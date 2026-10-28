దీపావళికి బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి సంపదలు చేకూరుతాయ్!
పవిత్రమైన దీపావళి పండుగ అయిన నవంబర్ 8న బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య-బుధ గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడే ఈ యోగానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ యోగం ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి వారి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుకూలమైన మార్పులు రావచ్చు.
హిందూ మతంలో దీపావళిని ఆనందం, సంపద, శ్రేయస్సు, సౌభాగ్యానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, ఈ పండుగ సమయంలో గ్రహాల స్థానానికి కూడా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. జ్యోతిష్యం ప్రకారం 2026 నవంబర్ 8న దీపావళి సందర్భంగా బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, గౌరవం, నాయకత్వానికి ప్రతీక కాగా.. బుధుడు తెలివితేటలు, సంభాషణ నైపుణ్యాలు, వ్యాపారం, గణనతో సంబంధం కలిగి ఉంటాడు. అందువల్ల ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలలో అనుకూల ఫలితాలకు సంకేతంగా నమ్ముతారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడు, బుధుడు ఒకే రాశిలో కలిసినప్పుడు దానిని బుధాదిత్య యోగం అంటారు.
మేష రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ కాలం మేష రాశి వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టవచ్చు. ఉద్యోగాలు మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి, కొత్త వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి, ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. అయితే పెట్టుబడులు లేదా పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సరిగ్గా పరిశీలించడం అవసరం. ప్రణాళికాబద్ధమైన ప్రయత్నాలు పురోగతికి సహాయపడవచ్చు.
సింహ రాశి
జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం బుధాదిత్య రాజయోగం సింహరాశి వారికి వారి వృత్తిలో పురోగతి సాధించడానికి, ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి, పై అధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించడానికి అవకాశం లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్టులను రూపొందించడానికి, వినియోగదారులతో మంచి సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడానికి చొరవ తీసుకోవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచి ఫలితాలను పొందడంలో సహాయపడుతుంది.
కన్యా రాశి
కన్యారాశికి తెలివితేటలు, తార్కిక ఆలోచన, వృత్తిపరమైన ప్రణాళికల విషయంలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నమ్ముతారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందాలని లేదా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించాలని ప్రయత్నిస్తున్న వారికి సానుకూల అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు తమకు ఇప్పటికే ఉన్న పరిచయాల ద్వారా కొత్త కాంట్రాక్టులు పొందే అవకాశం ఉంది. అయితే ఆర్థిక విషయాలలో ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు లాభనష్టాలను సరిచూసుకోవడం మంచిది.
తులా రాశి
బుధాదిత్య రాజయోగం తులారాశి వారికి ఆర్థిక పురోగతిని, వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. ఈ యోగం తులారాశి జాతకంలో మొదటి ఇంట్లో ఏర్పడటం వలన పనిలో కొత్త బాధ్యతలు పొందే అవకాశం ఉంది. వారి ప్రతిభను, సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించడానికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త క్లయింట్లతో పరిచయం పెంచుకుని, వృత్తిపరమైన సంబంధాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. సమాజంలో గౌరవం, గుర్తింపు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి బుధాదిత్య రాజయోగం వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ, మీడియా, మార్కెటింగ్, వ్యాపార రంగాలలో పనిచేసే వారికి కొత్త పరిచయాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించవచ్చు. వారి ప్రస్తుత ఉద్యోగంలో తమ నైపుణ్యాలను, సామర్థ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి ఒక అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాలలో, బడ్జెట్ తయారు చేసుకుని అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం మంచిది. దీనివల్ల ఆర్థిక నిర్వహణ మరింత క్రమబద్ధంగా మారుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More