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ఆగస్టు 28న బ్లడ్ మూన్.. భారత్‌లో కనిపించదా? సూతక కాలం ఉంటుందా?

ఆగస్టు 28న ఏర్పడే సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం గరిష్ట దశలో చంద్రుడిలో సుమారు 96.2 శాతం భాగం భూమి నీడలోకి వెళ్లడంతో ముదురు ఎరుపు లేదా రాగి రంగులో కనిపించి ‘బ్లడ్ మూన్’ను తలపించనుంది. ఈ గ్రహణం యూరప్, ఆఫ్రికా, ఉత్తర–దక్షిణ అమెరికా తదితర ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది. 

Published on: Aug 26, 2026, 14:01:07 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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ఆగస్టు నెల ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న వేళ, ఆకాశంలో ఒక అరుదైన ఖగోళ దృశ్యం ఆవిష్కృతం కానుంది. ఆగస్టు 28 రాత్రి ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అద్భుతమైన చంద్రగ్రహణం కనువిందు చేయనుంది. సైన్స్ పరంగానే కాకుండా మతపరంగానూ ఈ ఘట్టానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. అయితే ఈ ఖగోళ అద్భుతం మన దేశంలో కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమాలకు ఎలాంటి ఆటంకాలు ఉంటాయా లేదా అనే సందేహాలు చాలా మందిలో కలుగుతుంటాయి. ఈ అంశంపై పూర్తి స్పష్టత తెలుసుకుందాం.

ఆగస్టు 28న బ్లడ్ మూన్.. భారత్‌లో కనిపించదా? సూతక కాలం ఉంటుందా?
ఆగస్టు 28న బ్లడ్ మూన్.. భారత్‌లో కనిపించదా? సూతక కాలం ఉంటుందా?

బ్లడ్ మూన్ లాంటి అద్భుత దృశ్యం

ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈ గ్రహణం గరిష్ట స్థాయికి చేరిన సమయంలో చంద్రుని ఉపరితలంలో ఏకంగా 96.2 శాతం భూమి నీడలో కప్పబడిపోతుంది. దీని వల్ల సూర్యరశ్మి చంద్రునిపైకి చాలా తక్కువగా చేరుతుంది. ఫలితంగా చంద్రుడు సాధారణం కంటే భిన్నంగా, ముదురు రాగి రంగులో ఎరుపెక్కుతాడు.

ఇది చూసేందుకు సరిగ్గా 'బ్లడ్ మూన్' మాదిరిగా అత్యంత రమణీయంగా కనిపిస్తుంది. యూరప్, ఆఫ్రికా, ఉత్తర, దక్షిణ అమెరికా దేశాలతో పాటు అట్లాంటిక్, పసిఫిక్ మహాసముద్ర ప్రాంతాల్లో ఈ అద్భుతాన్ని స్పష్టంగా వీక్షించవచ్చు.

భారత్‌లో సూతక కాలం ప్రభావం ఉంటుందా?

జ్యోతిష్య శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం, ఏ ప్రాంతంలో అయితే గ్రహణం కంటికి కనిపిస్తుందో, అక్కడ మాత్రమే సూతక కాలం మరియు ఇతర మతపరమైన నియమాలు కచ్చితంగా చెల్లుబాటు అవుతాయి. ఆగస్టు 28న ఏర్పడే ఈ చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలో అస్సలు కనిపించదు. ఇక్కడ కనిపించనందువల్ల, దీనికి సంబంధించిన సూతక కాలం నిబంధనలు ఏవీ మన దేశంలో వర్తించవు. కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని మతపరమైన కార్యక్రమాలు, పూజలు ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా యథావిధిగా నిర్వహించుకోవచ్చని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

మన దేశంలో చంద్రగ్రహణం ఎందుకు కనిపించదు?

భారత కాలమానం (IST) ప్రకారం, ఈ చంద్రగ్రహణం ఆగస్టు 28న ఉదయం 06:53 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 12:32 గంటలకు పూర్తిగా ముగుస్తుంది. ఉదయం 09:43 గంటల ప్రాంతంలో ఇది గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది. అయితే సరిగ్గా ఈ సమయంలో మన దేశంలో పగటి సమయం ఉండటం, చంద్రుడు హోరిజోన్ దిగువన ఉండటం వల్ల ఈ గ్రహణాన్ని భారతదేశం నుంచి వీక్షించడం సాధ్యపడదు.

ఈ వ్యాసంలో ఇచ్చిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 28న బ్లడ్ మూన్.. భారత్‌లో కనిపించదా? సూతక కాలం ఉంటుందా?
Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 28న బ్లడ్ మూన్.. భారత్‌లో కనిపించదా? సూతక కాలం ఉంటుందా?
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