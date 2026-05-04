Protein for adults : 40 ఏళ్లు దాటాయా? అయితే మీరు తీసుకునే ప్రోటీన్ సరిపోదు.. కొత్త లెక్కలు ఇవే!
Protein intake : వయసు పెరిగే కొద్దీ శరీరానికి ప్రోటీన్ అవసరం పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా 40 ఏళ్లు దాటిన వారు కండరాల దృఢత్వం, జీవక్రియల వేగం కోసం ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకోవాలో నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
How much protein is needed : మన శరీర నిర్మాణానికి, కణజాల మరమ్మతులకు 'ప్రోటీన్' ఎంత కీలకమో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, మనం తీసుకునే ఆహారంలో ప్రోటీన్ మోతాదు ఎంత ఉండాలి అనే విషయంలో చాలామంది పొరపడుతుంటారు. ముఖ్యంగా 40 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత శరీరంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల ప్రోటీన్ అవసరం గణనీయంగా పెరుగుతుందని ప్రముఖ లాంగివిటీ ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్ వాసిలీ ఎలియోపౌలోస్ స్పష్టం చేశారు. సరైన వ్యాయామం చేస్తూ, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తింటున్నా కూడా.. సరైన మోతాదులో ప్రోటీన్ తీసుకోకపోవడం వల్ల మధ్యవయసులో కండరాలు బలహీనపడి, అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని ఆయన హెచ్చరించారు.
40 దాటాక శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది?
సాధారణంగా 25 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు శరీరం ప్రోటీన్ను గ్రహించి కండరాలను నిర్మించే వేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ 40 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత కండరాల్లో ‘ఎనబోలిక్ రెసిస్టెన్స్’ అనే స్థితి ఏర్పడుతుంది. అంటే, మునుపటిలా మన కండరాలు ప్రోటీన్ సంకేతాలకు త్వరగా స్పందించవు. ఫలితంగా, కండరాల పెరుగుదల లేదా స్థిరత్వం కోసం శరీరానికి ఎక్కువ మోతాదులో ప్రోటీన్ అవసరమవుతుంది. మనలో చాలామంది వయసు పెరిగినా పాత ఆహారపు అలవాట్లనే కొనసాగించడం వల్ల కండరాలు కరిగిపోవడం (మజిల్ లాస్) మొదలవుతుంది.
ప్రోటీన్ లెక్కలు మారాయి!
గతంలో ప్రతి కిలో శరీర బరువుకు 0.8 గ్రాముల ప్రోటీన్ సరిపోతుందని చెప్పేవారు. కానీ ఇది కేవలం 'ప్రోటీన్ లోపం' రాకుండా చూడటానికే తప్ప, సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి సరిపోదని డాక్టర్ వాస్ పేర్కొన్నారు.
కొత్త సూచనల ప్రకారం: 40 ఏళ్లు దాటిన వారు ప్రతి కిలో బరువుకు 1.6 గ్రాముల నుంచి 2.2 గ్రాముల వరకు ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి.
ఉదాహరణకు: 90 కిలోల బరువున్న వ్యక్తి రోజుకు 145 నుంచి 200 గ్రాముల ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి. చాలామంది కేవలం 80-100 గ్రాముల దగ్గరే ఆగిపోతుంటారు. అందుకే వారు ఎంత కష్టపడి వ్యాయామం చేసినా కండరాలు పెరగవు.
కేవలం కండరాల కోసమేనా?
ప్రోటీన్ అంటే కేవలం బాడీ బిల్డింగ్ కోసమే అని అనుకుంటే పొరపాటే. వయసు మళ్లిన వారిలో ప్రోటీన్ వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఇవే:
రోగనిరోధక శక్తి: కణజాల మరమ్మతులకు, ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది.
ఎముకల ఆరోగ్యం: ఎముకల సాంద్రత తగ్గకుండా కాపాడుతుంది.
జ్ఞాపకశక్తి: మెదడు పనితీరుకు అవసరమైన అమైనో యాసిడ్లు ప్రోటీన్ ద్వారానే అందుతాయి.
ఆకలి నియంత్రణ: ప్రోటీన్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే కడుపు నిండుగా అనిపిస్తుంది, తద్వారా ప్రాసెస్ చేసిన జంక్ ఫుడ్ తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది.
ఏ ఆహారాలు ఉత్తమం?
ప్రతి ఆహారంలో సుమారు 40 నుంచి 50 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉండేలా చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
జంతు సంబంధిత ప్రోటీన్: చికెన్, చేపలు, గుడ్లు, మాంసంలో 'ల్యూసిన్' అనే అమైనో యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది.
వే ప్రోటీన్ : ఇది అత్యంత ప్రభావవంతమైన సప్లిమెంట్ అని పరిశోధనల్లో తేలింది.
మొక్కల సంబంధిత ప్రోటీన్: పప్పు ధాన్యాలు, సోయా వంటి వాటిలో ప్రోటీన్ ఉన్నప్పటికీ, జంతు సంబంధిత ఆహారంతో సమానమైన ఫలితం రావాలంటే వీటిని ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్రోటీన్ బార్స్: వీటిని ఆఖరి ప్రత్యామ్నాయంగా మాత్రమే చూడాలి. ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం కంటే సహజసిద్ధమైన ఆహారానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More