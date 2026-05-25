    ఇంట్లో వెండి శివలింగం పెట్టుకోవచ్చా? శుభమా? అశుభమా? తెలుసుకోండి

    ఇంట్లో శివలింగాన్ని పెట్టుకోవాలా? వద్దా? అని చాలా మందికి అనుమానం. కానీ వెండి శివలింగాన్ని పెట్టుకుంటే.. కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అవేంటో చూడండి.

    Published on: May 25, 2026 5:20 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    శివలింగాలలో అనేక రకాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి వెండి శివలింగం. వెండి శివలింగం చంద్రుడు, శుక్రుడితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. వెండి శివలింగాన్ని పూజించడం వల్ల ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి. సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. ఈ లింగానికి ఆర్థిక సమస్యల నుండి సంతాన సమస్యల వరకు అన్ని రకాల సమస్యలను పరిష్కరించే శక్తి ఉంది. ఇంట్లో వెండి శివలింగాన్ని పూజించడం, ప్రతిష్టించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు చూద్దాం..

    ఇంట్లో వెండి శివలింగం ప్రయోజనాలు
    శివారాధనలో మొదటి ప్రక్రియ శివలింగాన్ని పూజించడం. శివలింగాలలో వివిధ రకాలు ఉన్నాయి. అన్ని రకాల శివలింగాలకు ప్రాముఖ్యత, ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. శివలింగాలలో మీరు వెండి శివలింగాన్ని చూసి ఉండవచ్చు. చాలా ఇళ్లలో వెండి శివలింగాన్ని ఉంచి పూజిస్తారు. వెండి శివలింగాన్ని పూజించడం ద్వారా.. ఒక వ్యక్తికి ఆనందం, శాంతి, సంపద, శ్రేయస్సు లభిస్తాయి. వెండి శివలింగం మానసిక స్థిరత్వాన్ని తెస్తుంది. ఇది మీ జాతకంలో శుక్ర, చంద్రుల స్థానాన్ని బలపరుస్తుంది. ఈ వెండి శివలింగం ఈ రెండు శుభ గ్రహాల శక్తిని తనలో ఇముడ్చుకున్న శివలింగం. వెండి శివలింగాన్ని క్రమం తప్పకుండా పూజించడం ద్వారా ప్రయోజనాలు పొందడమే కాకుండా.. మానసిక, ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కూడా పొందవచ్చు.

    వెండి అనేది ప్రధానంగా మనుషుల మనస్సుతో ముడిపడి ఉన్న ఒక లోహం. ఇది ఎన్నో మానసిక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. మీ ఇంట్లో వెండి శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి, దానిని క్రమం తప్పకుండా పూజించడం ద్వారా మీరు మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు. ఇది మనస్సులోని ఎన్నో గందరగోళాలను తొలగిస్తుంది. ఈ శివలింగాన్ని పూజించడం వల్ల ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తులు కూడా తొలగిపోతాయి. ఇది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సామరస్యాన్ని, శాంతిని నెలకొల్పుతుంది.

    వెండి శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి.. క్రమం తప్పకుండా పూజించడమే కాకుండా, ఆ శివలింగానికి అభిషేకం కూడా చేయాలి . ఈ విధంగా వెండి శివలింగాన్ని పూజించడం వల్ల మీ ఆరోగ్య సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఒక వ్యక్తి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగించడంలో కూడా ఈ శివలింగం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దీనితోపాటు వైద్యుడి సలహా మేరకు చికిత్స పొందడం కూడా చాలా అవసరం.

    మీ మనస్సులో ఏదైనా తెలియని విషయం గురించి భయం ఉన్నా లేదా ఏదైనా సంఘటన గురించి ఆందోళనగా ఉన్నా, అలాంటి సందర్భంలో వెండి శివలింగాన్ని పూజించడం ఉత్తమం. భయపడి, ఆందోళన చెందే వ్యక్తి వెండి శివలింగాన్ని పూజించడం ద్వారా ధైర్యాన్ని, ఆందోళన నుండి విముక్తిని పొందుతాడు. ఈ శివలింగాన్ని ప్రతిరోజూ పూజించవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా సోమవారం నాడు పూజించవచ్చు.

    వెండి అనేది శుక్ర, చంద్ర గ్రహాలతో సంబంధం ఉన్న లోహం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఎవరి జాతకంలో ఈ రెండు గ్రహాలు మంచి స్థితిలో ఉంటాయో, వారికి సంపద ప్రయోజనం లభిస్తుంది. మనం ఇంట్లో వెండి శివలింగాన్ని ఉంచి, క్రమం తప్పకుండా పూజిస్తే.. ఆ ఇంట్లో సంపద, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయి. దీంతో ఇంట్లోని ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులందరి దురదృష్టాన్ని తొలగించి, వారిని అదృష్టవంతులుగా చేస్తుంది.

    జాతకంలో బలహీనమైన చంద్ర స్థానం ఉన్నవారు తమ మానసిక బలం కోసం వెండి శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజించాలి. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు, సంతానం కోరుకునే దంపతులు ప్రతి సోమవారం పంచామృతంతో వెండి శివలింగానికి అభిషేకం చేసి పూజించాలి. అప్పులతో బాధపడుతూ, వ్యాపారంలో పదేపదే నష్టాలను చవిచూస్తున్న వ్యక్తి సోమవారం నాడు వెండి శివలింగాన్ని పూజించి, దానికి అభిషేకం చేయాలి.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/ఇంట్లో వెండి శివలింగం పెట్టుకోవచ్చా? శుభమా? అశుభమా? తెలుసుకోండి
