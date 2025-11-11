పదేళ్ళ తర్వాత ఏర్పడిన శతంక యోగం, ఐదు రాశుల వారి జీవితంలో వెలుగులు.. ఈరోజు నుంచి డబ్బు, అదృష్టంతో పాటు ఎన్నో!
ప్రతి గ్రహం కూడా ఆ నిర్దిష్ట కాలం తర్వాత ఇంకో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో రాజయోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. నవంబర్ 11 అంటే ఈరోజు ఉదయం 6:49కి శుక్రుడు, గురువు 100 డిగ్రీల కోణంలో సంచారం చేస్తున్నారు. దీంతో శతంక రాజయోగం ఏర్పడింది. మరి ఏ రాశుల వారికి ఈ శతంక యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది?
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చూసినట్లయితే, ప్రతి గ్రహం కూడా ఆ నిర్దిష్ట కాలం తర్వాత ఇంకో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో రాజయోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. నవంబర్ 11 అంటే ఈరోజు ఉదయం 6:49కి శుక్రుడు, గురువు 100 డిగ్రీల కోణంలో సంచారం చేస్తున్నారు. దీంతో శతంక రాజయోగం ఏర్పడింది.
ఈ రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారికి మంచి ఫలితాలను అందిస్తోంది. 12 రాశుల వారి జీవితంలో మార్పులు వచ్చినా, కొన్ని రాశుల వారు ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. విజయాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు అధికారుల సపోర్ట్ ఉంటుంది. వ్యాపారులకూ ఇది అద్భుత సమయం. మరి ఏ రాశుల వారికి ఈ శతంక యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పదేళ్ల తర్వాత ఏర్పడిన శతంక యోగం.. ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు:
1.కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి గురు, శుక్రుల ప్రభావంతో ఏర్పడిన ఈ యోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. వ్యాపారులు అద్భుతమైన మార్పులను చూస్తారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. ఒత్తిడి తగ్గి విజయాలను అందుకుంటారు.
2.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఊహించని లాభాలను పొందుతారు. శుక్రుడు, గురువు అనుగ్రహంతో కెరీర్లో పురోగతి ఉంటుంది. అప్పులు తీరుతాయి. ఆర్థికపరంగా బావుంటుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టుల్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది శుభ సమయం.
3.కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి ఈ రాజయోగం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికపరంగా మెరుగైన ఫలితాలను చూస్తారు. ఉద్యోగులకు అధికారుల సపోర్ట్ ఉంటుంది. పాత ప్రాజెక్టుల్లో విజయాన్ని సాధిస్తారు. కొత్త నైపుణ్యాలను పెంచుకోవచ్చు.
4.ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రాజయోగం బాగుంటుంది. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ రావచ్చు. పెండింగ్లో ఉన్న టాస్కులను పూర్తిచేస్తారు. కుటుంబంలో వాతావరణం ప్రశాంతంగా మారుతుంది. వ్యాపారులకూ ఇది అద్భుత సమయం.
5.మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ యోగం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ధనలాభం కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కుటుంబ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకుంటారు. కొత్త సవాళ్లను ఈజీగా అంగీకరిస్తారు. కళాత్మక రంగాల్లో విజయాలను అందుకుంటారు.
News/Rasi Phalalu/పదేళ్ళ తర్వాత ఏర్పడిన శతంక యోగం, ఐదు రాశుల వారి జీవితంలో వెలుగులు.. ఈరోజు నుంచి డబ్బు, అదృష్టంతో పాటు ఎన్నో!
News/Rasi Phalalu/పదేళ్ళ తర్వాత ఏర్పడిన శతంక యోగం, ఐదు రాశుల వారి జీవితంలో వెలుగులు.. ఈరోజు నుంచి డబ్బు, అదృష్టంతో పాటు ఎన్నో!