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    కర్కాటక రాశిలో త్రిగ్రహి యోగం - జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి అఖండ ధనయోగం!

    వేద జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం జూన్ 22న కర్కాటక రాశిలో బుధుడు, బృహస్పతి, శుక్రుల కలయికతో అరుదైన త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడనుంది. దీనివల్ల మిథునం, కర్కాటకం సహా నాలుగు రాశుల వారికి అపార ధనలాభం, కెరీర్‌లో అద్భుత విజయాలు కలగనున్నాయి.

    Published on: Jun 19, 2026 11:32 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    వేద జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల రాశి మార్పునకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ప్రతి గ్రహం ఒక నిర్దిష్ట కాల పరిమితిలో తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ గ్రహాల సంచారం వల్ల అంతరిక్షంలో ఎన్నో శుభ యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే జూన్ 2026లో ఒక అరుదైన, అత్యంత శక్తివంతమైన శుభ యోగం కలగబోతోంది. అదే త్రిగ్రహి యోగం.

    కర్కాటక రాశిలో త్రిగ్రహి యోగం
    కర్కాటక రాశిలో త్రిగ్రహి యోగం

    ప్రస్తుతం దేవగురువు బృహస్పతి, లగ్జరీ లైఫ్‌కు కారకుడైన శుక్రుడు ఇప్పటికే కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో…. జూన్ 22, 2026న గ్రహాల యువరాజుగా పిలిచే బుధుడు కూడా కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. కర్కాటకంలో బుధుడి రాకతో ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక పూర్తయి, అద్భుతమైన త్రిగ్రహి యోగం ఉద్భవిస్తుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఈ యోగాన్ని అత్యంత పవిత్రమైనదిగా, ప్రభావవంతమైనదిగా భావిస్తారు.

    త్రిగ్రహి యోగం అంటే ఏంటి..?

    జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం….. ఒకే రాశిచక్రంలో మూడు ప్రధాన గ్రహాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది. కర్కాటక రాశిలో బుధుడు, బృహస్పతి, శుక్రుల కలయిక అనేది అదృష్టం, అపార సంపద, అద్భుత తెలివితేటలు మరియు తిరుగులేని విజయానికి సూచికగా మారుతుంది. ఈ యోగం యొక్క ప్రభావం మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు మొత్తం 12 రాశుల వారిపై ఉంటుంది. అయితే, బుధ, గురు, శుక్రుల సంయోగం కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారికి మాత్రం ఊహించని విజయాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని తెచ్చిపెట్టబోతోంది.

    1. మిథున రాశి :

    త్రిగ్రహి యోగ ప్రభావం వల్ల మిథున రాశి వారికి చేసే ప్రతి పనిలోనూ అఖండ విజయం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఊహించని లాభాలు చేకూరడం వల్ల మీ ఆర్థిక స్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది. కుటుంబ జీవితం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా, సంతోషంగా సాగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమ, అనుబంధాలు పెరుగుతాయి. కెరీర్‌లో సరికొత్త అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆత్మీయులు, మిత్రుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వృత్తిపరంగా ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవడానికి బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో చేసే ప్రయాణాలు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి.

    2. కర్కాటక రాశి :

    సొంత రాశిలోనే ఈ త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడుతుండటంతో కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం ఒక సువర్ణావకాశం లాంటిది. మీ వ్యక్తిత్వంలో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. సమాజంలో ప్రజలు మీ వైపు ఆకర్షితులవుతారు. మీ శౌర్యం, పరాక్రమానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి పరిస్థితులు అద్భుతంగా మెరుగుపడతాయి. సామాజికంగా మీ ప్రతిష్ట, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థిక లాభాలు పొందేందుకు, కొత్త ఆదాయ వనరులను సృష్టించుకునేందుకు అనుకూలమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    3. కన్యా రాశి :

