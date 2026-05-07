astrological Remedies : ఇంట్లో డబ్బు సమస్యలకు 6 పరిహారాలు.. పాటిస్తే ఆర్థిక సమస్యలకు ఫుల్స్టాప్
astrological Remedies : ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతుంటే.. లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు పొందడానికి ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులను ఉంచుకోండి. దీనిద్వారా మీరు ఎప్పటికీ డబ్బు సమస్యను ఎదుర్కోరు.
కొన్నిసార్లు బాగా సంపాదిస్తున్నప్పటికీ.. ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. డబ్బు వస్తుంది, కానీ అది నిలవదు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఏం చేయాలో తెలియక ఆలోచనల్లో పడతారు. కొన్నిసార్లు లెక్కలేనన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, సంపదను కూడబెట్టడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది. మీరు కూడా ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే.. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడే కొన్ని నివారణలను పాటించాలి.
గణేశుని చిత్రం
మీ ఇంట్లో గణేశుని చిత్రాన్ని ఉంచుకోవడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. గణేశుడిని మొదటగా పూజించవలసిన దైవంగా, ఆటంకాలను తొలగించేవాడిగా భావిస్తారు. శుభ, పుణ్యకార్యాలలో గణేశుడిని మొదటగా పూజిస్తారు. అందువల్ల ఆర్థిక సమస్యలను అధిగమించి, సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి, నాట్య భంగిమలో ఉన్న గణేశుని చిత్రాన్ని ఇంట్లో ఉంచండి.
పూజా స్థలంలో శంఖం
ఇంట్లోని పూజా స్థలంలో శంఖం ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే శంఖం ఉన్న ఇళ్లు వాస్తు దోషాల నుండి విముక్తి పొందుతాయి. ఇంట్లో శంఖాన్ని ఉంచుకోవడం ఆర్థిక సమస్యలను నివారిస్తుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం శంఖం విష్ణుమూర్తికి, లక్ష్మీదేవికి చాలా ప్రియమైనది. దీనిని సానుకూల శక్తి, ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు.
ఒంటి కన్ను కొబ్బరికాయ
ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ ఒంటి కన్ను కొబ్బరికాయలను ఉంచుకోండి. ఒంటి కన్ను కొబ్బరికాయలు ఉన్న ఇళ్లకు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం, ఆమె ఆశీస్సులు ఉంటాయని నమ్ముతారు. ఈ ఒంటి కన్ను కొబ్బరికాయను లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు. ఇంట్లో ఒంటి కన్ను కొబ్బరికాయలను ఉంచుకోవడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గుతాయని నమ్ముతారు.
లక్ష్మీదేవి, కుబేరుడు
సంపదను పెంచుకోవడానికి లక్ష్మీదేవి చిత్రంతో పాటు కుబేరుడి చిత్రాన్ని కూడా ఉంచుకోండి. లక్ష్మీదేవి సంపదకు అధిదేవత కాగా కుబేరుడు ఆదాయానికి అధిపతి. ఇది ఆర్థిక సమస్యలను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.
నెమలి ఈకలు
మీ ఇంట్లోని వాస్తు దోషాలను తొలగించడానికి మీ ఇంట్లో ఒక నెమలి ఈకను ఉంచండి. ఈ పరిహారం ఆదాయాన్ని పెంచి, ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది. మీ ఇంట్లోని వాస్తు దోషాలను తొలగించడానికి నెమలి ఈకలు అత్యంత ప్రభావవంతమైనవి.
వేణువు
పూజా గదిలో వేణువును ఉంచండి. పూజ చేసే ప్రదేశంలో వెదురు వేణువును ఉంచిన ఇల్లు ఎల్లప్పుడూ ఆనందం, శ్రేయస్సుతో నిండి ఉంటుందని నమ్ముతారు. ఇంట్లో వేణువును ఉంచుకోవడం వ్యాపారంలో, వృత్తిలో శ్రేయస్సును తెస్తుందని నమ్ముతారు.
