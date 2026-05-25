నిలబడి పూజ చెయ్యచ్చా? చేయకూడదా? పూజ చేసేటప్పుడు పాటించాల్సిన సరైన నియమాలు ఇవి!
హిందూ ధర్మంలో పూజా నియమాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. అయితే చాలామంది తెలియక నిలబడి పూజ చేస్తుంటారు. దీనివల్ల కలిగే నష్టాలు, కూర్చుని పూజ చేయడం వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ, ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
హిందూ సంప్రదాయంలో పూజ అనేది కేవలం ఒక మొక్కుబడి వ్యవహారం కాదు. అది దైవంతో అనుసంధానమయ్యే ఒక పవిత్ర ప్రక్రియ. భక్తి, శ్రద్ధ, ఆత్మసమర్పణతో చేసే పూజ మాత్రమే పూర్తి ఫలితాన్ని ఇస్తుందని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అయితే నేటి వేగవంతమైన జీవనశైలిలో చాలామంది దేవుడి గదిలోకి వెళ్లి నిలబడే దండం పెట్టుకుని, హడావుడిగా బయటకు వచ్చేస్తుంటారు. శాస్త్రాల ప్రకారం ఇలా నిలబడి పూజ చేయడం సరైంది కాదు. పూజ ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా, ఒక ఆసనం మీద కూర్చుని మాత్రమే చేయాలి. అసలు నిలబడి పూజ చేయడం వల్ల కలిగే నష్టాలేంటి? శాస్త్రాలు ఏం చెబుతున్నాయి? నిపుణుల మాటల్లో తెలుసుకుందాం.
నిలబడి పూజ చేయడం వల్ల నష్టాలేంటి?
శాస్త్రాల ప్రకారం నిలబడి పూజ చేయడం వల్ల మనసు స్థిరంగా ఉండదు. మనం నిలబడినప్పుడు మన శరీరంలోని ఆలోచనలు, ఏకాగ్రత చెదిరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల భక్తిలో సంపూర్ణత లోపిస్తుంది. "నిలబడి చేసే పూజ వల్ల పూర్తి ఫలితం దక్కదు," అని జ్యోతిష్య పండితులు వివరిస్తున్నారు. ఇక వాస్తు పరంగా చూస్తే, కొంతమంది ఇంట్లో దేవుడి విగ్రహాలను ఎత్తులో పెడుతుంటారు. దీనివల్ల తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నిలబడి పూజ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది వాస్తు దోషాలకు దారితీస్తుంది. ఫలితంగా ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తి పెరగడం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా మనశ్శాంతి కరువవ్వడం వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
కూర్చుని పూజ చేయడం వెనుక పరమార్థం
దైవ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు సంపూర్ణ శరణాగతి ముఖ్యం. మనం ఆసనం వేసుకుని కూర్చున్నప్పుడు మన శరీరం, మనస్సు ఒకే స్థితిలోకి వస్తాయి. కూర్చుని పూజ చేయడం వల్ల శరీరంలోని శక్తి భూమిలోకి వెళ్ళిపోకుండా ఆసనం అడ్డుకుంటుంది. దీనివల్ల మనలో ఆధ్యాత్మిక శక్తి పెరుగుతుంది. పూజ ముగిసిన తర్వాత హారతి ఇచ్చే సమయంలో మాత్రమే నిలబడాలి. మంత్ర పఠనం, ధ్యానం, పూజా కార్యక్రమాలన్నీ కూర్చుని చేయడం వల్ల ఏకాగ్రత కుదురుతుంది.
ఆసనం, దిశల ప్రాముఖ్యత
పూజ చేసేటప్పుడు నేరుగా నేల మీద కూర్చోకూడదు. శుభ్రమైన వస్త్రం లేదా దర్భాసనం వంటి వాటిని ఉపయోగించాలి. ఆసనం మీద కూర్చోవడం వల్ల శరీరంలోని ఉష్ణోగ్రత క్రమబద్ధీకరించబడుతుంది. పూజ చేసేటప్పుడు ముఖం ఎప్పుడూ తూర్పు దిశ వైపు ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే వస్తువుల అమరిక కూడా ప్రధానమే:
మీ కుడి చేతి వైపు గంట, ధూపం, దీపం ఉండాలి.
ఎడమ చేతి వైపు పండ్లు, పూలు, శంఖం, జలపాత్ర ఉండాలి.
దేవుడి పీఠం ఎప్పుడూ మీరు కూర్చునే ఆసనం కంటే ఎత్తులో ఉండాలి.
పూజలో పాటించాల్సిన ముఖ్య నియమాలు
పూజకు కూర్చునే ముందు స్నానం చేసి శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించాలి. పూజ చేస్తున్నంత సేపు మనసు ఇతర విషయాల మీదకు మళ్లకుండా దైవంపైనే లగ్నం చేయాలి. పూజ ముగిసిన తర్వాత మనం చేసిన తప్పులను క్షమించమని భగవంతుడిని ప్రార్థించాలి. వంటగదిలో లేదా పడకగదిలో పూజ చేయడం అంత శ్రేయస్కరం కాదు. ప్రశాంతమైన, ప్రత్యేకమైన పూజా గదిలోనే ఆరాధన సాగాలి.
సరైన విధానంలో పూజ చేస్తే కలిగే లాభాలు
శాస్త్రోక్తంగా, ప్రశాంతమైన మనసుతో పూజ చేస్తే ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. వాస్తు దోషాలు తొలగిపోయి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లభిస్తుంది. క్రమశిక్షణతో కూడిన పూజా విధానం మనకు మానసిక ప్రశాంతతను, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు తొలగిపోయి సుఖసంతోషాలు చేకూరుతాయి.
గుర్తుంచుకోండి, పూజ అనేది హడావుడిగా ముగించే పని కాదు. పూర్తి శ్రద్ధతో, నియమబద్ధంగా చేస్తేనే ఆ దైవ అనుగ్రహం మనకు లభిస్తుంది.
గమనిక: ఈ కథనంలోని అంశాలు మత గ్రంథాలు, జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా అందించాం. దీనిని ధృవీకరించే శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. పూర్తి వివరాల కోసం సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించగలరు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More