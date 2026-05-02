Silver Wearing Rules : వెండి ధరించే నియమాలు, ప్రయోజనాలు, నష్టాలను తెలుసుకోండి
Silver Wearing Rules : వెండి ఆభరణాలకు కూడా ఈ కాలంలో డిమాండ్ ఎక్కువగానే ఉంది. వెండిని ధరిస్తే.. అనేక లాభాలు మాత్రమే కాదు.. కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి. అవేంటో చూడండి..
వెండి అత్యంత పవిత్రమైన, పుణ్యమైన లోహంగా పరిగణిస్తారు. జ్యోతిషశాస్త్రంలో దీనికి చంద్రుడు, శుక్రుడితో సంబంధం ఉంది. సరైన స్థానంలో వెండిని ధరించడం చంద్రుడిని బలపరుస్తుంది, మనశ్శాంతి, ఆనందం, శ్రేయస్సును తెస్తుంది. అయితే జాగ్రత్తగా ఆలోచించకుండా వెండిని ధరించడం ప్రయోజనకరం కాకుండా హానికరం కావచ్చు.
లోహాలను ధరించే సంప్రదాయం ప్రాచీన కాలం నుండి ఉంది. బంగారం, వెండి ఉంగరాలు లేదా కంకణాలను ధరించడాన్ని ఇష్టపడతారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, ప్రతి లోహం ఒక గ్రహంతో ముడిపడి ఉంటుంది. బంగారం గురు గ్రహంతో, ఐరన్ శని గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. అలాగే వెండి ప్రధానంగా చంద్రుడు, శుక్ర గ్రహాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. పౌరాణిక నమ్మకాల ప్రకారం వెండి శివుని కన్నుల నుండి ఉద్భవించింది. అందువల్ల వెండిని అత్యంత పవిత్రమైన, స్వచ్ఛమైన లోహంగా పరిగణిస్తారు.
చంద్రుడు, మనస్సు భావోద్వేగాలకు ప్రతీక. వెండిని ధరించడం మనశ్శాంతిని కలిగిస్తుంది. వెండి శుక్ర గ్రహంతో కూడా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఆనందం, శ్రేయస్సు, భౌతిక సుఖాలకు ప్రతీక. అందువల్ల వెండిని ధరించడం జాతకంలో శుక్రుని స్థానాన్ని బలపరుస్తుంది. వెండిని ధరించడానికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలను సూచిస్తుంది. వీటిని విస్మరించడం ప్రయోజనానికి బదులుగా హాని కలిగిస్తుంది.
వెండితో లాభాలు
జాతకం చూసుకున్న తర్వాత వెండి ధరించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. చంద్రుడు ఉచ్చస్థితిలో లేనప్పుడు లేదా రాహు, శనిలచే పీడింపబడనప్పుడు మాత్రమే వెండి ధరించడం ప్రయోజనకరం.
జాతకంలో చంద్రుడు తటస్థంగా ఉంటే, వెండి ధరించడం శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. వెండిని సరిగ్గా ఉపయోగించడం మనస్సును బలపరుస్తుంది, మేధస్సును పదునుపెడుతుంది.
జాతకంలో కుజ గ్రహ ప్రభావం బలంగా ఉన్నవారికి వెండి ధరించడం కూడా ప్రయోజనకరంగా పరిగణిస్తారు. ఇది కోపాన్ని శాంతపరిచి, మానసిక ప్రశాంతతను చేకూరుస్తుంది.
వెండిని ధరించే ముందు జాతకంలో చంద్రుడు, ఇతర గ్రహాల అనుకూల స్థానం అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. చంద్రుడితో పాటు ఇతర గ్రహాలు కూడా మంచి స్థితిలో ఉండాలి.
వెండితో నష్టాలు
రాహువు లేదా శనితో పీడిత చంద్రుడు ఉన్నవారు, లేదా గ్రహణంలో ఉన్నవారు వెండిని ధరించకూడదు. ఇది మానసిక అశాంతికి, వైవాహిక సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనస్సుకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల జాతకంలో చంద్రుడు ఉచ్చ స్థితిలో ఉంటే, వెండి ధరించడం మానసిక అస్థిరతకు కారణం కావచ్చు.
చంద్రుడు మన శరీరంలోని జల తత్వాన్ని, కఫాన్ని నియంత్రిస్తాడు. వెండిని ధరించడం చంద్రుని ప్రభావాన్ని పెంచుతుంది, ఇది మానసిక శ్రేయస్సుపై ప్రగాఢమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.