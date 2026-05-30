Blue Moon Remedies : బ్లూ మూన్ ఏ సమయంలో కనిపిస్తుంది? పాటించాల్సిన 7 పరిహారాలు!
Blue Moon Remedies : మే 31, 2026న బ్లూమూన్ భారతదేశంలో ఏ సమయంలో కనిపిస్తుంది? అలాగే పాటించాల్సిన పరిహారాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Blue Moon Timings May 2026 : ఈసారి మే 31 పౌర్ణమి ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. ఈ రోజున మీరు ఆకాశంలో బ్లూ మూన్ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూస్తారు. జ్యోతిష్యం, ఖగోళ శాస్త్రం రెండింటి దృక్కోణాల నుండి ఇది ఒక అరుదైన, ముఖ్యమైన సంఘటనగా పరిగణిస్తారు. ఒకే నెలలో రెండు పౌర్ణమిలు వచ్చినప్పుడు, రెండో దానిని బ్లూ మూన్ అని పిలుస్తారు. ఈసారి చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిలో ఉంటాడు, అందుకే దీనికి స్కార్పియో బ్లూ మూన్ అని పేరు వచ్చింది. మత విశ్వాసం ప్రకారం, ఈ రోజున విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి, చంద్రుడిని పూజించడం చాలా ఫలప్రదం. భారతదేశంలో ఈ బ్లూ మూన్ ఏ సమయంలో కనిపిస్తుందో, ఈ సందర్భంగా పాటించాల్సిన పరిహారాలు ఏంటో చూడండి.
ఒకే నెలలో రెండుసార్లు పౌర్ణమి వచ్చినప్పుడు, రెండో పౌర్ణమిని బ్లూ మూన్ అంటారు. మే 2026లో మొదటి పౌర్ణమి నెల ప్రారంభంలో రాగా.. రెండో పౌర్ణమి మే 31న వస్తుంది. ఈ కారణంగానే దీనిని బ్లూ మూన్ అని పిలుస్తున్నారు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసేందుకు చాలా మంది ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.
మే 31న కనిపించే బ్లూ మూన్ రంగు సాధారణ పౌర్ణమి మాదిరిగానే ఉంటుంది. దీనికి రంగు కారణంగా పేరు పెట్టలేదు. కానీ ఖగోళ గణనల కారణంగా పేరు ఇలా పెట్టారు. భారతదేశంలో బ్లూ మూన్ మీరు ఎలా? ఏ సమయంలో చూడగలరు? భారతదేశంలో, మే 31 సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తర్వాత బ్లూమూన్ కనిపిస్తుంది. దీనిని చూడటానికి ఉత్తమ సమయం సాయంత్రం 6:30 నుండి 7:30 మధ్య ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఇది ఆకాశంలో సులభంగా కనిపిస్తుంది. వాతావరణం క్లియర్ గా ఉంటే ఎలాంటి బైనాక్యులర్స్ లేకుండా చూడొచ్చు.
బ్లూ మూన్ పరిహారాలు
మే 32 రోజున ఈ సులభమైన కొన్ని పరిహారాలు పాటించాలి.
1. మే 31 న చంద్రుడిని చూసి నీటిని సమర్పించండి.
2. చంద్రుణ్ణి చూసిన తర్వాత ఓం సోమయ నమః అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించాలి.
3. తెల్ల స్వీట్లు, బియ్యం లేదా పాలు దానం చేయడం శుభప్రదం.
4. మీ మనశ్శాంతి కోసం, మీరు కొంత సమయం ధ్యానంలో గడపాలి.
5. ఇంట్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు కోసం వెన్నెల రాత్రిలో కాసేపు కూర్చోండి.
6. లక్ష్మీదేవిని పూజించి పాయసం సమర్పించండి.
7. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం రాత్రి 1 దీపం వెలిగించాలి.
