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    ఆగస్టు 12న ఆకాశంలో అద్భుతం.. ఈ ఏడాది చివరి 'పూర్ణ సూర్యగ్రహణం' ఇదే!

    సూర్యగ్రహణం 12 ఆగస్టు 2026: సంవత్సరంలో రెండవ మరియు చివరి సూర్యగ్రహణం ఆగస్టులో జరగబోతోంది. హరియాలి అమావాస్య రోజున ఈ గ్రహణం సంభవిస్తుంది. ఈ గ్రహణానికి సంబంధించిన ప్రధాన విషయాలను తెలుసుకోండి. 

    Published on: Jun 24, 2026 4:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఈ ఏడాది ఆగస్టు 12న ఆకాశంలో అద్భుతమైన ఖగోళ దృశ్యం ఆవిష్కృతం కానుంది. 2026లో సంభవించే రెండో, చివరి పూర్తి సూర్యగ్రహణాన్ని ప్రపంచం చూడబోతోంది. పగటిపూటే చీకట్లు అలుముకునే ఈ అరుదైన దృశ్యంపై స్పష్టమైన వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    solar eclipse 12 august 2026 when and where to watch
    solar eclipse 12 august 2026 when and where to watch

    పగలే నిశీధి.. అద్భుతమైన ఖగోళ ఘట్టం

    భూమికి, సూర్యుడికి మధ్య చంద్రుడు అడ్డుగా వచ్చినప్పుడు సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుందన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఆగస్టు 12న జరగబోయేది 'పూర్ణ సూర్యగ్రహణం'. ఈ సమయంలో చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పేయడం వల్ల పగటిపూటే కొంత సమయం చీకటి పడుతుంది. సూర్యుడి ప్రకాశవంతమైన భాగం పూర్తిగా మరుగున పడిపోవడంతో, చుట్టూ ఒక మెరిసే వలయం మాత్రమే కనిపిస్తుంది. దీన్నే ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు 'రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్' అని పిలుస్తారు. ఈ సమయంలో ఉష్ణోగ్రతల్లో ఒక్కసారిగా మార్పులు చోటు చేసుకోవడం, మధ్యాహ్న సమయమైనా ఆకాశంలో నక్షత్రాలు మెరవడం వంటి వింతలు కనిపిస్తాయి.

    భారత్‌లో కనిపిస్తుందా?

    ఖగోళ ప్రియులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ గ్రహణం భారత్‌లో కనిపించదు. ఇది ప్రధానంగా ఐరోపా ఖండంలోని స్పెయిన్‌, గ్రీన్‌లాండ్‌, ఐస్‌లాండ్‌ మరియు ఆర్కిటిక్ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం, ఈ గ్రహణం ఆగస్టు 12వ తేదీ రాత్రి 09:04 గంటలకు ప్రారంభమై, ఆగస్టు 13 తెల్లవారుజామున 04:25 గంటలకు ముగుస్తుంది. మన దేశంలో అప్పటికే రాత్రి సమయం కావడంతో ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం లేదు. భారత్‌లో కనిపించదు కాబట్టి, మన దేశంలో సూతక కాలం కూడా వర్తించదు.

    ఎక్కడెక్కడ చూడవచ్చు?

    ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూడాలనుకునే వారికి పశ్చిమ ఐస్‌లాండ్‌, ఉత్తర స్పెయిన్ ఉత్తమమైన ప్రదేశాలుగా నిలుస్తాయి. పశ్చిమ తీరం గుండా గ్రహణ ప్రయాణం మొదలై, సూర్యాస్తమయానికి కొద్దిసేపటి ముందు స్పెయిన్ ఆకాశంలో అత్యంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అక్కడి స్థానికులు సముద్ర తీరాలు, ఎత్తైన కొండ ప్రాంతాలను ఎంచుకుని ఈ దృశ్యాన్ని వీక్షించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. నాసా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో కూడా ఈ గ్రహణాన్ని ఆన్‌లైన్‌లో వీక్షించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

    తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

    సూర్యగ్రహణాన్ని నేరుగా కళ్లతో చూడటం చాలా ప్రమాదకరం. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే తీవ్రమైన కాంతి కంటి చూపును దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, గ్రహణాన్ని వీక్షించేటప్పుడు తప్పనిసరిగా 'సోలార్ ఫిల్టర్' కలిగిన ప్రత్యేక అద్దాలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. సాధారణ సన్ గ్లాసెస్ లేదా కంటితో నేరుగా సూర్యుడి వైపు చూడటం అస్సలు చేయకూడదు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 12న ఆకాశంలో అద్భుతం.. ఈ ఏడాది చివరి 'పూర్ణ సూర్యగ్రహణం' ఇదే!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 12న ఆకాశంలో అద్భుతం.. ఈ ఏడాది చివరి 'పూర్ణ సూర్యగ్రహణం' ఇదే!
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