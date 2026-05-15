ఈ పువ్వులు మీ దగ్గర ఉంటే శని దేవుడి చల్లని చూపు మీపైనే.. కానీ వాటితో ఏం చేయాలి?
Shani Jayanti 2026 : శని జయంతి మే 16వ తేదీన వస్తుంది. శని జయంతి శనివారం నాడు రావడం చాలా అరుదైనది. ఎవరి జాతకంలోనైనా శని సడే సతి లేదా ధైయా ఉన్నట్లయితే శని దేవుడికి ఇష్టమైన పువ్వును సమర్పించాలి. ఇందుకు కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి.
శని జయంతిని జ్యేష్ఠ అమావాస్య నాడు జరుపుకొంటారు. ఈ సంవత్సరం శని జయంతి మే 16వ తేదీన వచ్చింది. ఈ సంవత్సరం శని జయంతి శనివారం నాడు రావడం చాలా అరుదైన విషయం. అందువల్ల, శని దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి కొన్ని ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలి. శని జయంతి సందర్భంగా శని దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి తప్పకుండా కొన్ని సులభమైన, ప్రత్యేకమైన పనులు చేయాలి.
మీ జాతకంలో శని అంతర్దశ లేదా మహాదశ ఉన్నట్లయితే, కొన్ని విషయాలు ఫాలో కావడం ద్వారా మీకు ఉపశమనం లభించవచ్చు. శని దేవుడికి ఇష్టమైన అపరాజిత పువ్వు(దీనినే శంఖుపుష్పం లేదా శంఖం పువ్వు అని కూడా అంటారు)కు సంబంధించిన కొన్ని సులభమైన పరిహారాలు ఉన్నాయి. అవేంటో చూడండి.
- మీరు శని గ్రహ ప్రభావంలో ఉన్నట్లయితే శని జయంతి రోజున శని దేవుని పాదాల వద్ద నీలి అపరాజిత పువ్వులను సమర్పించండి. పువ్వులను సమర్పించే ముందు ఆవాల నూనె దీపాన్ని వెలిగించండి. ఇలా చేయడం వల్ల శని దేవుని ఆగ్రహం నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
- అంతేకాకుండా శనిదేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి శని జయంతి రోజున అపరాజిత పువ్వులతో దండను తయారు చేసి, దానిని మొదట శివుడికి, ఆ తర్వాత శనిదేవుడికి సమర్పించండి.
- శని గ్రహం సాడేసతి, ధైయ ఉంటే.. ఈ శని జయంతి నాడు 'ఓం శం శనిశ్చరాయ నమః లేదా ఓం ప్రాం ప్రిం ప్రౌం సః శనిశ్చరాయ నమః', 108 సార్లు జపించి శనికి అపరాజిత పుష్పాలను సమర్పించండి.
- శని జయంతి రోజున శమీ వృక్షం వేరును, అపరాజిత వృక్షం వేరును ఒక నల్లటి వస్త్రంలో చుట్టి మీ చేతికి కట్టుకోండి. ఇది శని ఆగ్రహం నుండి కూడా కొంత ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.
- శని జయంతి సందర్భంగా మీరు అపరాజిత మొక్కలను దానం చేయవచ్చు. ఈ రోజున మీ ఇంట్లో అపరాజిత మొక్కను నాటడం వల్ల శని దేవుని ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. మీ ఇంట్లో అపరాజిత మొక్కను నాటి దానిని పెంచండి.
- శని కారణంగా ఎముకలకు సంబంధించిన సమస్య లేదా ఏదైనా చర్మ సంబంధిత వ్యాధి ఉంటే అపరాజిత పువ్వుతో పేస్ట్ తయారు చేసి పూయడం ద్వారా ఆ వ్యాధిని నయం చేయవచ్చని చెబుతారు.
