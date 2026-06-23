గ్రహాల సంచారంతో అనేక శుభయోగాలు.. 5 రాశుల వారికి అద్భుతమైన రోజులు వచ్చేశాయ్!
కర్కాటక రాశిలో బుధ, శుక్ర గ్రహాల సంయోగం ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఇది చాలా ముఖ్యమైన సంఘటనగా పరిగణిస్తారు. వృషభ, ధనుస్సు రాశులతో సహా ఐదు రాశుల వారు ఈ గ్రహ అమరిక వల్ల ప్రయోజనం పొందుతారు.
బుధుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించాడు, అక్కడ గురు, శుక్ర గ్రహాలు ఇప్పటికే ఉన్నాయి. దీనివల్ల కర్కాటక రాశిలో బుధ, గురు, శుక్ర గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఫలితంగా గజలక్ష్మి యోగం, లక్ష్మీ నారాయణ యోగం, త్రిగ్రాహి యోగం వంటి అనేక శుభయోగాలు ఏర్పడతాయి. కర్కాటక రాశిలో ఈ గ్రహాల కలయిక జూలై 4 వరకు కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత శుక్రుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఫలితంగా ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక వృషభ, ధనుస్సు రాశులతో సహా ఐదు రాశుల వారికి అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ రాశులకు చెందిన వ్యక్తులు ఈ శుభ గ్రహాల ప్రభావం వల్ల ఫలాలను పొందడమే కాకుండా.. ఈ అనుకూల యోగాల కారణంగా వివిధ సమస్యల పరిష్కారాన్ని కూడా చూస్తారు.
సింహ రాశి
బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక సింహరాశి వారికి అనేక ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలను తీసుకువస్తుంది . ఈ కాలంలో మీ దృష్టి పూర్తిగా ఆర్థిక లాభాలు, మీ సామాజిక, వృత్తిపరమైన వర్గాలలో కీర్తిని సాధించడంపై ఉంటుంది. గురు గ్రహ ప్రభావం మీ సామాజిక పరిధిని విస్తరింపజేస్తుంది, శుక్రుడు మీ ఆర్థిక లాభాలను పెంచుతాడు. అదే సమయంలో బుధుడు మీ మానసిక స్పష్టతను పదును పెడతాడు. మీ స్నేహితులపై అతిగా ఆధిపత్యం చెలాయించే ప్రయత్నాలను నివారించండి. సింహరాశి వారు మరింత చురుకుగా, అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం, శక్తితో నిండి ఉంటారు.
తులా రాశి
శుక్ర, బుధ గ్రహాల ప్రభావం వల్ల తులారాశి వారికి పూర్తికాని అనేక పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక లాభాలకు కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఈ గ్రహ సంయోగం శుభ ప్రభావం మీ మనసు కోరికలను చాలా వరకు నెరవేరుస్తుంది. మీరు మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. మీరు శారీరకంగా, మానసికంగా బలంగా ఉంటారు. మీ వ్యాపారం గణనీయమైన పురోగతిని సాధిస్తుంది. ఒక కొత్త సంస్థను ప్రారంభించడానికి కూడా ప్రణాళిక వేసుకోవచ్చు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. మీ పిల్లల పురోగతి చూసి మీరు సంతోషిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి
బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక ధనుస్సు రాశి వారికి ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. ఈ గ్రహ కలయిక శుభ ప్రభావం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి దారితీస్తుంది. మీకు అపారమైన శారీరక బలం లభిస్తుంది. ఈ గ్రహ కలయిక మీకు 'శత్రు-హంత యోగాన్ని' సృష్టిస్తుంది, అంటే శత్రువులను ఓడించే కలయిక. ఇది మీ ప్రత్యర్థులు ఓడిపోయేలా చేస్తుంది. మీకు ఎలాంటి హాని చేయలేరని నిర్ధారిస్తుంది. పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు బాగా రాణించి విజయవంతమైన ఫలితాలను సాధిస్తారు. ఈ కాలం మీ ప్రేమ జీవితానికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు మీ భాగస్వామి గురించి మీ కుటుంబానికి తెలియజేసి వారి ఆమోదం పొందవచ్చు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయిక వల్ల ప్రయోజనం పొందుతారు. ఈ కలయిక విదేశాల నుండి లేదా పాత పెట్టుబడుల ద్వారా గణనీయమైన లాభాలు వచ్చే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ అత్తమామలతో ఉన్న ప్రస్తుత సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మీకు మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ వృత్తిని ప్రారంభించడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ తల్లితో మీ సంబంధం స్నేహపూర్వకంగా ఉంటుంది. వివిధ పనులను సాధించడంలో ఆమె సహాయం మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు ఆస్తిని కొనడం లేదా అమ్మడం ద్వారా డబ్బు సంపాదించవచ్చు. ఖర్చులు తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి శుక్ర-బుధ సంయోగం వివిధ వివాదాలు, ఇబ్బందుల నుండి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. వృత్తిలో విజయం సాధించడానికి, ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ మార్గాలను కనుగొనడానికి బలమైన అవకాశం ఉంది. మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి, ముఖ్యమైన వ్యాపార సమావేశాలను ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఇది ఉత్తమ సమయం. మీ తల్లితో మీ సంబంధం సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఇది అవసరమైన నిర్ణయాలను సులభంగా తీసుకోవడానికి మీకు వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ కాలం విద్యార్థులకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారి కష్టానికి ఫలవంతమైన ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More