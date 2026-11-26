ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
ఒకే రోజులో 5 శుభ యోగాలు.. 5 రాశుల వారికి డబుల్ ఇన్కమ్.. న్యూ లైఫ్ స్టార్ట్!
కొత్త సంవత్సరంలో ఒకే రోజున 5 శుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. ఈ యోగాలు 12 రాశులపై ప్రభావం చూపుతాయి. కొన్ని రాశులకు ఉన్నత హోదా, పురోగతి, అభివృద్ధిని తీసుకువస్తాయి. ఏ రాశి వారికి కొత్త జీవితం ప్రారంభమవుతుందో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2027 మకర సంక్రాంతి నాడు శివ యోగం, సిద్ధి యోగం, సర్వార్థ సిద్ధి యోగం, అమృత సిద్ధి యోగం, నవపంచం యోగం వంటి 5 శుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. జాతకంలో ఈ యోగాలు బలంగా ఉంటే.. అవి అనేక మార్పులను తీసుకువస్తాయి. శివ యోగం జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల, నాయకత్వం, విజయాన్ని ఇస్తే, సిద్ధి యోగం కొత్త ప్రాజెక్టులు, చదువులు, శుభ కార్యాలకు అనుకూలమైన సమయం. అదేవిధంగా సర్వార్థ సిద్ధి యోగం కొత్త వ్యాపారం, ప్రయాణం, కొనుగోలుకు మంచి రోజు. అమృత సిద్ధి యోగం మరింత శక్తివంతమైనది, శుభ కార్యాల కోసం బాగుంటుంది. నవపంచం యోగం ఆర్థిక పురోగతి, వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల, కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను ఇస్తుంది. మకర సంక్రాంతి నాడు ఏర్పడే ఈ యోగాలు అనేక రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి
మకర సంక్రాంతి వృశ్చిక రాశి వారికి చాలా శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ రోజున సూర్యుడు మీ జాతకంలోని కుజుడితో పాలించే మూడో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో మీరు అనేక పనులు చేయడానికి మరింత ధైర్యాన్ని పొందుతారు. భయం లేదా సంకోచం ఉండదు. మీరు ఎలాంటి సవాళ్లనైనా సులభంగా స్వీకరిస్తారు. వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. అంతేకాకుండా నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి, ఆత్మవిశ్వాసం బలపడే స్వర్ణయుగం ఇది. ముఖ్యంగా సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి రెట్టింపు అవుతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడటం కొనసాగడంతో మీ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మొత్తంగా మకర సంక్రాంతి పండుగ మీ జీవితంలోకి కొత్త వెలుగును తీసుకువస్తుంది.
సింహ రాశి
మకర సంక్రాంతి రోజున సూర్యుడు సింహరాశిలోని ఆరో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. మీ శత్రువులపై విజయం సాధించడానికి ఇది మీకు అనుకూలమైన సమయం. మీ ఆరోగ్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు. విద్యార్థులు పరీక్షల సమయంలో తక్కువ భయపడతారు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ జ్ఞానం, తెలివితేటలు పెరుగుతాయి. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా మీరు కలలు కనేవన్నీ ఈ సమయంలో జరగవచ్చు. ఇంట్లో పండుగ వాతావరణం ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
మకర సంక్రాంతి కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. బుధుడు మకర రాశిలోని 7వ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఇది ఉద్యోగంలో అనేక మార్పులను తీసుకువచ్చే సమయం. ఉన్నత పదవులలో, పరిపాలనా రంగాలలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలమైనది. ఈ కాలంలో ప్రజలను, డబ్బును సంపాదించడానికి అనేక సంకేతాలు ఉన్నాయి. మీరు సమాజంలో ఆదర్శప్రాయమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఎంత ఎక్కువగా పని చేస్తే, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి అంత బలంగా మారుతుంది. మీ గత కష్టానికి ఫలాలు మీ చేతులకు అందుతాయి. దేశ విదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశాలు లభించడం వల్ల మీకు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
మకర రాశి
మకర సంక్రాంతి మకర రాశి వారికి అనుకూలమైన సమయం. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో లగ్నంలో బుధుడు ఉండటం శుభప్రదం. లగ్నంలో బుధుడు ఉన్నట్లయితే, అటువంటి వారు తెలివైనవారుగా ఉంటారు. అనేక విషయాలు తెలిసి ఉంటాయి. ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం కూడా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు మీకు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడుతుంది. గతంలో చేపట్టిన కొత్త ప్రాజెక్టులలో చూపిన కృషికి గాను, పని చేసే చోట ప్రశంసలు పొందవచ్చు. కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. సంబంధాలను బలపరుచుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. మకర సంక్రాంతి వ్యవసాయం, వాణిజ్యం, వ్యాపార రంగాలలో ఉన్నవారికి మరింత మాధుర్యాన్ని తెస్తుంది.
తులా రాశి
మకర సంక్రాంతి తులారాశి వారికి శుభ సమయాలను తీసుకువస్తుంది. ఈ కాలంలో చేసే పనులు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఎందుకంటే మీ జాతకంలో బుధుడు సరైన స్థానంలో సంచరిస్తాడు. ఇది సూర్యునితో పాటు మీకు మంచి సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. విద్యార్థులు మంచి విద్యను పొందుతారు. వాహనాలు, ఇళ్లు, ఖరీదైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సంబంధాలు బలపడటానికి ఇది సమయం. మీరు ఆర్థికంగా చేసే పనులు విజయవంతం కావడంతో ఆర్థిక చింతలు తొలగిపోతాయి. ఈ రోజున మీరు కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణాన్ని చూస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు తొలగిపోయి ఇంట్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. సమాజంలో గౌరవం మరియు కీర్తి రెట్టింపు అవుతాయి.