ఇంట్లోకి పాత వస్తువులు తెస్తున్నారా? దోషాలు పోవాలంటే ఈ 5 రూల్స్ పాటించాల్సిందే
ఇటీవలి కాలంలో పాత వస్తువులను వేరేవారి దగ్గర కొనడం సాధారణమైపోయింది. ఇందుకోసం చాలా రకాల వెబ్సైట్లు కూడా ఉన్నాయి. వీటిని ఇంటికి తీసుకొచ్చే ముందు కొన్ని నియమాలు పాటించాలి.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, పాత వస్తువులు లేదా గృహోపకరణాలు తమతో పాటు, అవి ఇంతకుముందు ఉన్న ఇంటికి, వాటిని ఉపయోగించిన వ్యక్తికి సంబంధించిన శక్తిని, జ్ఞాపకాలను మోసుకువస్తాయి. ఇది మీ ఇంటి వాతావరణంపైనే కాకుండా, మీ జీవితంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. ఇటువంటి సందర్భాలలో కొన్ని ముఖ్యమైన వాస్తు పరిహారాలు ఎంతోగానో ఉపయోగపడతాయి.
మరణించిన వ్యక్తికి చెందిన దుస్తుల అలమారాను లేదా ఫర్నిచర్ను మీరు ఉపయోగించాలనుకుంటే వాటిని పూర్తిగా శుభ్రం చేయడం అత్యవసరం. ఇందుకోసం నీరు, కల్లుప్పు మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించి వాటిని జాగ్రత్తగా శుభ్రం చేయండి. పాత, బాధాకరమైన జ్ఞాపకాలను గ్రహించే గుణం ఉప్పుకు ఉంటుంది.
శుద్ధీకరణకు సూర్యరశ్మి అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనంగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల పాత వస్తువులను కనీసం ఒక పూర్తి రోజు పాటు తీవ్రమైన ఎండకు ఉంచండి. సూర్యుని తీవ్రమైన కిరణాలు వస్తువులో ఉన్న ఏదైనా పాత లేదా ప్రతికూల శక్తిని పూర్తిగా తొలగించి, దానికి బదులుగా సానుకూల శక్తిని నింపుతాయి.
హిందూమతం, వాస్తు శాస్త్రం రెండింటిలోనూ, గంగా నది నీటిని (గంగాజలం) అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా, పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ప్రతికూల శక్తిని తటస్థీకరించే అద్భుతమైన శక్తి దీనికి ఉంది. తత్ఫలితంగా ఒక వస్తువుపై గంగాజలం చల్లడం వలన దాని మునుపటి యజమాని దుఃఖం లేదా ఒత్తిడి ఏవైనా మిగిలి ఉన్న ఆనవాళ్లు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు.
ఇళ్లలో పూజల సమయంలో గంట కొట్టడం ఒక సాధారణ సంప్రదాయం. గంట శబ్దం ప్రతికూల శక్తిని చెదరగొట్టి, విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. దాని ప్రకంపనలు పరిసరాల్లో ఉన్న ప్రతికూల శక్తిని సమర్థవంతంగా నిర్వీర్యం చేస్తాయి. వీలైతే పాత ఫర్నిచర్, వస్తువులకు తిరిగి రంగు వేయించండి. కొత్త రంగు ఆ వస్తువుకు కొత్త రూపాన్ని ఇస్తుంది. దాని పాత శక్తిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఇంటి నుండి ప్రతికూల శక్తిని తొలగించడానికి కర్పూరం, సాంబ్రాణి చాలా ప్రభావవంతమైనవి. పాత వస్తువుల దగ్గర కర్పూరం లేదా సాంబ్రాణిని వెలిగించాలి. వీటి నుండి వెలువడే పొగ, పేరుకుపోయిన శక్తిని తొలగించి, సానుకూల శక్తిని పెంచుతుంది. ఆ ప్రదేశంలో అగరబత్తులను కూడా వెలిగించవచ్చు.
