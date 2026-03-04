Edit Profile
    గరుడ పురాణం: తండ్రి జీవించి ఉన్నప్పుడు కొడుకు ఈ 4 పనులు చేయకూడదు!

    మనుస్మృతి, గరుడ పురాణం వంటి గ్రంథాలలో తండ్రి ఉన్నప్పుడు కొడుకు తన స్థానాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని పదే పదే చెప్పబడింది. ఇది కుటుంబంలో సోపానక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది. పరస్పర గౌరవ భావాన్ని బలపరుస్తుంది. తండ్రి జీవించి ఉన్నప్పుడు కొడుకు ఈ 4 విషయాలను నివారించాలో సరళమైన మాటల్లో అర్థం చేసుకుందాం. 

    Published on: Mar 04, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గరుడ పురాణంలో మరణం, అంత్యక్రియలు, కుటుంబ ఏర్పాట్లతో పాటు, జీవించి ఉన్నప్పుడు తండ్రి, కొడుకు సంబంధానికి కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడింది. ఈ పురాణం ప్రకారం, తండ్రి కుటుంబానికి పునాది. జీవించి ఉన్నంత కాలం కొడుకు కొన్ని పాటించాలి. ఈ నియమాలు మతపరమైన ఆచారాలకు మాత్రమే పరిమితం కావు. కానీ ఇంట్లో క్రమశిక్షణ, గౌరవం, సమతుల్యతను కాపాడటానికి కూడా ఉద్దేశించబడ్డాయి.

    తండ్రి జీవించి ఉన్నప్పుడు కొడుకు ఈ తప్పులు చేయకూడదు
    మనుస్మృతి, గరుడ పురాణం వంటి గ్రంథాలలో తండ్రి ఉన్నప్పుడు కొడుకు తన స్థానాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని పదే పదే చెప్పబడింది. ఇది కుటుంబంలో సోపానక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది. పరస్పర గౌరవ భావాన్ని బలపరుస్తుంది. తండ్రి జీవించి ఉన్నప్పుడు కొడుకు ఈ 4 విషయాలను నివారించాలో సరళమైన మాటల్లో అర్థం చేసుకుందాం.

    హక్కు, మతపరమైన ఆచారాలు

    తండ్రి జీవించి ఉన్నంత కాలం ఇంటి ప్రధాన నిర్ణయాలు తీసుకునే హక్కు, మతపరమైన ఆచారాలు నిర్వహించే హక్కు, కుటుంబాన్ని నడిపించే బాధ్యత తండ్రితోనే ఉంటుందని గరుడ పురాణం స్పష్టంగా చెబుతుంది. కొడుకు ముందుకు వెళ్లి తనను తాను అధిపతిగా నిరూపించుకోవడానికి ప్రయత్నించకూడదు.

    తండ్రి అనుమతి లేకుండా లేదా అతని సమక్షంలో కొడుకు ఇంటి బాధ్యతను చేపట్టడం ప్రారంభిస్తే, అది సోపానక్రమానికి విరుద్ధంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది కుటుంబంలో క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘనకు దారితీస్తుంది. కొడుకు సహకారి పాత్రలో ఉండి తండ్రిని గౌరవించాలి.

    పూర్వీకుల పని స్వయంగా చేయకపోవడం

    తర్పణ, పిండదానం లేదా శ్రద్ధ వంటి పూర్వీకుల కర్మలు చేయడానికి తండ్రికి మొదటి హక్కు ఉంది. తండ్రి జీవించి ఉన్నప్పుడు కొడుకు స్వయంగా ఈ పనులు చేయకూడదని గరుడ పురాణంలో పేర్కొనబడింది. కొడుకు ఇలా చేస్తే, అది తండ్రి అధికారంలో జోక్యంగా పరిగణించబడుతుంది. తరతరాలుగా ఉన్న క్రమాన్ని గౌరవించడమే ఈ సంప్రదాయం యొక్క ఉద్దేశ్యం. తండ్రి జీవించి ఉన్నప్పుడు, కొడుకు ఈ పనులలో పాల్గొనాలి, కానీ నాయకత్వం వహించకూడదు.

    తండ్రి పేరును ప్రధానంగా ఉంచడం

    కొడుకు ఏదైనా దాతృత్వం లేదా మతపరమైన పని చేస్తే, సంప్రదాయం ప్రకారం తండ్రి పేరును మొదటి స్థానంలో ఉంచాలి. గరుడ పురాణంలో, దానం లేదా పుణ్యం యొక్క ప్రయోజనాన్ని మొదట తండ్రి పేరు మీద అందించాలని చెప్పబడింది. కొడుకు పేరును ముందుకు తీసుకురావడం లేదా తనను తాను ప్రధాన దాతగా పిలవడం కుటుంబం యొక్క ప్రతిష్టకు, పెద్దల గౌరవానికి విరుద్ధంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది కుటుంబ గౌరవాన్ని కాపాడుతుంది. కొడుకును పితృరుణం నుండి విముక్తి చేస్తుంది.

    సామాజిక కార్యక్రమాలలో పేరు క్రమాన్ని మార్చకపోవడం

    ఒక సామాజిక కార్యక్రమం, ఆహ్వాన లేఖ, వివాహం లేదా వేదికలో మొదట తండ్రి పేరును, తరువాత కొడుకు పేరును రాయడం మర్యాదగా పరిగణించబడుతుంది. గరుడ పురాణం మనుస్మృతిలో, తండ్రి జీవించి ఉన్నప్పుడు అతని పేరుకంటే ముందుగా కొడుకు పేరు ఉంచకూడదని సూచించబడింది. ఇది చిన్న విషయంగా అనిపించవచ్చు, కానీ సంప్రదాయంలో దీనికి గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది.

    తండ్రి-కొడుకు సంబంధ గౌరవాన్ని కాపాడటానికి గరుడ పురాణం, హిందూ సంప్రదాయంలో ఈ ఐదు విషయాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి. వాటిని అనుసరించడం ద్వారా కుటుంబంలో క్రమశిక్షణ, గౌరవం మరియు సామరస్యం ఉంటుంది. తండ్రి జీవించి ఉన్నప్పుడు కొడుకు ఈ నియమాలను జాగ్రత్తగా పాటించాలి, ఎందుకంటే ఇది మతపరమైన కర్తవ్యం మాత్రమే కాదు.

