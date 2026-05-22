    సొరకాయ గింజలను పారేస్తున్నారా..? ఈ అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు!

    Bottle Gourd Seeds Benefits : సొరకాయ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. దాని గింజలు కూడా అంతే పోషక విలువలను కలిగి ఉన్నాయి. సొరకాయ గింజలలో ఉండే ఫైబర్, ప్రోటీన్, మెగ్నీషియం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి, బరువు తగ్గడానికి ఎంతో సహాయపడతాయి.

    Published on: May 22, 2026 5:04 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Bottle Gourd Seeds Benefits : సొరకాయ (ఆనపకాయ) పేరు వినగానే చాలా మంది ముఖం తిప్పుకుంటారు. కానీ… కూరగాయలన్నింటిలోనూ ఇది అత్యంత ఆరోగ్యకరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అయితే సొరకాయ మాత్రమే కాదు.. దాని లోపల ఉండే చిన్న చిన్న విత్తనాలు (గింజలు) కూడా మన ఆరోగ్యానికి అమితమైన మేలు చేస్తాయని ఎంతమందికి తెలుసు…? సాధారణంగా ఇళ్లలో సొరకాయ కూర లేదా పప్పు వండేటప్పుడు చాలా మంది లోపల ఉండే గింజలను తీసి బయట పారేస్తుంటారు. మీరు కూడా ఒకవేళ అదే తప్పు చేస్తుంటే…. వాటి వల్ల కలిగే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను ఒక్కసారి తెలుసుకోండి.

    సొరకాయ గింజలు
    సొరకాయ గింజలలో ప్రోటీన్, ఫైబర్ (పీచు పదార్థం), మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, గుండెకు మేలు చేసే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు (Healthy Fats) వంటి ఎన్నో రకాల ముఖ్యమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ గింజలను ఎండబెట్టి, లైట్‌గా వేయించుకుని స్నాక్స్‌లా తినవచ్చు. లేదా సలాడ్లు, స్మూతీలలో కలుపుకుని కూడా మన దైనందిన ఆహారంలో భాగం చేసుకోవచ్చు.

    సొరకాయ గింజల వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు:

    • జీర్ణక్రియ : సొరకాయ గింజల్లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. నిత్యం మలబద్ధకం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం (Bloating) వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఈ గింజలు ఒక మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తాయి.
    • గుండె ఆరోగ్యానికి రక్షణ : ఈ విత్తనాలలో లభించే మెగ్నీషియం ,ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు గుండెను పటిష్టంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇవి శరీరంలో రక్తపోటును (బ్లడ్ ప్రెజర్) అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.
    • బరువు నియంత్రణ : బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి సొరకాయ గింజలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ మరియు ప్రోటీన్ల వల్ల వీటిని తిన్న తర్వాత కడుపు ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. దీనివల్ల పదే పదే ఆకలి వేసే సమస్య తగ్గి, అతిగా తినకుండా బరువును అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.
    • నీరసం, అలసట దూరం : ఈ గింజలలో ఉండే ముఖ్యమైన ఖనిజాలు (Minerals) శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రోజంతా అలసటగా, నీరసంగా ఉండేవారు ఈ గింజలను తింటే శరీర బలహీనత క్రమంగా తగ్గుతుంది.
    • రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుదల : సొరకాయ విత్తనాలలో ఉండే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు మన శరీరాన్ని లోపలి నుండి బలంగా మారుస్తాయి. ఇవి రోగనిరోధక వ్యవస్థను (Immunity) బలోపేతం చేసి, సీజనల్ వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకుంటాయి.
    • చర్మం, జుట్టుకు పోషణ : అందాన్ని పెంపొందించుకోవడంలోనూ ఈ గింజలు ముందుంటాయి. ఇందులోని పోషకాలు చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మార్చడంతో పాటు, జుట్టు కుదుళ్లను బలంగా మార్చి జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తాయి.
    • మంచి నిద్ర : నిద్రలేమి (ఇన్సోమ్నియా) సమస్య ఉన్నవారికి ఇందులో ఉండే మెగ్నీషియం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది నరాలను, శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేసి రాత్రి పూట ప్రశాంతమైన నిద్ర పట్టేలా సహాయపడుతుంది.

    ఇకపై ఇంట్లో సొరకాయ లేదా పొట్లకాయ వంటి కూరగాయలు వండేటప్పుడు, వాటి విత్తనాలను పారేసే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. వాటిని ఎండబెట్టుకుని భద్రపరుచుకుంటే మంచి హెల్తీ స్నాక్‌లా వాడుకోవచ్చు.

    గమనిక : ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం సాధారణ ఆరోగ్య అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా నిర్దిష్ట అనారోగ్య సమస్య ఉన్నవారు లేదా ప్రత్యేక డైట్ ఫాలో అయ్యేవారు ఈ గింజలను ఆహారంలో చేర్చుకునే ముందు వైద్యులను లేదా డైటీషియన్‌ను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

