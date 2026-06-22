సూర్య, శుక్రుల నక్షత్ర మార్పు - ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం..!
ఇవాళ సూర్యుడు ఆర్ద్ర నక్షత్రంలోకి, శుక్రుడు ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. రాహు, బుధుల నక్షత్రాల ప్రభావంతో కుంభ, తులా, మకర రాశుల వారికి అపార ధనలాభాలు కలగనున్నాయి.
ఖగోళంలో గ్రహాల నక్షత్ర సంచారం మానవ జీవితాలతో పాటు ప్రకృతిపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. వైదిక జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం జూన్ 22న అంతరిక్షంలో ఒకేసారి రెండు పెద్ద గ్రహాలు తమ నక్షత్రాలను మారుస్తున్నాయి. నేటి నుంచి సూర్యభగవానుడు రాహువు నక్షత్రమైన ఆర్ద్రలోకి, విలాసాల కారకుడైన శుక్రుడు బుధుడి నక్షత్రమైన ఆశ్లేషలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. ఈ రెండు గ్రహాల నక్షత్ర పరివర్తనం కొన్ని రాశుల జాతకులకు అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టడమే కాకుండా ప్రకృతిలో కీలక మార్పులకు కారణం కానుంది.
జ్యోతిష్యశాస్త్ర నియమాల ప్రకారం….. జూన్ 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల 31 నిమిషాలకు సూర్యుడు మృగశిర నక్షత్రాన్ని విడిచిపెట్టి ఆర్ద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. సూర్యుడు ఆర్ద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం ఒక అద్భుత ఘటనా విశేషం. ఎందుకంటే ఈ సమయం భూమి యొక్క సారవంతమైన శక్తికి అత్యంత ప్రత్యేకమైనదిగా మారుతుంది. ఆర్ద్ర నక్షత్రానికి అధిపతి రాహువు. దీనిని వాతావరణంలో తేమ, వర్షపాతానికి కారణమైన నక్షత్రరాశిగా పరిగణిస్తారు. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుడిని తండ్రి సంబంధాలకు, రాజకీయాలలో ధైర్యసాహసాలకు కారకుడిగా భావిస్తారు.
మరోవైపు సంపద, ఐశ్వర్యం, వ్యాపార సామర్థ్యానికి కారకుడైన శుక్ర గ్రహం.. బుధుడి నక్షత్రసమూహమైన ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ప్రాచీన జ్యోతిషశాస్త్ర గ్రంథాల ప్రకారం ఆర్ద్ర నక్షత్రం మొదలుకొని హస్త నక్షత్రం వరకు సూర్యుడు ప్రయాణించే కాలం దేశంలో సమృద్ధిగా వర్షపాతం నమోదు కావడానికి అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. అయితే సూర్యుడు రాహువు నక్షత్రరాశిలోకి వెళ్లడం సాధారణంగా అంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించరు. రాహు, బుధుల నక్షత్రాలలో ఈ రెండు గ్రహాల ప్రయాణం వల్ల ఏయే రాశుల వారు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కుంభ రాశి : ఊహించని ఆదాయ మార్గాలు
కుంభ రాశి జాతకులకు ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల అదృష్టం పూర్తిగా కలిసి వస్తుంది. జీవితంలో మునుపటి కంటే పరిస్థితులు చాలా మెరుగ్గా మారుతాయి. వివిధ మార్గాల ద్వారా మీకు అనుకోని ఆదాయం సమకూరుతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి ఇదివరకు ఉన్న పరిస్థితుల కంటే మెరుగైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. కొన్ని కారణాల వల్ల సుదీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు లేదా పూర్తి కాని పనులు ఇప్పుడు విజయవంతంగా ముగుస్తాయి. మీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవడానికి మరియు ముందుకు సాగడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.
తులా రాశి : ధనలాభం
తులా రాశి వారికి ఈ రోజు నుంచి అద్భుతమైన యోగం పడుతోంది. మీ కెరీర్లో సరికొత్త మరియు మంచి అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మారతాయి. రాహు, శుక్ర, బుధ గ్రహాల సానుకూల ప్రభావం వల్ల మీ కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు (వాక్చాతుర్యం) మీకు అపారమైన డబ్బు సంపాదించే మార్గాలను తెరుస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఇది అత్యంత సానుకూలమైన సమయం. ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ప్రశాంతంగా వ్యవహరిస్తే మరిన్ని లాభాలు సాధిస్తారు.
మకర రాశి: సరైన నిర్ణయాలు.. పెరగనున్న లాభాలు
మకర రాశి వారికి ఈ గ్రహాల సంచారం వల్ల మంచి రోజులు వచ్చాయి. ఈ కాలంలో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు మీకు సరైనవని నిరూపితమవుతాయి. ప్రతి పనిని మీరు సరైన దిశలో నడిపించగలుగుతారు. కాబట్టి మనస్సులోని అనవసరమైన టెన్షన్, ఆందోళనలను కొద్దిగా తగ్గించుకుని మీ పనిపై దృష్టి పెట్టండి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి, కమ్యూనికేషన్ ఆధారిత ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ సమయంలో మంచి లాభాలు ఉంటాయి. మనసులో ఎలాంటి గందరగోళానికి తావివ్వకుండా స్పష్టతతో ముందుకు సాగడం మంచిది.
సూర్య భగవానుడు జూలై 6వ తేదీ వరకు ఆర్ద్ర నక్షత్రంలోనే ఉంటారని జ్యోతిష్య నిపుణులు ఎస్.ఎస్. నాగ్పాల్ వివరించారు. సాధారణంగా ఒక గ్రహం ఆర్ద్ర నక్షత్రంలోకి వచ్చినప్పుడు, అక్కడ బుధుడు, శుక్రుడు లేదా శని గ్రహాలు గనుక కూర్చుని ఉంటే ఎలాంటి చెడు ఫలితాలు కలగవు. కానీ సూర్యుడు, చంద్రుడు, అంగారకుడు (కుజుడు), బృహస్పతి (గురువు) గనుక ఈ నక్షత్రరాశిలోకి వస్తే ప్రాథమిక ఫలితాలు కొంత ప్రతికూలంగా ఉంటాయి.
ఈ నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు మొదట పనులు కాస్త పాడవుతాయి, ఆ తర్వాత మళ్లీ సజావుగా సాగుతాయి. ఈ స్థానంలో ఏ గ్రహం కూర్చున్నా.. వారు మొదట డబ్బు, కెరీర్, ఆరోగ్యం వంటి విషయాలలో కొంత నష్టాన్ని లేదా ఆటంకాలను కలిగిస్తారు. ఒకవేళ మీ జాతక చక్రంలో రాహువు మంచి స్థానంలో (శుభ స్థానంలో) కూర్చుని ఉంటే, రాహువు మీకు అకస్మాత్తుగా ఊహించని భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కూడా కల్పిస్తాడు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More