అమలక ఏకాదశి ఫిబ్రవరి 26న, 27న? ఆ రోజు ఉసిరి దీపాలను ఎందుకు వెలిగించాలి, పూజ, పరిహారాలు వివరాలు తెలుసుకోండి!
ప్రతి ఏడాది ఫాల్గుణ మాసం శుక్లపక్ష ఏకాదశి నాడు అమలక ఏకాదశి జరుపుకుంటాము. ఆ రోజు భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణువుని ఆరాధించడం వలన శుభఫలితాలు కలుగుతాయి. దీనిని ఉసిరి ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. అమలక ఏకాదశి నాడు ఉసిరి చెట్టును భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారు. ఈ చెట్టులో విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి ఉంటారని నమ్మకం.
అమలక ఏకాదశి 2026: ఏకాదశి తిథి ఉన్న విశిష్టత గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదు. ప్రతి నెలలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఒకటి శుక్ల పక్షంలో, మరొకటి కృష్ణ పక్షంలో. ప్రతి ఏడాది ఫాల్గుణ మాసం శుక్లపక్ష ఏకాదశి నాడు అమలక ఏకాదశి జరుపుకుంటాము. ఆ రోజు భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణువుని ఆరాధించడం వలన శుభఫలితాలు కలుగుతాయి.
దీనిని ఉసిరి ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. అమలక ఏకాదశి నాడు ఉసిరి చెట్టును భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారు. ఈ చెట్టులో విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి ఉంటారని నమ్మకం. అమలక ఏకాదశి నాడు దానధర్మాలు చేస్తే ఎంతో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఆ రోజు పసుపు వస్త్రాలను ధరించి, ఉసిరికాయలను ఇతర పండ్లను దానం చేస్తే చాలా మంచి జరుగుతుంది.
అమలక ఏకాదశి నాడు లక్షీ కటాక్షం
లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కలగాలంటే ఉసిరి చెట్టుకు నీరు పోసి, ఉసిరి చెట్టు ప్రదక్షిణాలు చేసి “ఓం శ్రీ విష్ణు ప్రియ నమః” అనే మంత్రాన్ని జపించండి. అలాగే ఉసిరి చెట్టు కింద ఆవనూనెతో దీపారాధన చేయండి. ఇలా చేయడం వలన ఆనందంగా ఉండొచ్చు, సమస్యలు తొలగిపోతాయి. గ్రహదోషాలు కూడా తొలగిపోతాయి.
అమలక ఏకాదశి తేదీ, సమయం
ఈ ఏడాది అమలక ఏకాదశి ఫిబ్రవరి 27న వచ్చింది. ఏకాదశి తిథి ఫిబ్రవరి 26 అర్ధరాత్రి 12:33కి ప్రారంభమవుతుంది. ఫిబ్రవరి 27 రాత్రి 10:30:22తో ముగుస్తుంది. కాబట్టి ఫిబ్రవరి 27 శుక్రవారం నాడు ఈ ఏకాదశి ఉపవాసాన్ని ఆచరించాలి.
అమలక ఏకాదశి విశిష్టత
ఉసిరి చెట్టును చూస్తే పాపాలు తొలగిపోతాయని అంటారు. అలాంటిది ఉసిరి చెట్టును ఆరాధించి, ఉసిరి చెట్టు కింద దీపం పెడితే ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది. అమలక ఏకాదశి నాడు ఉసిరి చెట్టును పూజిస్తే సకల బాధలు తొలగిపోయి మోక్షం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం, సంపద కలుగుతాయి. ఉసిరికాయలను దానం చేస్తే అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు. ఉసిరి చెట్టును ఆరాధించడం వలన లక్ష్మీ కటాక్షం కూడా కలుగుతుంది.
ఏకాదశి పూజ
ఏకాదశి నాడు తులసి దళాలతో విష్ణువును, లక్ష్మీదేవిని పూజించండి. “ఓం నమో నారాయణాయ” అనే మంత్రాన్ని జపించండి. విష్ణువుకు పూలు, అక్షింతలు, కుంకుమ సమర్పించండి. అలాగే ఉసిరి దీపాలను వెలిగిస్తే కూడా ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది. నైవేద్యంగా ఉసిరికాయలను కూడా సమర్పించవచ్చు. ఆ రోజు ఏకాదశి స్తోత్రాలు చదవడం మంచిది. అలాగే విష్ణు శ్లోకాలను పారాయణం చేయడం వలన మరిన్ని శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.