    4 Planets in Pisces: మీనరాశిలో నాలుగు గ్రహాల కలయిక.. కుజ అనుగ్రహంతో ఆర్థిక లాభాలు, కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది, పురోగతి!

    మీనరాశిలో కుజుడు 40 నుంచి 45 రోజులు వరకు ఉంటాడు. మళ్లీ మీన రాశిలోకి కుజుడు రావడానికి 18 నెలల సమయం పడుతుంది. ఇప్పటికే సూర్యుడు, శని, శుక్రుడు మీనరాశిలో సంచారం చేస్తున్నారు. కుజుడు కూడా మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తే, చాతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం ఒక్కసారిగా మారుతుంది.

    Published on: Mar 20, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    4 Planets in Pisces గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి సంచారంలో మార్పు చేస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాలు సంచారంలో మారితే, అది అన్ని రాశులపై కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఏప్రిల్ 2న కుజుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మీనరాశిలో కుజుడు 40 నుంచి 45 రోజులు వరకు ఉంటాడు. మళ్లీ మీన రాశిలోకి కుజుడు రావడానికి 18 నెలల సమయం పడుతుంది. ఇప్పటికే సూర్యుడు, శని, శుక్రుడు మీనరాశిలో సంచారం చేస్తున్నారు.

    4 Planets in Pisces: మీనరాశిలో నాలుగు గ్రహాల కలయిక.. కుజ అనుగ్రహంతో ఆర్థిక లాభాలు, కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది (pinterest)
    4 Planets in Pisces: మీనరాశిలో నాలుగు గ్రహాల కలయిక.. కుజ అనుగ్రహంతో ఆర్థిక లాభాలు, కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది (pinterest)

    మీనరాశిలో కుజుడు

    కుజుడు కూడా మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తే, చాతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం ఒక్కసారిగా మారుతుంది. ఆర్థికపరంగా లాభాలు కలుగుతాయి, పురోగతిని చూస్తారు. ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి.

    వ్యాపారస్తులకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. భూమి కొనడానికి తీసుకున్న నిర్ణయం విజయవంతం అవుతుంది. ఎప్పటి నుంచో పూర్తి కాని పనులను కూడా ఈ సమయంలో పూర్తి చేస్తారు. భవిష్యత్తు అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇందులో మీ రాశి కూడా ఉందేమో చూసుకోండి.

    కుజ సంచారంతో ఈ రాశులకు ఆర్థిక లాభాలు, కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది, పురోగతిని చూస్తారు

    1.మేష రాశి:

    మేష రాశి వారు సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. కుజుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశించడంతో నాలుగు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగంతో ఈ రాశి వారు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్‌ను పెంచుకుంటారు. ఆర్థికపరంగా లాభాలు ఉంటాయి.

    ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. అంతే కాకుండా, ఎప్పటి నుంచో పూర్తి కాని పనులను కూడా ఈ సమయంలో పూర్తి చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. భవిష్యత్తు అద్భుతంగా ఉంటుంది.

    2.వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. మీన రాశిలోకి కుజుడు ప్రవేశించడంతో ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. పాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ల నుంచి మంచి లాభాలు వస్తాయి. కోర్టు కేసులు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.

    పని పట్ల శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటారు. మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. భూమి కొనడానికి తీసుకున్న నిర్ణయం విజయవంతం అవుతుంది. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. మీ పరిస్థితులు కూడా మెరుగుపడతాయి.

    3.మీన రాశి:

    మీన రాశి వారికి ఈ సంచారం కారణంగా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అప్పులు తీరిపోతాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే భారీగా లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఇల్లు, ప్రాపర్టీలను కొనుగోలు చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.

    News/Rasi Phalalu/4 Planets In Pisces: మీనరాశిలో నాలుగు గ్రహాల కలయిక.. కుజ అనుగ్రహంతో ఆర్థిక లాభాలు, కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది, పురోగతి!
    News/Rasi Phalalu/4 Planets In Pisces: మీనరాశిలో నాలుగు గ్రహాల కలయిక.. కుజ అనుగ్రహంతో ఆర్థిక లాభాలు, కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది, పురోగతి!
