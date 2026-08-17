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    సెప్టెంబరులో భద్ర రాజయోగంతో జాక్‌పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే

    సెప్టెంబర్ 7న జరిగే బుధ సంచారం భద్ర రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం ఈ రాజయోగం ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థికం, ఉద్యోగ విషయాలలో శుభ ఫలితాలు లభించవచ్చు.

    Published on: Aug 17, 2026, 19:54:49 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    బుధ గ్రహాన్ని మేధస్సు, వాక్చాతుర్యం, తర్కం, వ్యాపారం, గణన, సంభాషణకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. బుధుడు సెప్టెంబర్ 7న తన సొంత రాశి అయిన కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈసమయంలో భద్ర మహాపురుష రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. కన్యారాశిలో బుధుడి సంచారం వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. ఈ సంచారం సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తిపరమైన పురోగతి, కొత్త అవకాశాలు, ఆర్థిక లాభాలు పెరగవచ్చు. బుధుడి సంచారం వల్ల ఏ రాశి వారు ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందుతారు?

    సెప్టెంబర్‌లో అదృష్ట రాశులు
    సెప్టెంబర్‌లో అదృష్ట రాశులు

    కుంభ రాశి

    ఈ కాలం కుంభ రాశి వారికి ఆర్థిక, భవిష్యత్ ప్రణాళికల పరంగా ముఖ్యమైనది. వృత్తి మార్పు గురించి ఆలోచిస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త వ్యూహాలు, ప్రణాళికలను అనుసరించడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అవకాశాలు కూడా లభించే అవకాశం ఉంది. కానీ పెద్ద పెట్టుబడులు లేదా అధిక నష్టభయం ఉన్న నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ వ్యక్తిగత జాతకాన్ని, ప్రస్తుత పరిస్థితిని సరిగ్గా సరిచూసుకోవడం మంచిది.

    మకర రాశి

    బుధుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మకర రాశి వారికి అదృష్టం, ఉన్నత విద్య విషయంలో మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు తమ కష్టానికి మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారస్తులకు సుదూర ప్రయాణాలు లేదా కొత్త వృత్తిపరమైన పరిచయాల ద్వారా లాభదాయక అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు తెరుచుకుంటాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది.

    మిథున రాశి

    కన్యారాశిలో బుధ సంచారం మీకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. ఈ కాలంలో కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో మీ సలహాలు, అభిప్రాయాలకు ఎక్కువ విలువ లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త క్లయింట్లు, ముఖ్యమైన వృత్తిపరమైన సంబంధాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తే, మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. మీ కెరీర్‌లో మీ నైపుణ్యాలను, తెలివితేటలను ప్రదర్శించడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    తులా రాశి

    కన్యారాశిలో బుధ సంచారం తులారాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాలు లేదా అదనపు బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలతో మీరు పనిలో మంచి పేరు సంపాదించుకోవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త పరిచయాలు, ఒప్పందాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. మీరు ఆర్థిక విషయాలను ప్రణాళిక ప్రకారం కొనసాగిస్తే, మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు.

    కన్యా రాశి

    బుధుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నందున ఈ సంచారం మీకు ప్రత్యేకంగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతాయి. మీరు ముఖ్యమైన విషయాలపై మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. పారిశ్రామికవేత్తలకు కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి, వారి వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఊపందుకుని పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. వృత్తి, ఆర్థిక రంగాలలో పురోగతికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబరులో భద్ర రాజయోగంతో జాక్‌పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే
    Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబరులో భద్ర రాజయోగంతో జాక్‌పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే
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