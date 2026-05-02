    Silver Wearing Rules : వెండి ధరించే నియమాలు, ప్రయోజనాలు, నష్టాలను తెలుసుకోండి

    Silver Wearing Rules : వెండి ఆభరణాలకు కూడా ఈ కాలంలో డిమాండ్ ఎక్కువగానే ఉంది. వెండిని ధరిస్తే.. అనేక లాభాలు మాత్రమే కాదు.. కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి. అవేంటో చూడండి..

    Published on: May 02, 2026 2:22 PM IST
    By Anand Sai
    వెండి అత్యంత పవిత్రమైన, పుణ్యమైన లోహంగా పరిగణిస్తారు. జ్యోతిషశాస్త్రంలో దీనికి చంద్రుడు, శుక్రుడితో సంబంధం ఉంది. సరైన స్థానంలో వెండిని ధరించడం చంద్రుడిని బలపరుస్తుంది, మనశ్శాంతి, ఆనందం, శ్రేయస్సును తెస్తుంది. అయితే జాగ్రత్తగా ఆలోచించకుండా వెండిని ధరించడం ప్రయోజనకరం కాకుండా హానికరం కావచ్చు.

    వెండి
    లోహాలను ధరించే సంప్రదాయం ప్రాచీన కాలం నుండి ఉంది. బంగారం, వెండి ఉంగరాలు లేదా కంకణాలను ధరించడాన్ని ఇష్టపడతారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, ప్రతి లోహం ఒక గ్రహంతో ముడిపడి ఉంటుంది. బంగారం గురు గ్రహంతో, ఐరన్ శని గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. అలాగే వెండి ప్రధానంగా చంద్రుడు, శుక్ర గ్రహాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. పౌరాణిక నమ్మకాల ప్రకారం వెండి శివుని కన్నుల నుండి ఉద్భవించింది. అందువల్ల వెండిని అత్యంత పవిత్రమైన, స్వచ్ఛమైన లోహంగా పరిగణిస్తారు.

    చంద్రుడు, మనస్సు భావోద్వేగాలకు ప్రతీక. వెండిని ధరించడం మనశ్శాంతిని కలిగిస్తుంది. వెండి శుక్ర గ్రహంతో కూడా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఆనందం, శ్రేయస్సు, భౌతిక సుఖాలకు ప్రతీక. అందువల్ల వెండిని ధరించడం జాతకంలో శుక్రుని స్థానాన్ని బలపరుస్తుంది. వెండిని ధరించడానికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలను సూచిస్తుంది. వీటిని విస్మరించడం ప్రయోజనానికి బదులుగా హాని కలిగిస్తుంది.

    వెండితో లాభాలు

    జాతకం చూసుకున్న తర్వాత వెండి ధరించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. చంద్రుడు ఉచ్చస్థితిలో లేనప్పుడు లేదా రాహు, శనిలచే పీడింపబడనప్పుడు మాత్రమే వెండి ధరించడం ప్రయోజనకరం.

    జాతకంలో చంద్రుడు తటస్థంగా ఉంటే, వెండి ధరించడం శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. వెండిని సరిగ్గా ఉపయోగించడం మనస్సును బలపరుస్తుంది, మేధస్సును పదునుపెడుతుంది.

    జాతకంలో కుజ గ్రహ ప్రభావం బలంగా ఉన్నవారికి వెండి ధరించడం కూడా ప్రయోజనకరంగా పరిగణిస్తారు. ఇది కోపాన్ని శాంతపరిచి, మానసిక ప్రశాంతతను చేకూరుస్తుంది.

    వెండిని ధరించే ముందు జాతకంలో చంద్రుడు, ఇతర గ్రహాల అనుకూల స్థానం అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. చంద్రుడితో పాటు ఇతర గ్రహాలు కూడా మంచి స్థితిలో ఉండాలి.

    వెండితో నష్టాలు

    రాహువు లేదా శనితో పీడిత చంద్రుడు ఉన్నవారు, లేదా గ్రహణంలో ఉన్నవారు వెండిని ధరించకూడదు. ఇది మానసిక అశాంతికి, వైవాహిక సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.

    జ్యోతిషశాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనస్సుకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల జాతకంలో చంద్రుడు ఉచ్చ స్థితిలో ఉంటే, వెండి ధరించడం మానసిక అస్థిరతకు కారణం కావచ్చు.

    చంద్రుడు మన శరీరంలోని జల తత్వాన్ని, కఫాన్ని నియంత్రిస్తాడు. వెండిని ధరించడం చంద్రుని ప్రభావాన్ని పెంచుతుంది, ఇది మానసిక శ్రేయస్సుపై ప్రగాఢమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    News/Rasi Phalalu/Silver Wearing Rules : వెండి ధరించే నియమాలు, ప్రయోజనాలు, నష్టాలను తెలుసుకోండి
