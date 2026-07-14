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    భద్ర, హంస, గురు ఆదిత్య రాజయోగాలతో జూలై 19 వరకు ఈ రాశులకు భారీ లాభాలు.. కెరీర్, ధనం, అదృష్టం ఇలా ఎన్నో!

    ఈ వారం గ్రహాల గమనం అత్యంత విశేషంగా ఉండనుంది. భద్ర, హంస, గురు ఆదిత్య రాజయోగాల ప్రభావంతో ముఖ్యంగా వృషభం, కన్య, తుల, మకర రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, ప్రేమ, విద్య, కుటుంబ జీవితం పరంగా ఈ వారంలో ఏ మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయో పూర్తి వివరాలు చదవండి.

    Published on: Jul 14, 2026, 11:01:03 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఈ వారం గ్రహాల గమనంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ముఖ్యంగా మూడు రాజయోగాలు ఏర్పడుతుండటంతో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు రానున్నాయి. ఈ వారపు పూర్తి జాతక విశేషాలివే.

    భద్ర, హంస, గురు ఆదిత్య రాజయోగాలతో జూలై 19 వరకు ఈ రాశులకు భారీ లాభాలు.. కెరీర్, ధనం, అదృష్టం ఇలా ఎన్నో! (pinterest)
    భద్ర, హంస, గురు ఆదిత్య రాజయోగాలతో జూలై 19 వరకు ఈ రాశులకు భారీ లాభాలు.. కెరీర్, ధనం, అదృష్టం ఇలా ఎన్నో! (pinterest)

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, జూలై 13తో కొత్త వారం ప్రారంభమైంది. ఈ వారం గ్రహాల స్థితి అత్యంత శక్తివంతంగా ఉండనుంది. భద్ర రాజయోగం, హంస రాజయోగం మరియు గురు ఆదిత్య రాజయోగం వంటి శుభకరమైన యోగాలు ఈ వారమంతా కొనసాగుతాయి. ముఖ్యంగా జూలై 16న సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అక్కడ ఇప్పటికే గురుడు ఉండటంతో 'గురు ఆదిత్య' రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. ఈ గ్రహాల కలయిక 12 రాశుల వారిపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    రాజయోగాల ప్రభావంతో మెరిసే ఆ 4 రాశులు

    జ్యోతిష్య నిపుణులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ వారం వృషభం, కన్య, తుల మరియు మకర రాశుల వారికి విశేషమైన ఫలితాలు దక్కనున్నాయి. వీరి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

    వృషభ రాశి: వాయిదా పడిన పనులను పూర్తి చేయాలనే పట్టుదల మీలో పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు పాఠాలను బట్టీ పట్టడం కంటే, విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడంపై దృష్టి పెడితే అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ఈ వారం లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

    కన్యా రాశి: పాత పరిచయాలు, స్నేహితుల సహకారంతో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. మీ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఇది సువర్ణావకాశం. కెరీర్‌లో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. మీరు ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.

    తులా రాశి: ఆర్థిక పరిస్థితిలో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. మీ సృజనాత్మకత, వివేకమే మీ ఆస్తిగా మారుతాయి. కార్యాలయంలో మీ శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అదృష్టం మీకు తోడుంటుంది.

    మకర రాశి: ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. ధన సంపదలో వృద్ధి కనిపిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.

    ఈ వారం గ్రహాల స్థితి (జూలై 13 - 19)

    ఈ వారం గ్రహాల సంచారం ఇలా ఉంది:

    వృషభ రాశిలో: కుజుడు

    మిథున రాశిలో: బుధుడు

    సింహ రాశిలో: శుక్రుడు, కేతువు

    కర్కాటక రాశిలో: సూర్యుడు, గురుడు

    మీన రాశిలో: శని

    కుంభ రాశిలో: రాహువు

    చంద్రుడు మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్యా రాశుల గుండా ప్రయాణిస్తూ ఆయా రాశుల వారిపై తన ప్రభావాన్ని చూపుతాడు.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/భద్ర, హంస, గురు ఆదిత్య రాజయోగాలతో జూలై 19 వరకు ఈ రాశులకు భారీ లాభాలు.. కెరీర్, ధనం, అదృష్టం ఇలా ఎన్నో!
    Home/Rasi Phalalu/భద్ర, హంస, గురు ఆదిత్య రాజయోగాలతో జూలై 19 వరకు ఈ రాశులకు భారీ లాభాలు.. కెరీర్, ధనం, అదృష్టం ఇలా ఎన్నో!
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