    మీరు తలుపు వెనుక తడి టవల్ వేలాడదీస్తారా? అయితే కచ్చితంగా ఇది తెలుసుకోవాల్సిందే

    చాలా మంది ఇళ్లలో సహజంగా కొన్ని విషయాలు కనిపిస్తుంటాయి. అందులో ముఖ్యమైనది తలుపు పైన, తలుపు వెనకాల తడి టవల్ వేయడం. కానీ ఇలాంటి పనులు చేయకూడదని శాస్త్రం చెబుతోంది.

    Published on: May 21, 2026 9:33 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    ఇంటి దగ్గర తక్కువ స్థలం ఉన్నప్పుడు జనాలు బట్టలు, సంచులు, తువ్వాళ్లు, ఇతర వస్తువులను తగిలించడానికి తలుపు వెనుక కొక్కేలను ఉపయోగిస్తారు. గోడకు తలుపును నెట్టితే.. బయట వారికి కనిపించదు అని అనుకుంటారు. కానీ జ్యోతిష్యం, వాస్తు శాస్త్రం దీనిని అశుభంగా పరిగణిస్తాయి. తలుపు వెనుక ఉంచిన లేదా తగిలించిన వస్తువులు ఇంటి సానుకూల శక్తిని అడ్డుకుంటాయి. ముఖ్యంగా తడి బట్టలు, బూట్లు లేదా మందులను అక్కడ తగిలిస్తే, అది ఇంటి వాతావరణం, మానసిక ప్రశాంతత, ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రభావితం చేస్తుంది.

    తడి టవల్ వాస్తు టిప్స్
    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.., ఈ పద్ధతి రాహు, శనికి సంబంధించిన దోషాలను పెంచుతుంది. ఇది కుటుంబ ఒత్తిడి, అనవసర ఖర్చులు, పనిలో ఆటంకాలకు దారితీస్తుంది. అందుకే వాస్తు శాస్త్రం తలుపు వెనుక ఉన్న స్థలాన్ని శుభ్రంగా, చక్కగా, క్రమబద్ధంగా ఉంచమని సలహా ఇస్తుంది.

    వాస్తు శాస్త్రంలో తలుపును కేవలం ఒక మార్గంగా కాకుండా, శక్తి ప్రవాహానికి ఒక ముఖద్వారంగా పరిగణిస్తారు. సానుకూల శక్తి ప్రధాన ద్వారం గుండా ప్రవేశిస్తుంది. ద్వారం వెనుక ఉన్న ప్రదేశం ఈ శక్తి ప్రవాహాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అక్కడ అనవసరమైన వస్తువులు పేరుకుపోయి ఉంటే, శక్తి స్తంభించిపోవడం మొదలవుతుంది. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం ఇది రాహువు ప్రభావాన్ని పెంచి, గందరగోళం, ఒత్తిడి, మానసిక అశాంతికి దారితీస్తుంది.

    చాలా ఇళ్లలో స్నానం చేసిన తర్వాత తలుపు వెనుక తువ్వాళ్లు వేలాడదీస్తారు. వాస్తు ప్రకారం, ఈ పద్ధతి సరైనది కాదు. తడి బట్టలు, తువ్వాళ్లు తేమను సృష్టిస్తాయి. ఇది ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతుంది. దీనివల్ల కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వాదనలు, గొడవలు జరుగుతాయి.

    కొంతమంది సులభంగా తీసుకోవడానికి వీలుగా మందుల సంచులను తలుపు వెనుక వేలాడదీస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఇది వ్యాధి శక్తిని ప్రేరేపిస్తుంది. దీనివల్ల ఇంట్లో అనారోగ్యకరమైన వాతావరణం ఏర్పడి, వైద్య ఖర్చులు పెరుగుతాయి. పాత లేదా గడువు ముగిసిన మందులను ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచడం వాస్తు దోషానికి దారితీస్తుంది.

    తలుపు వెనుక బూట్లు, చెప్పులు ఉంచడం కూడా అశుభంగా పరిగణిస్తారు. వాస్తు నిపుణుల ప్రకారం, ఇది ఇంటి సానుకూలతను తగ్గిస్తుంది. కుటుంబంలో ఉద్రిక్త వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. చాలా మంది దీనిని ఒక చిన్న సమస్యగా భావించి విస్మరిస్తారు. కానీ ఇది క్రమంగా ఇంటి శాంతిని, ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రభావితం చేస్తుంది.

    తలుపు వెనుక వస్తువులను దాచే అలవాటు మీకు ఉంటే.. ఆ అలవాటును మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఆ ప్రదేశాన్ని శుభ్రంగా, ఖాళీగా ఉంచండి. ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని నిర్వహించడం శుభప్రదం. తలుపు వెనుక 'ఓం' లేదా స్వస్తిక చిహ్నాన్ని ఉంచమని జ్యోతిష్యులు సలహా ఇస్తారు. ఇది రాహు, శని గ్రహాలతో ముడిపడి ఉన్న ప్రతికూల శక్తిని తగ్గించి, ఇంట్లో ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును తీసుకువస్తుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/మీరు తలుపు వెనుక తడి టవల్ వేలాడదీస్తారా? అయితే కచ్చితంగా ఇది తెలుసుకోవాల్సిందే
