వాస్తు శాస్త్రం: పడకగదికి సంబంధించిన ఈ 5 నియమాలను ప్రతీ ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి.. ఒక చిన్న తప్పు చేసిన అనేక సమస్యలు రావచ్చు!
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంటి యొక్క ప్రతి మూల కూడా ఎంతో ముఖ్యమైనది. పడకగది గురించి మాట్లాడితే, ఇది వాస్తు నియమాలకు చాలా దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రతిదీ సానుకూలంగా ఉండాలి. ఇవాళ మనం పడకగదికి సంబంధించిన వాస్తు నియమాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది ప్రాథమికమైనది.
పడకగదికి సంబంధించిన 5 ముఖ్యమైన వాస్తు నియమాలు:
1. మంచం దిశ:
బెడ్రూమ్లో అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, మంచం దిశా. నిబంధనల ప్రకారం, బెడ్రూమ్లోని బెడ్ను ఎప్పుడూ నైరుతి దిక్కులో ఉంచాలి. వాస్తు నిబంధనల ప్రకారం, ఈ దిక్కులో మంచాలు ఉండటం వల్ల ఇంటికి సంతోషం, శాంతి మరియు ఆనందం లభిస్తుంది. మంచానికి గది తలుపు నేరుగా ఉండకుండా కూడా జాగ్రత్త వహించాలి.
2. షూ మరియు చెప్పులు:
పడకగదికి సంబంధించి వాస్తులో అనేక నియమాలున్నాయి. మంచం వద్ద షూ, చెప్పులు వుండకూడదు. ఎప్పుడూ పడకగది లోపలికి వీటిని తీసుకురాకూడదు. ముఖ్య నియమాల్లో ఒకటి. బూట్లు, చెప్పులు సరికొత్తవి అయినప్పటికీ, వాటిని పడకగదిలో పెట్టకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. వాస్తు ప్రకారం, ఒకవేళ పడకగదిలోకి షూలు మరియు చెప్పులు తీసుకొస్తే, అది ఆర్థిక ఇబ్బందులను కలిగిస్తుంది. అదే సమయంలో, ఇంటితో పాటు ప్రజల జీవితంలో ప్రతికూలత పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది.
3. అద్దాలను జాగ్రత్తగా ఉంచండి:
చాలా అవసరమైతే తప్ప పడకగదిలో అద్దాలను ఉంచవద్దు. ఇక్కడ అద్దం పెట్టడం వల్ల ఇంటి వాస్తు దోషాలు కలుగుతాయి. వాస్తు ప్రకారం, పడకగదిలో అద్దం పెట్టడం వల్ల వైవాహిక జీవితంలో తగాదాలు మొదలవుతాయి. అదే సమయంలో, ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ ఉద్రిక్తత ఉంటుంది. అద్దం పెట్టుకోవాల్సి వస్తే, అక్కడ మంచాలు లేకుండా ఉంచుకోవాలి. మంచం ముందు ఎక్కడైనా అద్దం ఉంటే, అవసరం లేకపోతే దానిని ఎప్పుడూ దేనితోనైనా కప్పి ఉంచండి.
4. పడకగదిలో తినకూడదు:
వాస్తు నియమాల ప్రకారం, పడకగదిలో ఆహారం తినకూడదు, ముఖ్యంగా మంచం మీద అస్సలు తినకూడదు. పడకగదిలో తినడం ఎప్పుడూ తప్పు. పురాణాల ప్రకారం, పడకగదిలో తినడం వల్ల ఇంట్లో పేదరికం వస్తుంది. దీనితో పాటు, ఇది వాస్తు లోపాలను కలిగిస్తుంది. నిద్రకు అంతరాయం కలిగిస్తుంది.
5. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను దూరంగా ఉంచండి:
తరచుగా ప్రజలు పడకగదిలో కూర్చుని ల్యాప్టాప్లపై పని చేస్తారు. అదే సమయంలో, ప్రజల ఫోన్లు కూడా బెడ్రూమ్లో ఉంటాయి. అయితే, నిబంధన ప్రకారం, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ఎప్పుడూ పడకగదిలో, ముఖ్యంగా మంచం మీద ఉంచకూడదు. ఇలా చేస్తే మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా చాలాసార్లు వాస్తు లోపం కూడా ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, వీటిని పడకగదిలో దూరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించాలి.