ఇంట్లోని పూజ గదిలో ఉంచకూడని వస్తువులు, గుర్తుంచుకోవాల్సి విషయాలు!
ఇంట్లోని పూజ గది సానుకూల శక్తికి కేంద్రం. ఈ గది ఇంటి మొత్తానికి, అందులో నివసించే వారికి అదృష్టాన్ని, సానుకూల శక్తిని అందిస్తుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం.. మన ఇంట్లోని దేవుడి గదిలో ఈ 7 వస్తువులను ఉంచకూడదు. కొన్ని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
ఇంట్లో దేవుడిని పూజించే గది ఇంటికి అత్యంత పవిత్రమైన, సానుకూల శక్తిని తీసుకువస్తుంది. ఈ శక్తి ఇంటిలోని ప్రతి మూలనా పరిశుభ్రతను కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది. దేవుడి గదిలో మనం కొన్ని నియమాలను పాటించడం చాలా ముఖ్యం. కొన్ని తప్పులను మనం తెలిసి గానీ తెలియక గానీ చేస్తే, అది సానుకూల శక్తిని ఆహ్వానించడానికి బదులుగా మన ఇంట్లోకి ప్రతికూల శక్తిని ఆహ్వానిస్తుందని నమ్ముతారు. దేవుడి గదికి సంబంధించిన ఈ తప్పులను మనం చేస్తే, ఆర్థిక సమస్యలను, మన అన్ని పనులలో ఆటంకాలను ఎదుర్కొంటాం.
విరిగిన విగ్రహాలు
విరిగిన, పాడైపోయిన, మురికిగా ఉన్న విగ్రహాలను దేవుని గదిలో ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు. ఈ విధంగా విగ్రహాలను దేవుని గదిలో ఉంచడం వల్ల ఇల్లు ఉద్రిక్తతతో నిండిపోతుంది. కుటుంబ సంబంధాలలో విభేదాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబం పతనం వైపు పయనిస్తుంది. మీ ఇంట్లో విరిగిన, పాడైపోయిన విగ్రహాలు లేదా ఫోటోలు ఉంటే, వాటిని ఏదైనా పవిత్ర నదిలో నిమజ్జనం చేయండి.
దేవుళ్ల ఫోటోలు
దేవదేవతల విగ్రహాలను ఉంచుకోవడానికి నియమాలు ఉన్నాయి. ఇంట్లోని దేవుళ్ల గదిలో దేవుడు లేదా దేవత ఫోటోను ఉగ్రరూపంలో ఎప్పుడూ ఉంచవద్దు. మీ దేవుళ్ల గదిలోని దేవుడు, దేవత ఫోటోలో వారి ముఖం శాంతితో నిండి ఉండాలి. నవ్వుతున్న ముఖంతో, ఆశీర్వదించే భంగిమలో ఉన్న దేవుళ్ల ఫోటోలను మీరు ఉంచకూడదు. ఇంట్లో ఉగ్రరూపంలో ఉన్న దేవుని ఫోటోను ఉంచడం కుటుంబ కలహాలను పెంచుతుంది.
ఎండిన పువ్వులు
మీ ఇంట్లోని పూజా గదిలో ఎండిన పువ్వులను ఉంచే పొరపాటు చేయవద్దు. పూజలో ఒకసారి ఉపయోగించిన పాత లేదా ఎండిన పువ్వులను పూజా గదిలో ఉంచడం వల్ల ఇంట్లోకి ప్రతికూల శక్తి వస్తుంది. ఈ పొరపాటు కారణంగా, ఆ ఇంట్లో నివసించే వారి అదృష్టం కూడా దురదృష్టంగా మారుతుంది. మీరు ప్రతిరోజూ దేవుడిని పూజించేటప్పుడు తాజా పువ్వులను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
పదునైన వస్తువులు
దేవుడి గదిలో పదునైన వస్తువులను ఉంచకూడదు. కత్తులు, పదునైన ఇనుప వస్తువులను దేవుడి గదిలో పెట్టకూడదు. అటువంటి పదునైన వస్తువులను గదిలో ఉంచడం వల్ల ఆ గది పవిత్రత, శాంతికి భంగం కలుగుతుంది. పూజ సమయంలో కత్తి లేదా ఇతర పదునైన వస్తువులు అవసరమైతే, ఉపయోగించిన వెంటనే వాటిని తీసివేసి వంటగదిలో ఉంచండి.
పూర్వీకుల ఫోటోలు
కొంతమంది తమ ఇంట్లోని పూజ గదిలో దేవుళ్ళు, దేవతలు, విగ్రహాల ఫోటోలతో పాటు తమ పూర్వీకుల ఫోటోలను కూడా ఉంచుతారు. ఈ పొరపాటు చేయవద్దు. పూర్వీకుల ఫోటోలను విడిగా ఉంచడం మంచిది. ఒకవేళ మీరు పూర్వీకుల ఫోటోలను ఇంట్లో ఉంచాలనుకుంటే, వాటిని ఇంటి దక్షిణపు గోడకు ఆనుకుని ఉంచండి.
ఒకే దేవుడి విగ్రహాలు
దేవుని గదిలో ఒకే దేవునికి సంబంధించి.. ఒకటి కంటే ఎక్కువ విగ్రహాలను లేదా ఫోటోలను ఉంచకూడదు. ఒకే దేవుని అనేక విగ్రహాలను ఒకదానికొకటి ఎదురుగా ఉంచకూడదు. ఈ తప్పు చేయడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు పెరగవచ్చు. దేవుని గదిలో ఒకే ఒక్క దేవుని విగ్రహాన్ని ఉంచడం ఉత్తమం. పూజకు ఉపయోగించే అక్షతలు, బియ్యం, పసుపు, కుంకుమ, ఇతర పూజా సామాగ్రిని ప్లాస్టిక్ పెట్టెలో ఉంచవద్దు. వీటిని ఉంచడానికి మీరు ఇత్తడి లేదా రాగి పాత్రలను ఉపయోగించాలి.
శివలింగం
శివలింగాలను శివునికి సంబంధించిన ఆలయాలలో మాత్రమే చూస్తాం. కొంతమంది తమ ఇళ్లలో శివలింగాలను ఉంచుకుంటారు. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. దేవుని గదిలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ శివలింగాలను ఉంచకూడదు. ఈ పొరపాటు చేయడం వల్ల ఇంటి శక్తిలో అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఇంట్లో శివలింగాన్ని ఉంచుకోవాలనుకుంటే, చాలా చిన్న శివలింగాన్ని ఉంచుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More