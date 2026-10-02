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Chanakya Niti : మీ ఎదుటి వ్యక్తి అబద్ధం చెబుతున్నాడని తెలుసుకునేందుకు చాణక్యుడి 4 టిప్స్

Chanakya Niti : జీవితానికి సంబంధించి చాణక్య నీతి అనేక విషయాలను చెబుతోంది. చాణక్యుడు అందించిన సరళమైన, సులభంగా అర్థమయ్యే సూత్రాలను పాటించడం ద్వారా మోసగాళ్ల బారి నుండి సులభంగా తప్పించుకోగలం.

Updated on: Oct 2, 2026, 10:03:29 IST
By Anand Sai
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ఆధునిక ప్రపంచంలో నిజాయితీపరుల కంటే అబద్ధాలకోరులే ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఎవరు నిజం చెబుతున్నారో, ఎవరు అబద్ధం చెబుతున్నారో, ఎవరిని నమ్మాలో తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం అనేది సత్యం. ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్తారు. ఎలాంటి విషయాలనైనా తమకు అనుకూలంగా చెప్పుకొంటారు. అలాంటి అబద్ధాలకోరులను గుర్తించడం చాలా కష్టం. ఈ విషయంలో ఆచార్య చాణక్యుని నీతి మనకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుంది. చాణక్యుని ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తన, మాటలను జాగ్రత్తగా గమనించడం ద్వారా అతను అబద్ధం చెబుతున్నాడో లేదో సులభంగా గుర్తించవచ్చు.

చాణక్య నీతి
చాణక్య నీతి

పెద్ద పెద్ద కథలు

కొంతమందికి అబద్ధం చెప్పడం అనేది సహజ గుణం. తమ అబద్ధాల వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదా లాభం లేకపోయినా, అబద్ధాలు చెప్పడం వారికి అలవాటైపోయింది. వారు అతి చిన్న విషయాలకు కూడా తమ కల్పనలను జోడించి, తామే గొప్పవారమని చూపించుకోవడానికి పెద్ద పెద్ద కథలు అల్లుతారు. అన్నీ తమకే తెలుసని వారు ఊహించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. చాణక్యుని ప్రకారం, అటువంటి వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండటమే ఎల్లప్పుడూ మంచిది. ఎందుకంటే వారు మనలో అనవసరమైన భయాన్ని సృష్టించి, మన మనశ్శాంతికి భంగం కలిగిస్తారు.

వారు చెప్పేదే కరెక్ట్ అంటారు

అబద్ధాలకోరులు ఎల్లప్పుడూ ఇతరుల మనసులతో, భావోద్వేగాలతో ఆడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. మనం చెప్పింది సరైనదని, ఇతరులు అర్థం చేసుకున్నది తప్పని వారు వాదిస్తారు. మీ జ్ఞాపకశక్తిని ప్రశ్నించి, మిమ్మల్ని మీపైనే సందేహపడేలా చేస్తారు. గడిచిపోయిన సంఘటనలను పూర్తిగా తిరస్కరించి, మీరు భ్రమలో ఉన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తారు. అటువంటి లక్షణాలు ఉన్నవారి పట్ల మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారి వెనక ఉన్న దుష్ట ఉద్దేశాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి, అని చాణక్యుడు చెప్పాడు.

పెద్ద పెద్ద వాగ్దానాలు

ఒక వ్యక్తి మాటలను, చేతలను గమనించడం ద్వారా వారి నిజ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అబద్ధాలకోరులు చాలా మధురంగా ​​మాట్లాడతారు, పెద్ద పెద్ద వాగ్దానాలు చేస్తారు. కానీ అసలు పని చేయాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు తప్పించుకుంటారు. వారు విశ్వాసం గురించి పదే పదే మాట్లాడతారు, కానీ మీకు అండగా నిలబడాల్సిన లేదా మద్దతు ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు మాయమైపోతారు. మీరు ఒక వ్యక్తి ఆకర్శనీయమైన మాటల కంటే వారి చేతలకే ఎక్కువ విలువ ఇవ్వాలి.

స్పష్టమైన సమాధానం ఉండదు

మీరు ఒక అబద్ధికుడిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తే, అతను ఎన్నడూ స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వడు. దానికి బదులుగా అతను విషయాన్ని పక్కదారి పట్టించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఒక చిన్న ప్రశ్నకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని కథ చెబుతాడు లేదా మీ ప్రశ్నకు ప్రతిస్పందనగా మరో ప్రశ్న అడుగుతాడు. నిజాయితీపరులు ఎల్లప్పుడూ సూటిగా, కచ్చితమైన సమాధానాలు ఇస్తారు. కానీ ప్రశ్నలను తప్పించుకునేవారి ఉద్దేశం సరైనది కాదని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి.

అబద్ధాలకోరులను ముందుగానే గుర్తించి, వారికి దూరంగా ఉండటం మన అందమైన, ప్రశాంతమైన జీవితానికి అత్యవసరం.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/Chanakya Niti : మీ ఎదుటి వ్యక్తి అబద్ధం చెబుతున్నాడని తెలుసుకునేందుకు చాణక్యుడి 4 టిప్స్
Home/Rasi Phalalu/Chanakya Niti : మీ ఎదుటి వ్యక్తి అబద్ధం చెబుతున్నాడని తెలుసుకునేందుకు చాణక్యుడి 4 టిప్స్
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