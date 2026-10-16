దీపావళికి ముందు జాక్పాట్ కొట్టబోతున్న 6 రాశులు.. పవర్ఫుల్ రాజయోగం
జ్యోతిష్యంలో చంద్రుడు, గురు గ్రహం రెండింటికీ గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రెండు గ్రహాల స్థానంలో మార్పు నవంబర్లో కొందరికి అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తాయి.
నవంబర్ 3న గురు, చంద్ర గ్రహాలు గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పరుస్తాయి. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం నవంబర్లో చంద్రుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అక్కడ అప్పటికే అదే రాశిలో ఉన్న గురు గ్రహంతో చంద్రుడు సంయోగం చెంది గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పరుస్తాడు. ఈ గ్రహ కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి చెందిన వారి జీవితాలపై సానుకూల ప్రభావాలను చూపుతుందని అంచనా. ఈ సంయోగం వృత్తి, వ్యాపారంలో అపారమైన విజయాన్ని తీసుకురావడమే కాకుండా, నిర్దిష్ట రాశులలో జన్మించిన వారి ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ యోగం వల్ల దీపావళికి ముందు ఏ రాశుల వారు ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందగలరో చూద్దాం..
మేష రాశి
గజకేసరి యోగం సమయంలో మేష రాశి వారికి వారి వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో తమ సామర్థ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి వారికి అవకాశం లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ప్రణాళికలను రూపొందించి, తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి మార్గాలను అన్వేషించవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో సరైన ప్రణాళికను రూపొందించుకుని, అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం మంచిది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి గురు-చంద్రుల కలయికతో ఏర్పడే గజకేసరి రాజయోగం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి గోచారంలో ఈ రాజయోగం రెండో ఇంట్లో ఏర్పడుతోంది. దీని ఫలితంగా ఈ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడవచ్చు. వృత్తిలో లేదా జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో పురోగతి సాధించడానికి మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మికత పట్ల మీ ఆసక్తి పెరగవచ్చు, దీని కారణంగా మీరు మతపరమైన కార్యక్రమాలలో చురుకుగా పాల్గొనవచ్చు. విద్యా రంగంలో కూడా సానుకూల ప్రభావం ఉంటుంది. ఉన్నత విద్య కోసం కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. మీ వృత్తిలో గణనీయమైన పురోగతి ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి సంచారంలో పదకొండో ఇంట్లో గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. దీని ఫలితంగా మీ కోరికలు చాలా వరకు నెరవేరవచ్చు. మీరు జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో విజయం సాధించవచ్చు. ఈ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావచ్చు. మీరు మీ వృత్తిలో విజయం సాధిస్తారు. బోనస్ లేదా అదనపు ఆర్థిక లాభం పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. ఏకాగ్రత పెరగడం వల్ల మీరు మీ చదువులో మరింత నిమగ్నమవ్వగలరు. ఇది కాకుండా ఈ కాలంలో మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
గురు, చంద్రుల కలయిక వృశ్చిక రాశి వారికి కొన్ని అనుకూల అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు . ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ పనిలో పురోగతి సాధించి, పై అధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు లేదా ప్రాజెక్టులు వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు సహాయపడే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు కొత్త క్లయింట్లు, పరిచయాల ద్వారా లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలను పొందవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, పొదుపునకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశిలో జన్మించిన వారికి గజకేసరి రాజయోగం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ రాశిలో గురు, చంద్రుల కలయిక తొమ్మిదో ఇంట్లో జరుగుతోంది. దీని ఫలితంగా ఈ రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా కలిసివచ్చి, వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మీరు ఏ ప్రాజెక్టులోనైనా లేదా ఇతర ప్రయత్నంలోనైనా అపారమైన విజయాన్ని సాధించవచ్చు. భూమి, వాహనం లేదా ఇల్లు కొనాలనే మీ కోరిక నెరవేరవచ్చు. మీకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించినప్పటికీ, విలాసవంతమైన జీవనశైలి కారణంగా మీ ఖర్చులు కూడా పెరగవచ్చు. ఈ కాలం విద్యార్థులకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు మరింత బలపడవచ్చు.
మకర రాశి
ఈ కాలంలో మకర రాశి వారికి ఉద్యోగ, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను తిరిగి ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన అవకాశం ఉండవచ్చు. ఉద్యోగాలు మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారు తగిన అవకాశాల కోసం అన్వేషణ కొనసాగించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యూహాన్ని సమీక్షించుకుని, భవిష్యత్ వృద్ధికి అవసరమైన ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవచ్చు. కుటుంబ ఆర్థిక లక్ష్యాలపై దృష్టి సారిస్తూ, ఖర్చు, పొదుపు మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More