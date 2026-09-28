దీపావళికి ముందు అరుదైన రాజయోగం.. ఈ 3 రాశులకు బంగారు భవిష్యత్తు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నీచభంగ రాజయోగం ఒక ప్రత్యేకమైన రాజయోగంగా పరిగణిస్తారు. నీచస్థానంలో ఉన్న గ్రహానికి కొన్ని అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు దాని బలహీనత తొలగి శుభ ఫలితాలు అందిస్తుందని జ్యోతిష్య విశ్వాసం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో 'నీచభంగ రాజయోగం' అత్యంత శక్తివంతమైన మరియు ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. జాతకంలో సాధారణంగా నీచ స్థానంలో ఉండాల్సిన ఒక గ్రహం, కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల కారణంగా తన నీచత్వాన్ని కోల్పోయి అత్యంత బలమైన శుభ ఫలితాలను ఇవ్వడాన్ని 'నీచభంగ రాజయోగం' అంటారు. ఈ రాజయోగం ఏర్పడినప్పుడు ఆ గ్రహం సాధారణ బలహీనతలకు బదులుగా విశేషమైన రాజయోగ కారక ఫలితాలను ప్రసాదిస్తుంది.
సూర్య భగవానుడు తులా రాశిలో నీచ స్థానంలో ఉంటాడని శాస్త్ర వచనం. అయితే, అదే రాశిలో సూర్యుని సంచారంతో కొన్ని ప్రత్యేక కలయికల వల్ల ఈ నీచత్వం భంగమై అద్భుతమైన రాజయోగం సిద్ధమవుతుంది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 17, 2026న సూర్యుడు కన్యా రాశి నుంచి తులా రాశిలోకి మారబోతున్నారు.
దీపావళి పండుగకు సరిగ్గా ముందు ఏర్పడుతున్న ఈ అరుదైన ఖగోళ మార్పు కొన్ని రాశుల జాతకులకు బంగారు భవిష్యత్తును తీసుకురానుంది. అయితే, ఇది సాధారణ గోచార ఫలితమైనప్పటికీ, ప్రతి ఒక్కరి వ్యక్తిగత జాతకంలో గ్రహాల స్థితిగతులను బట్టి ఫలితాలు మారుతుంటాయి. ఈ రాజయోగం వల్ల ఏయే రాశుల వారు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు పొందనున్నారో పరిశీలిద్దాం.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి జాతకులకు ఈ కాలం ఎంతో ప్రత్యేకం కానుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మీరు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం లాభసాటిగా మారుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభించడంతో పాటు పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. సొంతంగా వ్యాపారం నిర్వహించే వారికి ఇది అత్యంత అనుకూల సమయం. కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరి భారీ లాభాలను ఆర్జిస్తారు. ఆర్థిక విషయంలో ఆచితూచి అడుగుపెడితే తిరుగులేని ప్రయోజనాలు మీ సొంతమవుతాయి.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఈ రాజయోగం చాలా కాలంగా వెంటాడుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది. గతంలో మీరు ఎదుర్కొన్న వ్యాపార నష్టాలు ఇప్పుడు లాభాలుగా మారుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. చేతికి వచ్చిన సంపదను సరైన మార్గంలో పొదుపు చేయడం లేదా భవిష్యత్తు కోసం మంచి రంగాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా మీరు మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ గోచారం చాలా సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఎప్పటినుంచో ఆగిపోయిన లేదా అసంపూర్తిగా ఉన్న ప్రాజెక్టులు, పనులు ఇప్పుడు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు నూతన ఆర్డర్లు లభించి మార్కెట్లో మీ సత్తా చాటుకునే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. మీలోని సహజ ప్రతిభను, సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఇది సరైన తరుణం. ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేజార్చుకోకండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More