    వాస్తు శాస్త్రం: నేటి నుంచి చైత్ర నవరాత్రులు.. ఈ పొరపాట్లు చేయకండి, లేదంటే చాలా సమస్యలు రావచ్చు!

    Published on: Mar 19, 2026 9:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    చైత్ర నవరాత్రులు మార్చి 19, 2026 అనగా నేటి నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఈ తొమ్మిది రోజులు దుర్గామాత ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, నవరాత్రులకు ముందు ఇంటిని శుభ్రం చేయడం మరియు అమర్చడం చాలా ముఖ్యం. ఇంటిలో వ్యతిరేక శక్తి లేదా అశుభకరమైనవి ఉండటం వల్ల తల్లి యొక్క దయకు ఆటంకం కలుగుతుంది. జీవితంలో పురోగతిని ఆపవచ్చు. అందువల్ల, నవరాత్రులలో ఈ వస్తువులు లేకుండా చూసుకోవాలి. ఇంటి నుండి కొన్ని వస్తువులను తొలగించాలి. ఇంటి నుండి తొలగించడానికి శుభప్రదమైనదిగా భావించే 5 ప్రధాన విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం.

    నవరాత్రులకు ముందు వీటిని తొలగించండి

    విరిగిపోయిన విగ్రహాలు, చిరిగిన చిత్రాలు లేదా దేవుళ్లు వంటివి ప్రతికూల ఉంచినట్లయితే, వాటిని వెంటనే తొలగించండి. అటువంటి వస్తువులను వాస్తులో ఉంచడం అశుభకరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇవి ప్రతికూల శక్తిని సృష్టిస్తాయి. పూజ యొక్క ఫలాన్ని తగ్గిస్తాయి. వాటిని పవిత్ర నదిలో నిమజ్జనం చేయండి లేదా ఆలయానికి ఇచ్చేయడం మంచిది.

    ఇంట్లో పనికిరాని, పాడైపోయిన గడియారాలను ఉంచడం అనేది వాస్తు సమస్యలు కలిగిస్తుంది. ఇది జీవితంలో పురోగతిని ఆటంకం చేస్తుంది. నవరాత్రులకు ముందు అటువంటి గడియారాలను సరి చేయండి లేదా వాటిని ఇంటి నుండి తొలగించండి. సమయం సజావుగా సాగడం కోసం ఇంట్లో పని చేసే గడియారాన్ని ఉంచడం మంచిది.

    వంటగదిలో విరిగిన పాత్రలు, పగిలిన కప్పులు, ప్లేట్లు లేదా పనికిరాని వస్తువులను కలిగి ఉండటం అశుభకరం. ఇది ఇంట్లో తగాదాలు మరియు ఆర్థిక ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. నవరాత్రులకు ముందు వాటిని బయట పెట్టేయండి. వంట గదిని శుభ్రంగా మరియు క్రమబద్ధంగా ఉంచండి, తద్వారా అన్నపూర్ణ ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి.

    ఇంట్లో ఎక్కువ కాలం పేరుకుపోయిన పనికిరాని వస్తువులు, పాత బట్టలు, విరిగిన ఫర్నిచర్ కూడా వ్యతిరేక శక్తిగా మారుతాయి. ఇది ఇంట్లో అంతరాయాలు మరియు వ్యతిరేకతను పెంచుతుంది. నవరాత్రులకు ముందు ఇంటిని శుభ్రం చేయండి. అటువంటి వస్తువులను దానం చేయండి లేదా బయట పారేయండి. ఇది ఇంటిలో సానుకూల శక్తిని పెంపొందిస్తుంది మరియు పురోగతికి మార్గం తెరుస్తుంది.

    ఎండిపోయిన లేదా చనిపోయిన మొక్కలను ఇంట్లో ఉంచడం వాస్తులో చాలా అశుభకరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇవి వ్యతిరేక శక్తికి చిహ్నం మరియు కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి. నవరాత్రులకు ముందు వాటిని తొలగించి, మంచి మొక్కలు నాటండి. ముఖ్యంగా మంచి తులసి మొక్కను ఉంచడం శుభప్రదమైనది.

    నవరాత్రికి ముందు ఇంటిని పూర్తిగా శుభ్రంగా, సానుకూలంగా మార్చడం వలన ఈ తొమ్మిది రోజులు కూడా దుర్గామాత ఆశీస్సులు పొందడానికి వీలవుతుంది. ఈ 5 తొలగించడం ద్వారా, మీరు ఇంట్లో ప్రతికూలతను తొలగించవచ్చు. జీవితంలో పురోగతికి కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది. తల్లి దయతో మీ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.

