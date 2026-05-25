ఇంట్లో వెండి శివలింగం పెట్టుకోవచ్చా? శుభమా? అశుభమా? తెలుసుకోండి
ఇంట్లో శివలింగాన్ని పెట్టుకోవాలా? వద్దా? అని చాలా మందికి అనుమానం. కానీ వెండి శివలింగాన్ని పెట్టుకుంటే.. కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అవేంటో చూడండి.
శివలింగాలలో అనేక రకాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి వెండి శివలింగం. వెండి శివలింగం చంద్రుడు, శుక్రుడితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. వెండి శివలింగాన్ని పూజించడం వల్ల ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి. సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. ఈ లింగానికి ఆర్థిక సమస్యల నుండి సంతాన సమస్యల వరకు అన్ని రకాల సమస్యలను పరిష్కరించే శక్తి ఉంది. ఇంట్లో వెండి శివలింగాన్ని పూజించడం, ప్రతిష్టించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు చూద్దాం..
శివారాధనలో మొదటి ప్రక్రియ శివలింగాన్ని పూజించడం. శివలింగాలలో వివిధ రకాలు ఉన్నాయి. అన్ని రకాల శివలింగాలకు ప్రాముఖ్యత, ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. శివలింగాలలో మీరు వెండి శివలింగాన్ని చూసి ఉండవచ్చు. చాలా ఇళ్లలో వెండి శివలింగాన్ని ఉంచి పూజిస్తారు. వెండి శివలింగాన్ని పూజించడం ద్వారా.. ఒక వ్యక్తికి ఆనందం, శాంతి, సంపద, శ్రేయస్సు లభిస్తాయి. వెండి శివలింగం మానసిక స్థిరత్వాన్ని తెస్తుంది. ఇది మీ జాతకంలో శుక్ర, చంద్రుల స్థానాన్ని బలపరుస్తుంది. ఈ వెండి శివలింగం ఈ రెండు శుభ గ్రహాల శక్తిని తనలో ఇముడ్చుకున్న శివలింగం. వెండి శివలింగాన్ని క్రమం తప్పకుండా పూజించడం ద్వారా ప్రయోజనాలు పొందడమే కాకుండా.. మానసిక, ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కూడా పొందవచ్చు.
వెండి అనేది ప్రధానంగా మనుషుల మనస్సుతో ముడిపడి ఉన్న ఒక లోహం. ఇది ఎన్నో మానసిక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. మీ ఇంట్లో వెండి శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి, దానిని క్రమం తప్పకుండా పూజించడం ద్వారా మీరు మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు. ఇది మనస్సులోని ఎన్నో గందరగోళాలను తొలగిస్తుంది. ఈ శివలింగాన్ని పూజించడం వల్ల ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తులు కూడా తొలగిపోతాయి. ఇది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సామరస్యాన్ని, శాంతిని నెలకొల్పుతుంది.
వెండి శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి.. క్రమం తప్పకుండా పూజించడమే కాకుండా, ఆ శివలింగానికి అభిషేకం కూడా చేయాలి . ఈ విధంగా వెండి శివలింగాన్ని పూజించడం వల్ల మీ ఆరోగ్య సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఒక వ్యక్తి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగించడంలో కూడా ఈ శివలింగం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దీనితోపాటు వైద్యుడి సలహా మేరకు చికిత్స పొందడం కూడా చాలా అవసరం.
మీ మనస్సులో ఏదైనా తెలియని విషయం గురించి భయం ఉన్నా లేదా ఏదైనా సంఘటన గురించి ఆందోళనగా ఉన్నా, అలాంటి సందర్భంలో వెండి శివలింగాన్ని పూజించడం ఉత్తమం. భయపడి, ఆందోళన చెందే వ్యక్తి వెండి శివలింగాన్ని పూజించడం ద్వారా ధైర్యాన్ని, ఆందోళన నుండి విముక్తిని పొందుతాడు. ఈ శివలింగాన్ని ప్రతిరోజూ పూజించవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా సోమవారం నాడు పూజించవచ్చు.
వెండి అనేది శుక్ర, చంద్ర గ్రహాలతో సంబంధం ఉన్న లోహం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఎవరి జాతకంలో ఈ రెండు గ్రహాలు మంచి స్థితిలో ఉంటాయో, వారికి సంపద ప్రయోజనం లభిస్తుంది. మనం ఇంట్లో వెండి శివలింగాన్ని ఉంచి, క్రమం తప్పకుండా పూజిస్తే.. ఆ ఇంట్లో సంపద, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయి. దీంతో ఇంట్లోని ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులందరి దురదృష్టాన్ని తొలగించి, వారిని అదృష్టవంతులుగా చేస్తుంది.
జాతకంలో బలహీనమైన చంద్ర స్థానం ఉన్నవారు తమ మానసిక బలం కోసం వెండి శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజించాలి. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు, సంతానం కోరుకునే దంపతులు ప్రతి సోమవారం పంచామృతంతో వెండి శివలింగానికి అభిషేకం చేసి పూజించాలి. అప్పులతో బాధపడుతూ, వ్యాపారంలో పదేపదే నష్టాలను చవిచూస్తున్న వ్యక్తి సోమవారం నాడు వెండి శివలింగాన్ని పూజించి, దానికి అభిషేకం చేయాలి.
