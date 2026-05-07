    astrological Remedies : ఇంట్లో డబ్బు సమస్యలకు 6 పరిహారాలు.. పాటిస్తే ఆర్థిక సమస్యలకు ఫుల్‌స్టాప్

    astrological Remedies : ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతుంటే.. లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు పొందడానికి ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులను ఉంచుకోండి. దీనిద్వారా మీరు ఎప్పటికీ డబ్బు సమస్యను ఎదుర్కోరు.

    Published on: May 07, 2026 9:38 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    కొన్నిసార్లు బాగా సంపాదిస్తున్నప్పటికీ.. ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. డబ్బు వస్తుంది, కానీ అది నిలవదు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఏం చేయాలో తెలియక ఆలోచనల్లో పడతారు. కొన్నిసార్లు లెక్కలేనన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, సంపదను కూడబెట్టడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది. మీరు కూడా ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే.. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడే కొన్ని నివారణలను పాటించాలి.

    ఆర్థిక సమస్యలకు చిట్కాలు
    గణేశుని చిత్రం

    మీ ఇంట్లో గణేశుని చిత్రాన్ని ఉంచుకోవడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. గణేశుడిని మొదటగా పూజించవలసిన దైవంగా, ఆటంకాలను తొలగించేవాడిగా భావిస్తారు. శుభ, పుణ్యకార్యాలలో గణేశుడిని మొదటగా పూజిస్తారు. అందువల్ల ఆర్థిక సమస్యలను అధిగమించి, సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి, నాట్య భంగిమలో ఉన్న గణేశుని చిత్రాన్ని ఇంట్లో ఉంచండి.

    పూజా స్థలంలో శంఖం

    ఇంట్లోని పూజా స్థలంలో శంఖం ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే శంఖం ఉన్న ఇళ్లు వాస్తు దోషాల నుండి విముక్తి పొందుతాయి. ఇంట్లో శంఖాన్ని ఉంచుకోవడం ఆర్థిక సమస్యలను నివారిస్తుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం శంఖం విష్ణుమూర్తికి, లక్ష్మీదేవికి చాలా ప్రియమైనది. దీనిని సానుకూల శక్తి, ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు.

    ఒంటి కన్ను కొబ్బరికాయ

    ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ ఒంటి కన్ను కొబ్బరికాయలను ఉంచుకోండి. ఒంటి కన్ను కొబ్బరికాయలు ఉన్న ఇళ్లకు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం, ఆమె ఆశీస్సులు ఉంటాయని నమ్ముతారు. ఈ ఒంటి కన్ను కొబ్బరికాయను లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు. ఇంట్లో ఒంటి కన్ను కొబ్బరికాయలను ఉంచుకోవడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గుతాయని నమ్ముతారు.

    లక్ష్మీదేవి, కుబేరుడు

    సంపదను పెంచుకోవడానికి లక్ష్మీదేవి చిత్రంతో పాటు కుబేరుడి చిత్రాన్ని కూడా ఉంచుకోండి. లక్ష్మీదేవి సంపదకు అధిదేవత కాగా కుబేరుడు ఆదాయానికి అధిపతి. ఇది ఆర్థిక సమస్యలను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.

    నెమలి ఈకలు

    మీ ఇంట్లోని వాస్తు దోషాలను తొలగించడానికి మీ ఇంట్లో ఒక నెమలి ఈకను ఉంచండి. ఈ పరిహారం ఆదాయాన్ని పెంచి, ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది. మీ ఇంట్లోని వాస్తు దోషాలను తొలగించడానికి నెమలి ఈకలు అత్యంత ప్రభావవంతమైనవి.

    వేణువు

    పూజా గదిలో వేణువును ఉంచండి. పూజ చేసే ప్రదేశంలో వెదురు వేణువును ఉంచిన ఇల్లు ఎల్లప్పుడూ ఆనందం, శ్రేయస్సుతో నిండి ఉంటుందని నమ్ముతారు. ఇంట్లో వేణువును ఉంచుకోవడం వ్యాపారంలో, వృత్తిలో శ్రేయస్సును తెస్తుందని నమ్ముతారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    News/Rasi Phalalu/Astrological Remedies : ఇంట్లో డబ్బు సమస్యలకు 6 పరిహారాలు.. పాటిస్తే ఆర్థిక సమస్యలకు ఫుల్‌స్టాప్
