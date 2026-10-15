అక్టోబర్ 31 నుంచి గురు గోచారం.. ఈ 7 రాశులకు అదృష్టం, ధనలాభ యోగం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురు గ్రహం జ్ఞానం, విద్య, సంపద, సౌభాగ్యానికి కారకుడిగా పరిగణించబడుతుంది. 2026 అక్టోబర్ 31న మధ్యాహ్నం 12:50 గంటలకు బృహస్పతి సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు ఈ కథనంలో పేర్కొన్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురు గ్రహానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. జ్ఞానం, విద్య, ధనం, మతం మరియు సౌభాగ్యానికి గురువే కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం చంద్రుని రాశి అయిన కర్కాటకంలో సంచరిస్తున్న బృహస్పతి, త్వరలోనే తన గమనాన్ని మార్చుకోనున్నారు.
గ్రహాల రాశుల మార్పు అన్ని రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా సూర్యుడి ఆధిపత్యం ఉన్న సింహరాశిలోకి గురుడు అడుగుపెట్టబోతుండటం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం మొదలుకానుంది.
సింహ రాశిలో గురు ప్రవేశం
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, అక్టోబర్ 31, 2026 మధ్యాహ్నం 12:50 గంటలకు గురు గ్రహం సింహరాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. సూర్య భగవానుడి రాశి అయిన సింహరాశిలో బృహస్పతి జనవరి 24, 2027 వరకు అంటే దాదాపు 86 రోజుల పాటు అక్కడే సంచరిస్తారు. ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా ఊహించని లాభాలు, వృత్తి జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలు లభిస్తాయి.
ఏడు రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం
సూర్యుడి రాశిలో గురుని సంచారం వల్ల ప్రధానంగా ఏడు రాశుల వారి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రానున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
మేష రాశి: మేష రాశి వారికి సింహరాశిలో గురు సంచారం వరంలా మారనుంది. వ్యాపారం లేదా ఉద్యోగ రీత్యా ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు ఇనుమడడమే కాకుండా, పెండింగ్ పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఎప్పటినుంచో ఆగిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.
సింహ రాశి: స్వయంగా గురువు మీ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుండటంతో వీరికి ఆర్థిక ఇబ్బందులనేవే ఉండవు. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడి మనశాంతి కలుగుతుంది.
తులా రాశి: తులా రాశి జాతకులకు గురు గోచార ఫలితంగా ఎన్నో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ కాలం కెరీర్ పరంగా ఎంతో ఉత్తమంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీరు నిర్వహించే బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా పూర్తి చేసి పైలట్ అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ గోచార కాలం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. నూతన ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారికి భారీ లాభాలు కలుగుతాయి.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి జాతకులకు ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే యోగాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. షేర్ మార్కెట్ లేదా పెట్టుబడుల ద్వారా ఊహించని ఆర్థిక లబ్ది పొందుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More