    కన్యా రాశి వారు తమ కెరీర్, ఆర్థిక విషయాలలో ఆశించిన స్థాయి కంటే మెరుగైన ఫలితాలను అందుకుంటారు. సమాజంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న, ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులను మీరు కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. వారి ద్వారా మీ కెరీర్‌లో ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. మీ పనితీరుతో కార్యాలయంలో మీ సామర్థ్యాన్ని, ప్రతిభను నిరూపించుకుంటారు. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన, వాయిదా పడిన పనులన్నీ ఈ సమయంలో సులభంగా పూర్తవుతాయి. కొంతమందికి విలువైన వివాహ ప్రతిపాదనలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    4. మకర రాశి :

    మకర రాశి వారికి కూడా ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా, ఫలవంతంగా మారబోతోంది. ఈ కాలంలో మీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. పెద్ద కంపెనీలతో లేదా ప్రముఖ వ్యక్తులతో కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. గతంలో ఎక్కడో ఇరుక్కుపోయిన మీ సొమ్ము ఈ సమయంలో తిరిగి మీ చేతికి అందుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో లేదా కెరీర్‌లో ఏదైనా ఒక శుభవార్త వినడం వల్ల మీ మనస్సు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది.

    గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నమ్మకాలు, అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనిని పూర్తిగా నిజమని ధృవీకరించడం లేదు. మరిన్ని వివరాలు, వ్యక్తిగత జాతక విశ్లేషణ కోసం సంబంధిత రంగ నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

    బృహస్పతి, శుక్రుడు మరియు బుధుల కలయిక ఈ రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది 1. మిథున రాశిచక్రం- మిథున రాశిచక్రం త్రిగ్రహి యోగం యొక్క ప్రభావం వల్ల పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక లాభాలుంటాయి, ఇది స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. కుటుంబ జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమ పెరుగుతుంది. కెరీర్ లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు మీ ప్రియమైనవారి నుండి మద్దతు పొందుతారు. వృత్తిపరమైన పురోగతికి బలమైన అవకాశాలున్నాయి. ప్రయాణాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. 2. క్యాన్సర్ - ఈ సమయం క్యాన్సర్ కు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. ప్రజలు మీ వైపు ఆకర్షితులవుతారు. శౌర్యం ఫలిస్తుంది. మీరు ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతున్నట్లు భావిస్తారు. వ్యాపార పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సామాజిక ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా లాభాలు పొందేందుకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    3. కన్య రాశి - కన్య రాశి వారు కెరీర్ మరియు ఫైనాన్స్ లో ఆశించిన ఫలితాలను పొందుతారు. మీరు ఒక ప్రభావవంతమైన వ్యక్తిని కలుసుకోవచ్చు, అతని ప్రయోజనాలు మీ కెరీర్ లో మీకు లభిస్తాయి. మీరు పనిప్రాంతంలో మీ సామర్థ్యం మరియు సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోగలుగుతారు. పెట్టుబడికి సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా వాయిదా వేసిన పనులను పూర్తి చేయడానికి ఇది మంచి సమయం. కొంతమందికి విలువైన వివాహ ప్రతిపాదనలు రావచ్చు. 4. మకరం - ఈ సమయం మకర రాశికి చాలా శుభప్రదమైనది మరియు ఫలవంతమైనది. ఈ సమయంలో, మీరు వ్యాపారం విస్తరణకు మంచి అవకాశాలను పొందవచ్చు. మీరు మంచి ఒప్పందం లేదా ఒప్పందంపై సంతకం చేయవచ్చు. ఇరుక్కుపోయిన డబ్బును తిరిగి ఇవ్వవచ్చు. గౌరవం పెరుగుతుంది. ఏదైనా శుభవార్త తెలిస్తే మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/కర్కాటక రాశిలో త్రిగ్రహి యోగం - జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి అఖండ ధనయోగం!
    Home/Rasi Phalalu/కర్కాటక రాశిలో త్రిగ్రహి యోగం - జూన్ 22 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి అఖండ ధనయోగం!
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