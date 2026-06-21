కర్కాటక రాశి వార ఫలాలు : జూన్ 21 నుంచి 27 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉంది...? కెరీర్, లవ్ లైఫ్
Cancer weekly Horoscope June 21 -27 : ఈ వారం కర్కాటక రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభంలో ఒత్తిడి, చంచలత ఉన్నప్పటికీ, క్రమంగా పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు, కుటుంబ మద్దతు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం, ఆహార నియమాల పట్ల శ్రద్ధ అవసరం.
Cancer weekly Horoscope June 21 -27 : జూన్ 21 నుంచి జూన్ 27, 2026 వరకు ఉన్న కాలంలో కర్కాటక రాశి వారి గ్రహస్థితులను పరిశీలిస్తే ఈ వారం మీకు పలు మార్పులు చేర్పులతో కూడిన మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. వారం ప్రారంభంలో మీ మనస్సు కొంచెం చంచలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఒకవైపు ఏదో సాధించాలనే బలమైన కోరిక, మరోవైపు బద్ధకం, ఆందోళన మిమ్మల్ని ఒకేసారి ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
మీ మనస్సులో ఉండే దృఢ సంకల్పం కారణంగా మీరు సాధారణం కంటే ఎక్కువ కష్టపడి పనిచేయాల్సి వస్తుంది. పనుల ప్రారంభం అంత సులభంగా అనిపించకపోయినా… మీ ఆత్మవిశ్వాసం ఏమాత్రం తగ్గదు. ఈ వారం పరిస్థితులు మీకు అంచెలంచెలుగా ముందుకు సాగడం నేర్పుతాయి. మనస్సు ఎప్పుడైనా నెమ్మదించినట్లు అనిపించినా…. నిరాశ చెందకుండా మీ పనిని మీరు కొనసాగించడం శ్రేయస్కరం.
వారం మధ్యలోకి వచ్చేసరికి వాతావరణం పూర్తిగా అనుకూలంగా మారుతుంది. ఇంటా బయటా సానుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. గృహ వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో మీ జీవిత భాగస్వామి నుంచి మీకు ఊహించని రీతిలో పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి వెల్లివిరుస్తాయి.
మీరు పెద్దగా ఆశించని లేదా అనుకోని మార్గాల నుంచి కొన్ని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు ఈ వారం ముందుకు సాగుతాయి. కొత్తగా ఆస్తుల కొనుగోలు, విచారణలు, పత్రాల తయారీ లేదా ప్రణాళికల రూపకల్పనకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇల్లు, ఆత్మీయుల మధ్య గడపడం వల్ల మీకు మానసిక స్థిరత్వం, ధైర్యం లభిస్తాయి.
వారం చివరి భాగంలో మీ దృష్టి ఇల్లు, వ్యక్తిగత సౌకర్యాలు మరియు భద్రతపై కేంద్రీకృతమవుతుంది. కొత్త వాహనాలు, గృహోపకరణాల కొనుగోలు, ఇంటి మరమ్మతులు, అలంకరణలు లేదా భవిష్యత్తు పొదుపునకు సంబంధించి కీలకమైన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటారు. పొరుగువారు, కుటుంబం లేదా సమాజానికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మీకు మంచి గుర్తింపు వస్తుంది.
వారాంతానికి చదువు, ఉద్యోగం లేదా వ్యాపార రంగాల వారికి ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. వృత్తిపరమైన పనుల నిమిత్తం చిన్నపాటి ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. ఈ వారం మీకు ఇచ్చే ముఖ్యమైన సందేశం ఒక్కటే – మనస్సులో చంచలత్వం వస్తూ పోతూ ఉంటుంది, కానీ మీరు నిరంతరం చేసే క్రమశిక్షణతో కూడిన శ్రమ మాత్రమే మిమ్మల్ని విజయతీరాలకు చేరుస్తుంది.
ప్రేమ - దాంపత్య జీవితం :
కర్కాటక రాశి వారి ప్రేమ జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే, ఈ వారం ప్రారంభంలో సంబంధాలు చాలా సాధారణంగా సాగుతాయి. పెద్దగా రొమాన్స్ లేకపోయినా, ఎలాంటి టెన్షన్లు కూడా ఉండవు. వివాహితులకు తమ జీవిత భాగస్వామి ప్రవర్తన కాస్త ప్రాక్టికల్గా, బిజీగా అనిపించవచ్చు. అయితే దీనిని వారి దూరం లేదా నిర్లక్ష్యంగా భావించి పొరపడకండి.
ఇల్లు, పిల్లలు, ఉద్యోగం లేదా వ్యక్తిగత ఆందోళనల కారణంగా మీ భాగస్వామి భావోద్వేగాలను బహిరంగంగా పంచుకోలేకపోతే ఓపికగా వ్యవహరించండి. వారికి పనుల్లో కొద్దిపాటి సహాయం చేయడం, కలిసి భోజనం చేయడం లేదా పగటిపూట కాస్త ప్రేమగా మాట్లాడటం వల్ల ఇంట్లోని వాతావరణం మళ్లీ చక్కబడుతుంది.
