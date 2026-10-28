నేటి రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు.. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త!
అక్టోబర్ 28న గ్రహాల స్థితిగతుల ఆధారంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి వేర్వేరు ఫలితాలు సూచించబడ్డాయి. కొందరికి ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉండగా, మరికొందరు ఆర్థిక నిర్ణయాలు, ఖర్చులు, కుటుంబ సంబంధాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాలు మరియు నక్షత్రాల నిరంతర సంచారం ప్రతి మనిషి దైనందిన జీవితంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఏ రోజు ఏ గ్రహం ఏ స్థితిలో ఉందనే దాని ఆధారంగా ఆయా రాశుల వారికి అనుకూల లేదా ప్రతికూల ఫలితాలు ఎదురవుతుంటాయి. అక్టోబర్ 28న గ్రహాల స్థితిగతుల నేపథ్యంలో మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో పరిశీలిద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
ఏ పనైనా విజయవంతం కావాలంటే సాధారణం కంటే ఎక్కువ శ్రమ, ఏకాగ్రత అవసరం. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ఎలాంటి రిస్క్లు తీసుకోవద్దు. మనసులో ఆందోళన ఉంటే కుటుంబ సభ్యులతో పంచుకోండి, పాత పరిచయాలు లాభిస్తాయి.
వృషభ రాశి:
పాత పరిచయస్తులను కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార రంగంలో కొత్త ప్రయోగాలు చేసేందుకు మొగ్గు చూపుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఉద్యోగస్తులు తమ ప్రతిభతో పై అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు.
మిథున రాశి:
మీలోని ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి చక్కటి అవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో తొందరపాటు వద్దు. సహోద్యోగుల సహాయంతో క్లిష్టమైన పనులను సులభంగా పూర్తి చేస్తారు.
కర్కాటక రాశి:
మనసులో రకరకాల ఆలోచనలు తిరుగాడుతుంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని, ఆర్థిక నిర్ణయాలను ఆచితూచి తీసుకోవాలి. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి:
కెరీర్లో ముందుకు వెళ్లేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల అవసరాలపై దృష్టి పెట్టండి. ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి.
కన్యా రాశి:
పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి నేడు అనుకూలమైన సమయం. ఉద్యోగంలో సహోద్యోగుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కుటుంబ పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి.
తులా రాశి:
కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు బలపడతాయి. ఉద్యోగ పరంగా మంచి వార్తలు అందవచ్చు. డబ్బును పొదుపు చేయడం అలవర్చుకోండి. బంధాల్లో చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు రాకుండా కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు.
వృశ్చిక రాశి:
ఉద్యోగ రంగంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు, కాబట్టి సంయమనం కోల్పోవద్దు. ముఖ్యమైన పత్రాలను భద్రంగా ఉంచుకోండి. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుతూ, ఎవరితోనూ వాగ్వాదానికి దిగవద్దు.
ధనుస్సు రాశి:
ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. పని నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉంటూ, కుటుంబంతో సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి బాధ్యతలు పెరగడంతో పనిభారం అధికమవుతుంది. వ్యాపారంలో పాత అనుభవాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడం శ్రేయస్కరం. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో పాత పనులను పూర్తి చేస్తారు.
కుంభ రాశి:
మీపై మీకు నమ్మకం సడలనివ్వకండి. ఉద్యోగం మారాలనే ఆలోచన ఉంటే సన్నిహితుల సలహా తీసుకోండి. అనవసర ఆందోళనలను పక్కన పెట్టి, వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగండి.
మీన రాశి:
పాత స్నేహితుడిని కలిసే సూచనలున్నాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఏ పనిలోనూ తొందరపాటు వద్దు, ప్రశాంతంగా ఆలోచించి అడుగువేయండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More