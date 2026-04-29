Badrinath Story: బద్రీనాథ్ ధామ్ కథ.. బద్రీనాథ్ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవిల ఈ కథ తెలుసుకోండి
Badrinath Story: బద్రీనాథ్ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? విష్ణువు మరియు లక్ష్మీదేవి యొక్క ప్రత్యేక కథను తెలుసుకోండి. లక్ష్మీదేవి బద్రి చెట్టుగా మారి విష్ణువును ఎలా రక్షించింది. స్కంద పురాణం మరియు ఇతర పురాణాలలో వివరించిన బద్రీనాథ్ ధామ్ యొక్క పూర్తి కథ, తపతా ప్రాముఖ్యతను ఈ వ్యాసంలో వివరంగా చదవండి.
పురాణాల ప్రకారం, ఒకప్పుడు విష్ణుమూర్తి హిమాలయాల్లోని కఠినమైన చలిలో లోక కల్యాణం కోసం ఘోర తపస్సులో నిమగ్నమయ్యారు. ఆయన యోగ నిద్రలో ఉండగా ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయి భారీగా హిమపాతం మొదలైంది. మంచు కొండలు కరిగి విష్ణువును కప్పేస్తున్నాయి. తన స్వామి చలికి గడ్డకట్టుకుపోవడం చూసి తట్టుకోలేకపోయిన లక్ష్మీదేవి, ఆయనకు రక్షణగా నిలవాలని నిర్ణయించుకుంది.
వెంటనే ఆమె ఒక పెద్ద 'బద్రీ' (రేగు) వృక్షంగా మారి, విష్ణుమూర్తికి గొడుగులా నిలిచింది. పైన పడుతున్న మంచునంతా తనే భరిస్తూ, స్వామివారి తపస్సుకు ఆటంకం కలగకుండా ఏళ్ల తరబడి రక్షణ ఇచ్చింది. విష్ణువు కళ్లు తెరిచి చూసేసరికి మంచులో తడిసి ముద్దయి, గడ్డకట్టుకుపోయిన లక్ష్మీదేవిని చూసి చలించిపోయారు.
"దేవీ! నా కోసం నువ్వు ఇంతటి కష్టాన్ని ఓర్చావు. ఈ క్షేత్రం ఇకపై నీ పేరుతోనే పిలవబడుతుంది. రేగు చెట్టును సంస్కృతంలో 'బద్రి' అంటారు.. అందుకే ఈ స్థలానికి 'బద్రీనాథ్' (బద్రీ వృక్షానికి నాథుడు) అనే పేరు స్థిరపడిపోతుంది" అని వరమిచ్చారు. అందుకే ఇక్కడ విష్ణువును 'బద్రీనారాయణుడు' అని పిలుస్తారు.
అలకనంద తీరాన వెలసిన వైకుంఠం
సముద్ర మట్టానికి సుమారు 3,133 మీటర్ల ఎత్తులో, అలకనంద నది ఒడ్డున చమోలీ జిల్లాలో ఈ అద్భుత దేవాలయం ఉంది. ఇక్కడ విష్ణుమూర్తి ధ్యాన ముద్రలో ఉంటారు. సాధారణంగా మనం విష్ణువును శేషతల్పంపై పడుకున్నట్లు చూస్తాం, కానీ బద్రీనాథ్లో మాత్రం ఆయన యోగిలా కనిపిస్తారు. దీనికి కారణం ఇక్కడ ఆయన చేసిన కఠోర తపస్సే. ఈ క్షేత్రం కేవలం ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమే కాదు, ప్రకృతి సిద్ధమైన అందాలకు నిలయం కూడా.
తప్త కుండం: చలిలోనూ వేడి నీళ్ల అద్భుతం
బద్రీనాథ్ వెళ్లే భక్తులు మొదట 'తప్త కుండం'లో స్నానం చేస్తారు. బయట మైనస్ డిగ్రీల చలి ఉన్నప్పటికీ, ఈ గుండంలోని నీరు ఎప్పుడూ వేడిగానే ఉంటుంది. అగ్నిదేవుడు ఇక్కడ నిరంతరం నివసిస్తాడని భక్తుల నమ్మకం. ఈ నీటిలో స్నానం చేస్తే చర్మ వ్యాధులు నయమవడమే కాకుండా, మనసులోని అశాంతి తొలగిపోతుందని పెద్దలు చెబుతారు.
తెలుగు భక్తులకు ప్రత్యేక అనుబంధం
బద్రీనాథ్ క్షేత్రానికి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతి ఏటా వేల సంఖ్యలో భక్తులు వెళ్తుంటారు. ఆధ్యాత్మిక చింతనతో భక్తులు ఈ కఠిన ప్రయాణాన్ని సాగిస్తారు. ఈ క్షేత్రంలో లక్ష్మీదేవిని కేవలం విగ్రహ రూపంలోనే కాకుండా, 'బద్రీ వృక్షం' రూపంలో కూడా పూజించడం ఇక్కడి విశిష్టత. ఇది భార్యాభర్తల మధ్య ఉండాల్సిన అనురాగానికి, అంకితభావానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.