మీ సామాజిక జీవితంలో ఈ వారం కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంటుంది. కొత్త స్నేహితులు పరిచయమవుతారు లేదా పాత స్నేహితులతో మళ్లీ బంధం బలపడుతుంది. పొరుగువారితో లేదా చుట్టుపక్కల ప్రజలతో సంబంధాలు మెరుగవుతాయి. ఏదైనా ఫంక్షన్, ఈవెంట్ లేదా సామాజిక సమావేశాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మీ మనస్సు తేలికపడుతుంది. ఇక ఒంటరిగా ఉన్నవారికి కొత్త పరిచయాలు మొదట సాధారణ స్నేహంగా ప్రారంభమై, క్రమంగా అది బలమైన బంధంగా మారే అవకాశం ఉంది. వారం ద్వితీయార్ధంలో సంబంధాలు మరింత స్నేహపూర్వకంగా మారుతాయి.
మీ జీవిత భాగస్వామి ఇచ్చే మద్దతు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కుటుంబంలో తల్లి లేదా వృద్ధ మహిళల నుంచి మీకు అవసరమైన ఆత్మీయ మద్దతు లభిస్తుంది. శుక్రవారం నాటికి కుటుంబంతో కలిసి సినిమాలు, పిక్నిక్లు లేదా షాపింగ్కు వెళ్లడం వల్ల బంధాల్లో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. డబ్బు లేదా ఇంటి బాధ్యతలకు సంబంధించి ఏవైనా విభేదాలు ఉంటే, ప్రశాంతంగా కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం ద్వారా మధ్యేమార్గాన్ని కనుగొనవచ్చు. ఈ వారం మీ ప్రేమ శబ్దం చేయకుండా, ఒక నీడలా మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తుంది.
ఉద్యోగం, కెరీర్ :
విద్యార్థులు కఠినమైన క్రమశిక్షణను పాటిస్తే వారం ప్రారంభం అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ లక్ష్యాలను సాధించే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ, వారం మధ్యలో మీ దృష్టి కాస్త పరధ్యానంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. కొన్నిసార్లు చదువుపై శ్రద్ధ పెట్టినా, మరికొన్ని సార్లు మనస్సు షాపింగ్, ఇల్లు లేదా వ్యక్తిగత ఆలోచనల వైపు మళ్లుతుంది. దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.
చదువును చిన్న చిన్న భాగాలుగా విభజించుకుని చదవండి. ప్రశాంతమైన, పరిశుభ్రమైన ప్రదేశంలో కూర్చుని, సమయాన్ని కేటాయించుకుని రివిజన్ చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. వారాంతానికి మీ ఫోకస్ మళ్లీ మెరుగవుతుంది.
ఉద్యోగస్తులకు వారం మొదటి భాగంలో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీ శ్రమ నుంచే మీకు తగిన ఆదాయం, గుర్తింపు లభిస్తాయి. అదనపు బాధ్యతలు లేదా ఆఫీసులో తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన నిర్ణయాల వల్ల ఒత్తిడి పెరిగి కాస్త చిరాకుగా అనిపించవచ్చు. అందువల్ల మీ దినచర్యను ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి.
