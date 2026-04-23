Badrinath Temple Mystery: బద్రీనాథ్ క్షేత్రంలో శంఖం ఎందుకు ఊదరు? ఆ నిశ్శబ్దం వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఇదే!
Badrinath Temple Mystery: హిమాలయాల్లోని పవిత్ర చార్ ధామ్ యాత్ర ఘనంగా ప్రారంభమైంది. కేదార్నాథ్ ద్వారాలు తెరుచుకున్న కొద్ది రోజులకే, నేడు తెల్లవారుజామున బద్రీనాథ్ ఆలయ తలుపులు కూడా తెరుచుకున్నాయి. బద్రీనాథ్లో మాత్రం శంఖం ఊదడం నిషిద్ధం. ఈ వింత సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న పురాణ గాథలు తెలుసుకుందాం.
Badrinath Temple Mystery: ఉత్తరాఖండ్లోని గర్వాల్ హిమాలయాల్లో కొలువైన బద్రీనాథ్ క్షేత్రం భక్తుల సందడితో కళకళలాడుతోంది. శీతాకాలం ముగిసి, మంచు తెరలు తొలగడంతో నేడు ఉదయం వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య ఆలయ ద్వారాలను అర్చకులు తెరిచారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఏటా వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివెళ్లే ఈ వైకుంఠ ధామంలో ఒక వింత ఆచారం శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. హిందూ ధర్మంలో ఏ శుభకార్యం జరిగినా, పూజలు చేసినా శంఖం ఊదడం సర్వసాధారణం. కానీ, బద్రీనాథ్ ఆలయంలో మాత్రం శంఖం మోగించరు. దీని వెనుక అత్యంత ఆసక్తికరమైన కథనం ప్రచారంలో ఉంది.
లక్ష్మీదేవి తపస్సు
పురాణాల ప్రకారం, ఈ ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు లక్ష్మీదేవి కఠోరమైన తపస్సులో నిమగ్నమై ఉంది. అదే సమయంలో భగవంతుడైన విష్ణుమూర్తి ఇక్కడ ఒక శక్తివంతమైన రాక్షసుడిని సంహరించాడు. సాధారణంగా ఏదైనా విజయం సాధించిన తర్వాత లేదా రాక్షస సంహారం జరిగిన తర్వాత విజయానికి గుర్తుగా శంఖం పూరించడం ఆచారం. అయితే, తాను శంఖం ఊదితే ఆ శబ్దానికి లక్ష్మీదేవి ఏకాగ్రత దెబ్బతింటుందని, ఆమె తపస్సుకు భంగం కలుగుతుందని భావించిన విష్ణుమూర్తి, అక్కడ శంఖాన్ని మోగించలేదు.
తమ ఆరాధ్య దైవమైన విష్ణుమూర్తి పాటించిన ఆ నిశ్శబ్దాన్ని గౌరవిస్తూ, నాటి నుంచి నేటి వరకు బద్రీనాథ్ ఆలయ ప్రాంగణంలో శంఖాన్ని ఊదడం లేదని భక్తులు నమ్ముతారు. "స్వామివారే స్వయంగా తన భార్య తపస్సు కోసం మౌనాన్ని పాటించిన చోట, మనం కూడా ఆ నియమాన్ని అతిక్రమించకూడదు" అని స్థానిక అర్చకులు చెబుతుంటారు.
శాస్త్రీయ కోణంలో ప్రమాదం పొంచి ఉందా?
బద్రీనాథ్లో శంఖం ఊదకపోవడం వెనుక కేవలం మతపరమైన నమ్మకాలే కాదు, బలమైన శాస్త్రీయ కారణాలు కూడా ఉన్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. బద్రీనాథ్ ఆలయం అత్యంత ఎత్తైన హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల మధ్య ఉంది. శీతాకాలంలో ఇక్కడ భారీగా మంచు పేరుకుపోతుంది.
ధ్వని తరంగాలు: శంఖం ఊదినప్పుడు వెలువడే ధ్వని తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ శబ్దం పర్వతాల మధ్య ప్రతిధ్వనించినప్పుడు గాలిలో ఒక రకమైన కంపనాలు ఏర్పడతాయి.
మంచు చరియలు విరిగిపడటం: లోయల్లోని మంచు పొరలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి. శంఖం వంటి తీక్షణమైన శబ్దాలు ఈ మంచు పొరల్లో పగుళ్లు తెచ్చే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల మంచు చరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తుంటారు.
ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి ఆలయాన్ని, భక్తులను కాపాడాలనే ఉద్దేశంతోనే మన పూర్వీకులు ఈ రకమైన నిషేధాన్ని విధించి ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. భౌగోళిక పరిస్థితులను బట్టి రూపొందించిన ఈ ఆచారం, అటు ఆధ్యాత్మికతను ఇటు పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడుతోంది.
శంఖం లేకపోయినా భక్తికి లోటు లేదు
శంఖం మోగకపోయినప్పటికీ, బద్రీనాథ్ ఆలయంలో పూజా కార్యక్రమాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. ఉదయం అభిషేకం నుంచి రాత్రి పవళింపు సేవ వరకు ప్రతిదీ శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తారు. శంఖం శబ్దం లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఒక రకమైన ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నప్పుడు ఆ నిశ్శబ్దంలోనే దైవత్వాన్ని అనుభూతి చెందుతారు. చార్ ధామ్ యాత్రకు వెళ్లే యాత్రికులు ఈ రహస్యాన్ని తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోతుంటారు
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.