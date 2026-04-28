    మే నెలలో 4 రాజయోగాలు.. ఈ 4 రాశుల వారికి లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయ్!

    May Astrology : వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. మే నెలలో బుధ, కుజ, శుక్ర, సూర్య గ్రహాల సంచారాలు అనేక శుభప్రదమైన రాజయోగాలను సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ గ్రహాల కదలికలు కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో సంపద, వృత్తి, ఆనందం, శ్రేయస్సుకు సంబంధించిన కొత్త అవకాశాలకు దారితీయవచ్చు.

    Published on: Apr 28, 2026 4:24 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    మే నెలలో అనేక ముఖ్యమైన గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకోనున్నాయి. దీని ప్రభావం 12 రాశులలోనూ కనిపిస్తుంది. ఈ గ్రహ సంచారాలు అనేక శుభప్రదమైన రాజయోగాలను సృష్టిస్తాయి. ఇది నిర్దిష్ట రాశుల వారి జీవితాలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకువచ్చే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. మే 1వ తేదీన బుధుడు మేషరాశిలో అస్తంగత్వం చెందుతాడు. ఆ తర్వాత మే 11న, కుజుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మే 14న శుక్రుడు మిథునరాశిలోకి, మే 15న సూర్యుడు వృషభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇదే రోజున, బుధుడు కూడా వృషభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. నెల చివరి నాటికి, మే 26న, బుధుడు మళ్లీ ఉదయిస్తాడు.

    మే జ్యోతిష్యం
    గ్రహాల స్థానాలలో ఈ మార్పుల కారణంగా అనేక ముఖ్యమైన రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. మే 2న రుచక రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని తర్వాత మే 11న శుక్ర, గురు గ్రహాల కలయిక ద్విద్వాదశ రాజయోగానికి దారితీస్తుంది. మే 14న గురు, శుక్ర గ్రహాల కలయిక గజలక్ష్మి రాజయోగం, విపరీత రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అంతేకాకుండా మే నెల చివరి రోజులలో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ గ్రహ కలయికలన్నింటి ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు.

    మేష రాశి

    మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి మే నెల చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో పనుల వేగం పెరిగే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన విషయాలలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడవచ్చు. కుజ గ్రహ ప్రభావం బలంగా ఉండటం వల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. మీరు వృత్తిపరంగా పురోగతికి అవకాశాలను పొందుతారు. కుటుంబంలో ఒక శుభకార్యం జరగవచ్చు, ఇది ఇంట్లో సంతోషకరమైన, సామరస్యపూర్వక వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుంది.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ నెల చాలా శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. మే 14న ఆనందం, సంపద, ప్రేమ, విలాసాలకు ప్రతీకగా భావించే 'శుక్రుడు' తన గమనాన్ని మార్చుకుని మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని అత్యంత శుభ గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ఇది శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ కాలం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడుల నుండి ఆర్థిక లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. మీకు మీ కుటుంబం నుండి కూడా శుభవార్త అందవచ్చు. మీ ఆరోగ్యంలో కూడా మెరుగుదల గమనించవచ్చు.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలం కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. ఈ నెలలో మీరు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే కొత్త నైపుణ్యాలను లేదా జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు. నిలిచిపోయిన డబ్బు మీకు తిరిగి రావచ్చు. దీనివల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మీ కుటుంబంలో, సామాజిక వలయంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. మీరు మీ ప్రియమైనవారితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ వృత్తిలో మంచి పనితీరు కనబరచడం వల్ల కార్యాలయంలోని ప్రతిఒక్కరిచే ప్రశంసిస్తారు. మీ పని పట్ల మీ బాస్ సంతృప్తి చెందుతారు. మీరు ఆయన అభినందనలను, ప్రశంసలను పొందవచ్చు. దీనివల్ల మీ ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారం చేసేవారికి కూడా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న అసంపూర్తి పనులు ఈ కాలంలో పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి మే నెల సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. మీ వృత్తిపరమైన ప్రయత్నాలలో మీరు చేసే కృషి ఫలించి, మీకు సరైన ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా పరిష్కారమై, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొని, ఆనందమయ వాతావరణం నెలకొనవచ్చు. ఆదాయం సంపాదించడానికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపార లావాదేవీలను విస్తరించుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణలో అపారమైన లాభాలు కూడా ఉంటాయి. మీరు చేసే ప్రతి పని బంగారంగా మారే అవకాశం ఉన్నందున ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

