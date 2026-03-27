చాణక్య నీతి: ఈ వ్యక్తులు కళ్ళు ఉన్నప్పటికీ గుడ్డివారే, ప్రతీ ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవి!
నిజమైన దృష్టి కేవలం చూడగల సామర్థ్యం మాత్రమే కాదు, ఒప్పు మరియు తప్పుల మధ్య తేడాను గుర్తించగల సామర్థ్యం అని చాణక్యుడు అన్నారు. సత్యం బహిర్గతమైనప్పటికీ అంగీకరించని వ్యక్తి, కళ్ళు ఉన్నప్పటికీ గుడ్డివాడే. అలాంటి వ్యక్తి పరిస్థితిని చూస్తాడు, కానీ దాని నుండి నేర్చుకోడు. అతను అదే తప్పు పదే పదే చేస్తాడు.
ఆచార్య చాణక్య విధానాలు ప్రాచీన కాలంలో ఎంత సందర్భోచితంగా ఉన్నాయో, నేటికీ అంతే సందర్భోచితంగా ఉన్నాయి. జీవితంలోని ప్రతి సత్యాన్ని ఆయన ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా ముందుకు తెచ్చారు. వారి విధానాలలో లోతైన సత్యం దాగి ఉంది. చాలా మంది కళ్ళు ఉన్నప్పటికీ గుడ్డివారిలా ప్రవర్తిస్తారు. వారు ప్రతిదీ చూస్తారు, అర్థం చేసుకుంటారు, అయినప్పటికీ అదే తప్పులను పదే పదే పునరావృతం చేస్తారు. ఈ మానసిక అంధత్వం ఒక వ్యక్తిని లోపలి నుండి బలహీనంగా చేస్తుంది. జీవితం యొక్క సరైన దిశ నుండి వారిని తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. ఆచార్య చాణక్యుడు ఈ చేదు సత్యాన్ని చాలా సరళంగా, ప్రభావవంతంగా వ్యక్తీకరించారు. కళ్ళు ఉన్నప్పటికీ వారు అంధులు అని అన్నారు.
నిజమైన దృష్టి కేవలం చూడగల సామర్థ్యం మాత్రమే కాదు, ఒప్పు మరియు తప్పుల మధ్య తేడాను గుర్తించగల సామర్థ్యం అని చాణక్యుడు అన్నారు. సత్యం బహిర్గతమైనప్పటికీ అంగీకరించని వ్యక్తి, కళ్ళు ఉన్నప్పటికీ గుడ్డివాడే. అలాంటి వ్యక్తి పరిస్థితిని చూస్తాడు, కానీ దాని నుండి నేర్చుకోడు. అతను అదే తప్పు పదే పదే చేస్తాడు మరియు తరువాత పరిస్థితులను నిందిస్తాడు. ఆచార్య చాణక్య ప్రకారం, ఈ మానసిక అంధత్వం అతిపెద్ద శాపం, ఎందుకంటే ఇది ఒక వ్యక్తి తనను తాను మెరుగుపరుచుకునే అవకాశాన్ని కోల్పోయేలా చేస్తుంది.
కర్తవ్యం నుండి వేరు పడిన వ్యక్తి
ఆచార్య చాణక్యుడు కర్తవ్యాన్ని జీవితానికి ఆధారం అని అభివర్ణించారు. ఒక వ్యక్తి తన కర్తవ్యాన్ని గుర్తించకపోతే అది అతి పెద్ద తప్పు. విధి నుండి పారిపోవడం సులభం అనిపిస్తుంది, కానీ ఫలితం ఎల్లప్పుడూ హానికరం. అటువంటి వ్యక్తి బాధ్యతలను తప్పించుకుంటాడు. తరువాత పరిస్థితులు, వ్యక్తులు లేదా విధిని నిందిస్తాడు. జీవితంలోని అతి ముఖ్యమైన సత్యాన్ని విస్మరిస్తున్నందున, కర్తవ్యం లేని వ్యక్తి కళ్ళు ఉన్నప్పటికీ గుడ్డివాడని చాణక్యుడు చెప్పాడు.
మనస్సాక్షి లేకపోవడం
చాణక్యుడు మనస్సాక్షిని జీవితంలో గొప్ప శక్తిగా భావిస్తాడు. వివేకం లేని వ్యక్తి భావోద్వేగాలకు లోనై నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు. అతను ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంటాడు, కానీ దానికి కట్టుబడి ఉండలేడు. ఫలితంగా, అతను సరైన మార్గం తెలిసినప్పటికీ తప్పు దిశలో వెళ్తాడు. ఆచార్య చాణక్య ప్రకారం, విచక్షణ లేకపోవడం అంధత్వంతో సమానం. వ్యక్తి ఏది సరైనదో, ఏది తప్పో తెలుసుకున్నప్పటికీ, మనస్సాక్షి లేకపోవడం వల్ల తప్పు చేస్తాడు మరియు జీవితాంతం బాధపడతాడు.
లక్ష్యం నుండి పక్కదారి పట్టడం
ఆచార్య చాణక్యుడు లక్ష్యం గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అని చెప్పారు. తన ఉద్దేశ్యాన్ని మరచిపోయే వ్యక్తి అవకాశాలను కోల్పోతాడు. అలాంటి వ్యక్తి కష్టపడి పనిచేస్తాడు, కానీ సరైన దిశ లేకపోతే అతని కృషి వృథా అవుతుంది. ఆచార్య చాణక్య మాటల్లో చెప్పాలంటే, లక్ష్యం నుండి పక్కదారి పట్టడం కళ్ళు ఉన్నప్పటికీ గుడ్డిగా ఉండటంతో సమానం. విజయానికి మార్గం ఎక్కడుందో వ్యక్తి చూస్తాడు, కానీ వివేకం మరియు సంయమనం లేకపోవడం వల్ల ఆ మార్గంలో నడవలేడు.
ఆచార్య చాణక్య ప్రకారం, తన కర్తవ్యం మరియు మనస్సాక్షి గురించి తెలియని వ్యక్తికి సమాజంలో గౌరవం లభించదు. ప్రజలు అతన్ని నమ్మదగినవాడిగా భావించరు. అలాంటి వ్యక్తి జీవితంలో శాశ్వత విజయాన్ని సాధించలేడు. గౌరవం మరియు విజయం కేవలం కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల మాత్రమే కాకుండా, వివేకం, మనస్సాక్షి మరియు సరైన దృష్టి వల్ల వస్తాయని చాణక్యుడు చెబుతాడు.
కళ్ళు ఉన్నప్పటికీ గుడ్డివాడు ఈ లక్షణాలను కోల్పోతాడు. నిజమైన దృష్టి కళ్ళలో కాదు, మనస్సాక్షిలో ఉందని చాణక్యుడి విధానం మనకు బోధిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి సత్యాన్ని చూసినప్పటికీ దానిని అంగీకరించనప్పుడు అంధత్వం సంభవిస్తుంది. ఈ సత్యాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా మనం మన జీవితాలకు సరైన దిశను నిర్దేశించుకోవచ్చు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More