలో గురు గ్రహ స్థానాన్ని బలపరుస్తాయి. 2 మంత్రాలను జపిస్తే మీకు అదృష్ట కలిసి వస్తుంది.
హిందూమతంలో వారంలోని ప్రతి రోజుకు ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది. అలాగే గురువారం రోజుకు కూడా. ఈ పవిత్రమైన రోజున బ్రహస్పతి, విష్ణుమూర్తి, రాఘవేంద్ర స్వామి, సాయిబాబాలను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించే సంప్రదాయం ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి కొనసాగుతుంది. విష్ణుమూర్తిని పూజించే సంప్రదాయం కూడా ఉంది. గురువారం చేసే పూజలు, జపాలు, ఆచారాలతో దైవిక ఆశీర్వాదాలను, జ్ఞానాన్ని, వివేకాన్ని, సంపదను, విజయాన్ని అందిస్తాయని నమ్ముతారు.
ప్రతి వ్యక్తి జాతకంలో గురు గ్రహం మంచి స్థితిలో ఉండటం చాలా ముఖ్యం. జాతకంలో గురు గ్రహం మంచి స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి తాను చేసే అన్ని ప్రయత్నాలలో విజయం, శ్రేయస్సు, సంపదను పొందుతాడని నమ్ముతారు. గురువారం మీరు చేసే ఏ పనులు మీకు సంపద, శ్రేయస్సు మరియు విజయాన్ని తెచ్చిపెడతాయో చూద్దాం..
ఏం దానం చేయాలి?
గురువారం రోజున అరటిపండ్లు, మామిడి పండ్లు, శనగలు దానం చేయాలి. ఇది కాకుండా మీరు గురువారం నాడు పుస్తకాలను దానం చేయాలి. పవిత్రమైన గురువారం నాడు వీటిని దానం చేయడం ద్వారా, మీ జీవితం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని సాధించవచ్చు.
ఏ రంగు దుస్తులు ధరించాలి?
గురువారం రోజున శ్రీ విష్ణుమూర్తి ఆశీస్సులు పొందడానికి పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించాలి. పసుపు రంగు దుస్తులు గురు బృహస్పతి, రాఘవేంద్ర స్వామి, శ్రీ విష్ణుమూర్తి, సాయిబాబాలకు అత్యంత ఇష్టమైన రంగుగా చెబుతారు. ఈ పసుపు రంగు నూతన ఆశావాదం, సానుకూల శక్తి, ఒక కొత్త ప్రారంభానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
ఏ పూజ చేయాలి?
గురువారం నాడు మీరు చేసే పూజలో చిత్తశుద్ధిని పాటించాలి. గురువారం పూజతో పాటు, సత్యనారాయణ స్వామి పూజ లేదా ఉపవాసం చేయండి. విష్ణువు ఆశీస్సులు పొందడానికి ఇది ఒక నిర్దిష్ట మార్గం ఇది అని చెబుతారు. ఇది సంబంధాలలో స్థిరత్వాన్ని కలిగిస్తుంది, డబ్బును ఆకర్షిస్తుంది, పేదరికాన్ని తొలగిస్తుంది.
ఏ మంత్రాలను జపించాలి?
గురువారం నాడు మీరు విష్ణుమూర్తి, రాఘవేంద్ర స్వామి, సాయిబాబా, బృహస్పతికి అంకితం చేసిన మంత్రాలను జపించాలి. ఈ మంత్రాలను జపించడం వల్ల మీ ఆర్థిక సమస్యలన్నీ పరిష్కారమవుతాయి. ఇది మీ జీవితంలో స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. గురువారం పూజ చేయడంతో పాటు, మీరు మంత్రాలను కూడా పఠించాలి. గురువారం నాడు మీరు ఈ మంత్రాలను పఠించడం మంచిది:
1. ''ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ''
2. "ఓం గ్రామ్ గ్రీమ్ గ్రూమ్ సహ గురవే నమః"
ఈ రెండు మంత్రాలను 108 సార్లు లేదంటే 1008 సార్లు జపించవచ్చు.
గురువారం నాడు వీటిని చేయడం వల్ల జీవితంలోని సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయని నమ్మకం. డబ్బు సమస్యలు, ఆరోగ్య సమస్యల నుండి బయటపడటానికి ఇది చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.