ఆఫీస్ రిపోర్టులు, పేపర్ వర్క్, ఫాలో-అప్లు మరియు అత్యవసర కాల్స్ను మొదట్లోనే పూర్తి చేయడం మంచిది. మీటింగ్లకు లేదా ప్రయాణాలకు వెళ్లేటప్పుడు హడావుడి పడకుండా, ఒక పది నిమిషాలు ముందే బయలుదేరడం ఉత్తమం. వ్యాపారస్తులకు వారం మధ్య మరియు చివరి భాగం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్, ఆస్తి, ఇల్లు, ల్యాండ్, కన్స్ట్రక్షన్, వాహనాలు లేదా గృహోపకరణాలకు సంబంధించిన వ్యాపారాలు చేసే వారికి మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వారాంతంలో వృత్తిపరమైన ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి, మార్కెట్ విస్తరణకు సంబంధించి కొత్త ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్తారు. క్రీడాకారులు, కళారంగాల్లో ఉన్నవారికి వారి ప్రతిభకు తగిన ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ప్రారంభంలో శ్రమ ఎక్కువైనా, ఫలితాలు క్రమంగా మీకు అనుకూలంగా వస్తాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితి :
ఈ వారం కర్కాటక రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి పూర్తిగా మీ శ్రమతో ముడిపడి ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో సులభంగా డబ్బు సంపాదించవచ్చని ఆశించవద్దు. మీరు ఎంత ఎక్కువ పనులను పూర్తి చేయగలిగితే…. అంతగా ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. కెరీర్, చదువు లేదా కుటుంబానికి సంబంధించిన ఒక పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయాన్ని మీరు తీసుకోవాల్సి రావచ్చు, ఇది మిమ్మల్ని మరింత బాధ్యతాయుతంగా మారుస్తుంది. వారం మధ్యలో నిలిచిపోయిన బకాయిలు వసూలు కావడం, కుటుంబ సభ్యుల ఆర్థిక మద్దతు, చిన్నపాటి రీఫండ్లు లేదా ఊహించని లాభాల వల్ల మీకు పెద్ద ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఆస్తి, ఇల్లు లేదా ప్లాట్ కొనుగోళ్లకు సంబంధించిన ఆర్థిక నిర్ణయాలు ఈ వారం మీ దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. గృహ నిర్మాణ పెట్టుబడులు లేదా ఏదైనా పెద్ద వస్తువుల కొనుగోలుపై కుటుంబంలో చర్చలు జరుగుతాయి. ఈ విషయంలో తల్లిదండ్రులు లేదా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మీకు ఆచరణాత్మక సహాయం అందుతుంది.వాహనాలు, కంప్యూటర్లు, ఫర్నిచర్, గృహోపకరణాల కొనుగోలు, మరమ్మతులు లేదా ఇంటి అలంకరణల కోసం ఖర్చులు చేయాల్సి రావచ్చు.
ఈ ఖర్చులు ఉపయోగకరమైనవే అయినప్పటికీ, ముందే మీ ఆర్థిక పరిమితులను (బడ్జెట్) సెట్ చేసుకోవడం ముఖ్యం. లేకపోతే ఆ తర్వాత బడ్జెట్ ఒత్తిడి పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. సామాజిక కార్యక్రమాలు, పిక్నిక్లు, సినిమాలు, బహుమతుల కొనుగోళ్ల వల్ల కూడా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రతిదీ బాగున్నప్పటికీ, ప్రతి ఖర్చుతో పాటు బిల్లులు కూడా పెరుగుతాయని గుర్తుంచుకోండి. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ, దానిని వెంటనే ఇతరులకు ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం లేదు. గుప్తంగా పొదుపు చేయడం మీ స్వభావానికి మరింత బాగా సరిపోతుంది. వారాంతం నాటికి ఆర్థిక విషయాలపై మీకు పూర్తి నియంత్రణ, ఆత్మవిశ్వాసం తిరిగి వస్తాయి.
ఆరోగ్యం :
ఆరోగ్య పరంగా వారం ప్రారంభంలో మీరు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. మనస్సులో రకరకాల ఆలోచనల వల్ల గందరగోళం ఏర్పడవచ్చు. చంచలత్వం, బద్ధకం, మానసిక ఒత్తిడి మరియు అతిగా ఆలోచించడంతో శరీరం త్వరగా అలసిపోతుంది. కాబట్టి నిద్రను, సమయానికి ఆహారం తీసుకోవడాన్ని అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ప్రతిరోజూ ఆఫీస్ లేదా వ్యాపార నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు, ముఖ్యంగా మనస్సు పరధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు వాహనాలు చాలా జాగ్రత్తగా నడపాలి. బయట తినేటప్పుడు ఆహార నియమాలను పాటించండి, ఎందుకంటే ఈ వారం మీ జీర్ణక్రియ కాస్త సున్నితంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
వారం మధ్యలో మీకు ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి పెద్ద ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆహ్లాదకరమైన ఇంటి వాతావరణం, జీవిత భాగస్వామి ఇచ్చే ఆత్మీయ మద్దతు మరియు మానసిక ప్రశాంతత వల్ల శరీరం త్వరగా కోలుకుంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కూర్చోవడం, ఇంట్లో వండిన సాత్విక ఆహారాన్ని తినడం, సాయంత్రం వేళల్లో కొంత ఖాళీ సమయం కేటాయించడం వల్ల మీ ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.
వారం చివరి భాగం ఆరోగ్యానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. శరీరంలో కొత్త శక్తి, ఉత్సాహం తిరిగి వస్తాయి. ఉద్యోగం, చదువు, సామాజిక జీవితంలో చురుగ్గా పాల్గొంటారు. మీ దినచర్యను మార్చుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. క్రమం తప్పకుండా నడవడం, తగినంత నీరు తాగడం, సకాలంలో నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోండి. క్రీడాకారులు, శారీరక శ్రమ చేసే వ్యక్తులు మంచి ఫిట్నెస్ను సాధిస్తారు. ఈ వారం మీ ఆరోగ్యం మీ భావోద్వేగ భద్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది, కాబట్టి మనశ్శాంతినే మీ పెద్ద ఔషధంగా భావించండి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More