    గరుడ పురాణాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చా? ఎవరికీ తెలియని సీక్రెట్ ఇది?

    గరుడ పురాణం హిందూ మతానికి చెందిన ఒక గ్రంథం. అయితే ఇది వివిధ విషయాలపై సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. గరుడ పురాణాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చా లేదా అనే విషయంలో చాలా మంది గందరగోళానికి గురవుతారు. గరుడ పురాణాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం తప్పా?

    Published on: May 17, 2026 10:05 PM IST
    By Anand Sai
    హిందూ మతంలో గరుడ పురాణం చాలా ముఖ్యమైన, పవిత్రమైన గ్రంథం. గరుడ పురాణం అనేది మహా విష్ణువు, తన వాహనమైన గరుడ పక్షికి మధ్య జరిగిన సంభాషణను కలిగి ఉంటుంది. ఈ గ్రంథంలో విష్ణువు గరుడునికి జననం, మరణం, పునర్జన్మ, స్వర్గం, నరకం వంటి భావనలను వివరిస్తాడు. అంతేకాకుండా ఇందులో విష్ణుమూర్తి మోక్ష మార్గాన్ని కూడా సరళమైన పదాలలో వివరిస్తాడు. ఇది కేవలం మనకు జనన మరణాల భావనలను గుర్తు చేయడమే కాదు. ఇది మనకు మతం, పూజ, నీతి, జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి అనే విషయాలపై అనేక విలువైన సందేశాలను అందించింది.

    గరుడ పురాణం

    హిందూమతంలో గరుడ పురాణం గురించి అనేక నమ్మకాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా గరుడ పురాణం గురించి ప్రజలకు కొన్ని అపోహలు కూడా ఉన్నాయి. అటువంటి అపోహలలో ఒకటి.. గరుడ పురాణ గ్రంథాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చా లేదా అనేది.

    సనాతన ధర్మంలోని ఇతర మత గ్రంథాల మాదిరిగానే గరుడ పురాణానికి కూడా ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అయితే గరుడ పురాణం ఇతర హిందూ మత గ్రంథాలన్నింటికీ భిన్నమైనది. గరుడ పురాణం ఒక వ్యక్తి జనన మరణాలకు సంబంధించిన లోతైన రహస్యాన్ని వివరిస్తుంది. ఇది మరణానంతరం ఆత్మ చేసే ప్రయాణం గురించి కూడా చెబుతుంది. మరణం తర్వాత ఒక వ్యక్తి ఆత్మకు ఎలాంటి కష్టాలు, సుఖాలు, పునర్జన్మ లభిస్తాయో ఇందులో ఉంటుంది. దీనితో పాటు, ఇది మనకు ఒక జీవిత పాఠాన్ని కూడా చెబుతుంది.

    మత విశ్వాసాల ప్రకారం.. కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి మరణించినప్పుడు సాధారణంగా గరుడ పురాణాన్ని పఠిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుడు మరణించిన తర్వాత, అతని ఆత్మ సుమారు 13 రోజుల పాటు కుటుంబ సభ్యులతో ఉంటుంది. అటువంటి సందర్భంలో ఈ 13 రోజుల పాటు ఇంట్లో గరుడ పురాణాన్ని పఠించడం ద్వారా ఇంట్లోని ఆత్మ మోక్షాన్ని పొందుతుంది. మరణించిన వారి ఆత్మకు మోక్షం ప్రసాదించడం కోసం, మరణానంతరం ఇంట్లో ఈ గరుడ పురాణ పఠనాన్ని సాధారణంగా పఠిస్తారు లేదా వింటారు.

    గరుడ పురాణాన్ని ఇతర గ్రంథాల లాగా పఠించలేం. ఈ పురాణాన్ని ఎల్లప్పుడూ విభిన్నంగా పఠిస్తారు. అందువల్ల గరుడ పురాణాన్ని పఠించేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన నియమాలను మనం తప్పక పాటించాలి. ఇంతకు ముందే చెప్పినట్లుగా, ఈ పురాణాన్ని మరణించిన వ్యక్తి కుటుంబంలో పఠిస్తారు లేదా వింటారు. జనన మరణాల సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కుటుంబంలోని ప్రతి సభ్యుడు కలిసి కూర్చుని దీనిని వినాలి అనేది ఈ పురాణానికి సంబంధించిన నియమం.

    గరుడ పురాణం జనన మరణాలకు సంబంధించిన రహస్యాలను వెల్లడిస్తుంది. అటువంటి గ్రంథాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం అశుభమని చాలా మంది నమ్ముతారు. కానీ ఇది ఒక అపోహ అని తెలుసుకోవాలి. దీనిని పూర్తిగా అంగీకరించలేం. ధార్మిక విశ్వాసాల ప్రకారం, గరుడ పురాణం మనకు మోక్షం, జ్ఞానం బోధిస్తుంది. దీనిని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం వల్ల ఇంటిలోని ప్రతికూల శక్తి తగ్గుతుంది. ఇది ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ కారణంగా గరుడ పురాణాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం నిషిద్ధం అనే భావనను ఖండించవచ్చు.

    ప్రజల నమ్మకాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే.. గరుడ పురాణ గ్రంథాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం నిషిద్ధం అనే భావన ఉండవచ్చు. కానీ ధార్మిక విశ్వాసాలను పాటించేవారు గరుడ పురాణ గ్రంథాన్ని తమ ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చు. అంతేకాదు దానిని చదవవచ్చు.

    Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/గరుడ పురాణాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చా? ఎవరికీ తెలియని సీక్రెట్ ఇది?
