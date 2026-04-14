Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అక్షయ తృతీయ 2026: గ్రహ దోషాలతో సతమతమవుతున్నారా? ఈ వస్తువులు దానం చేస్తే అదృష్టం మీ సొంతం!

    2026 ఏప్రిల్ 19న రాబోతున్న అక్షయ తృతీయ పర్వదినం కేవలం బంగారం కొనడానికే కాదు, గ్రహ దోష నివారణకు కూడా ఎంతో పవిత్రమైనది. శని, రాహు-కేతువుల దుష్ప్రభావాల నుండి బయటపడటానికి ఈ రోజు ఏయే వస్తువులు దానం చేయాలో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Apr 14, 2026 12:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం సంవత్సరంలో వచ్చే అత్యంత పవిత్రమైన రోజుల్లో అక్షయ తృతీయ ఒకటి. 'అక్షయ' అంటేనే నాశనం లేనిది అని అర్థం. ఈ రోజున చేసే ఏ చిన్న శుభ కార్యమైనా, పూజ లేదా దాన ధర్మాలు అయినా అనంతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయని భక్తుల నమ్మకం.

    2026 సంవత్సరంలో అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19, ఆదివారం నాడు వచ్చింది. ముఖ్యంగా జాతకంలో శని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నవారు లేదా రాహు, కేతు దోషాల వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి ఈ రోజు ఒక గొప్ప వరమని చెప్పవచ్చు. ఈ పవిత్ర తిథి నాడు చేసే విశేష దానాలు మీ కష్టాలను తగ్గించి, జీవితంలో ఎదుగుదలకు మార్గాన్ని సుగమం చేస్తాయి.

    అక్షయ తృతీయ విశిష్టత: సూర్యచంద్రుల అరుదైన కలయిక

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అక్షయ తృతీయ రోజున సూర్యుడు, చంద్రుడు ఇద్దరూ తమ తమ ఉచ్ఛ రాశుల్లో ఉంటారు. ఇలాంటి గ్రహ స్థితి అత్యంత శక్తివంతమైనది. ఈ సమయంలో చేసే జప, తపాలు ఎప్పటికీ వ్యర్థం కావని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఏలినాటి శని, అర్ధాష్టమ శని లేదా రాహువు వల్ల వచ్చే మానసిక ఆందోళనలతో సతమతమయ్యేవారు ఈ రోజున సరైన పద్ధతిలో దానాలు చేయడం ద్వారా సానుకూల ఫలితాలను పొందవచ్చు.

    శని దోష నివారణకు అద్భుత మార్గాలు

    శని దేవుడిని న్యాయాధికారిగా భావిస్తాం. మీ జాతకంలో శని ప్రభావం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతుంటే, అక్షయ తృతీయ నాడు వీటిని దానం చేయడం ఉత్తమం:

    నల్ల నువ్వులు, నువ్వుల నూనె: శని బాధల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి నల్ల నువ్వులు, ఆవ నూనె లేదా నువ్వుల నూనె దానం చేయడం అత్యంత శ్రేష్ఠం. ఇది మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి, ఆర్థిక అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది.

    ఇనుప వస్తువులు: పెనం లేదా చిన్నపాటి ఇనుప పాత్రలను పేదలకు దానం చేయండి. ఇనుము శని దేవుడికి ఇష్టమైన లోహం కాబట్టి, ఇది ఆయన్ని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి తోడ్పడుతుంది.

    గొడుగు, పాదరక్షలు: ఎండలు మండుతున్న ఈ సమయంలో గొడుగు లేదా చెప్పులు లేని పేదలకు పాదరక్షలు దానం చేయడం వల్ల శని దేవుడు శాంతిస్తాడు. దీనివల్ల మీకు రక్షణ కవచం ఏర్పడుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

    రాహు-కేతు దోషాల నుండి విముక్తి ఇలా

    రాహువు భ్రమలకు, అకస్మాత్తుగా వచ్చే సమస్యలకు కారకుడైతే.. కేతువు ఒంటరితనానికి, మోక్షానికి కారకుడు. వీరి ప్రభావం వల్ల జీవితం అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నవారు ఈ పరిహారాలు పాటించండి:

    బార్లీ: సంఖ్యాశాస్త్రం, జ్యోతిష్యం ప్రకారం వీటిని బంగారంతో సమానంగా భావిస్తారు. వీటిని దానం చేయడం వల్ల రాహువు యొక్క ప్రతికూల ప్రభావం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

    కొబ్బరికాయ: ఏదైనా ఆలయంలో కొబ్బరికాయను సమర్పించడం లేదా పేదలకు ఇవ్వడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    సప్త ధాన్యాలు: పక్షులకు ఏడు రకాల ధాన్యాలను (బార్లీ, గోధుమలు, బియ్యం, మినుములు, పెసలు, శనగలు, నువ్వులు) ఆహారంగా వేయండి. ఇది రాహు-కేతు దోష నివారణకు ఒక శక్తివంతమైన పరిష్కారం.

    జల దానం: మట్టి కుండలో నీటిని నింపి బాటసారులకు లేదా అవసరమైన వారికి ఇవ్వండి. ఇది కేవలం గ్రహ దోషాలనే కాకుండా, పితృ దోషాలను కూడా హరిస్తుంది.

    ఈ రోజూ చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పని

    అక్షయ తృతీయ నాడు ఉదయాన్నే స్నానం చేసి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి. మహాలక్ష్మి, విష్ణుమూర్తితో పాటు హనుమంతుడిని పూజించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి. దానం చేసే సమయంలో 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' అనే మంత్రాన్ని జపించడం మర్చిపోకండి. నిరుపేదలకు లేదా అర్హులైన బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చే దానం మీ ఇంట సిరిసంపదలను నింపుతుంది.

    2026లో వచ్చే ఈ అక్షయ తృతీయ ఒక అరుదైన అవకాశం. చిన్నపాటి దానాలతో పెద్ద గ్రహ దోషాలను తొలగించుకుని, సుఖ సంతోషాలతో కూడిన భవిష్యత్తును నిర్మించుకోండి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes