అక్టోబర్ నెలలో 4 పవర్ఫుల్ యోగాలు.. 5 రాశులవారికి లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్!
అక్టోబర్ నెలలో అరుదైన గ్రహ సంయోగం ఏర్పడనుంది. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం ఈ నెలలో త్రిగ్రాహి యోగం, లక్ష్మీ నారాయణ యోగం, బుధాదిత్య యోగం, మాలవ్య రాజ యోగం ఏర్పడుతున్నాయి.
అక్టోబర్ నెల గ్రహ సంచారం పరంగా ఒక ముఖ్యమైన, ప్రత్యేకమైన నెలగా ఉంటుంది. ఈ నెలలో జరిగే గ్రహ మార్పులు అనేక శుభ యోగాలను సృష్టిస్తాయి. అక్టోబర్ నెలలో ఖగోళ వస్తువులలో ఒక అరుదైన గ్రహ సంయోగం జరగనుంది. ఈ నెలలో త్రిగ్రాహి యోగం, లక్ష్మీ నారాయణ యోగం, బుధాదిత్య యోగం, మాలవ్య రాజ యోగం వంటి శుభ యోగాలు ఒకేచోట ఏర్పడుతున్నాయి. ఇది చాలా అరుదైన, అద్భుతమైన జ్యోతిష్య దృగ్విషయం. నాలుగు శక్తివంతమైన, శుభప్రదమైన రాజయోగాల ఏర్పాటు కారణంగా ఐదు రాశుల వారి జాతకాలలో అదృష్ట ద్వారం పూర్తిగా తెరుచుకుంటుంది. కుబేరుని అనుగ్రహం పొందిన ఈ రాశుల వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి అక్టోబర్లో ఏర్పడే ఈ అరుదైన రాజయోగాలు జీవితంలో ఊహించని విజయాన్ని అందిస్తాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు, వ్యాపారంలో అపారమైన అభివృద్ధి, భారీ ఆర్థిక లాభాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ శుభ సమయంలో మీరు చిరకాలంగా కంటున్న కలలన్నీ నెరవేరి, మీరు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని పొందుతారు.
కర్కాటక రాశి
ఈ విశిష్టమైన శుభ యోగాల ప్రభావం వల్ల వృషభ రాశి వారికి కూడా సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి గణనీయంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త కాంట్రాక్టులు, అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారి ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా బలపడుతుంది. కుటుంబ జీవితంలో పరస్పర సాన్నిహిత్యం, శాంతి, ఆనందం ఎల్లప్పుడూ నెలకొని ఉంటాయి.
కన్యా రాశి
బుధాదిత్య, లక్ష్మీ నారాయణ యోగాలు కన్యారాశి వారికి వారి వృత్తిలో ఒక కొత్త మైలురాయిని సాధించడానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి. మీ విశిష్ట నైపుణ్యాలు, కళాత్మక ప్రతిభ ఉన్నతాధికారులతో గుర్తించబడి, ప్రశంసలువస్తాయి. సమాజంలో, ఉద్యోగంలో మీ హోదా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. మీరు ఆర్థికంగా బలపడతారు.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి మాలవ్య రాజయోగం పూర్తి, ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న లేదా వివిధ కారణాల వల్ల ఆటంకం కలిగిన ముఖ్యమైన పనులు ఇప్పుడు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వివిధ పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక భద్రతతో పాటు మీరు సంతోషకరమైన, సుఖవంతమైన, విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారనడానికి అన్ని స్పష్టమైన సంకేతాలు ఉన్నాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ త్రిగ్రాహి యోగం కెరీర్, వ్యాపారంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలను సృష్టిస్తుంది. 2026 అక్టోబర్ నెలలో ఏర్పడుతున్న ఈ నాలుగు ప్రధాన రాజయోగాలు ఈ ఐదు రాశుల వారి జీవితాల్లోని కష్టాలను తొలగించి, స్వర్ణయుగాన్ని తీసుకువస్తాయని జ్యోతిష్యం స్పష్టంగా అంచనా వేసింది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More