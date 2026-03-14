వాస్తు చిట్కాలు: వాస్తు ప్రకారం ఈ 7 తప్పులు చేస్తే ఆరోగ్యం పాడవుతుంది.. వెంటనే ఈ మార్పులు చేయండి!
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మన దేహం యొక్క శక్తిని సంతులనం చేసే కొన్ని గుర్తులు, అలవాట్లు ఉంటాయి. గ్రంథాల ప్రకారం మన ఇంటి వాతావరణం, వస్తువుల సరైన దిశ మరియు కొన్ని రోజువారీ అలవాట్లు మన ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ విషయాలను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే శరీరం మంచి సమతుల్యతను పొందుతుంది.
ఈ రోజుల్లో కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు సర్వసాధారణంగా మారాయి. సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, ఒత్తిడి, సరైన జీవనశైలి పాటించకపోవడం కారణంగా ఇది చాలా మందిలో కనిపిస్తుంది. కొన్ని జన్యుపరమైనవి కూడా ఉంటాయి. వాస్తు శాస్త్రం యొక్క కొన్ని నియమాలను పాటించడం ద్వారా ఆరోగ్యంలో చాలా మార్పు వస్తుంది. ఆరోగ్యంగా ఉండచ్చు. ఎవరైనా సులభంగా చేయగలిగే కొన్ని నియమాలు వున్నాయి, ఇవన్నీ పాటించడం ద్వారా ఆరోగ్యంగా ఉండచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు దూరంగా ఉండడానికి వీలవుతుంది.
ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే 7 నియమాలను పాటించండి
నైరుతి దిశ:
గ్రంథాల ప్రకారం ఇంటి యొక్క నైరుతి భాగంలోని వాస్తును మీరు సరిచేసినట్లయితే, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరచడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ దిశ ఆరోగ్యానికి సంబంధించినదిగా భావిస్తారు. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ వాస్తును మెరుగుపరుచుకోగలిగితే, దాని నుంచి ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి.
పడకగదిలో ఈ పనిని చేయవద్దు:
మన జీవితంలో పడకగది వాస్తు ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఇక్కడ విషయాలు సరిగ్గా ఉంటే సగానికి పైగా విషయాలు సరిగ్గా ఉంటాయి. వాస్తు శాస్త్రం యొక్క నిబంధనల ప్రకారం పడకగదిలో తినడం చేయకూడదు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ నిబంధనలను పాటించాలి. వాస్తు ప్రకారం పడకగదిలో ఆహారం తినడం వలన నష్టాలు కలుగుతాయి.
ఈ వస్తువును పడకగదిలో ఉంచవద్దు:
వాస్తు ప్రకారం పడకగదిలో ఉంచే ప్రతి వస్తువు ప్రతి ఒక్కరిపై ప్రభావం చూపుతుంది. నిబంధనల ప్రకారం ఇక్కడ షూ లేదా చెప్పులు ఉంచకూడదు. పాతవి అయినా, కొత్తవి అయినా ఇక్కడ ఉంచే పొరపాటు చేయకండి.
మట్టి కుండ:
ఇప్పుడు వేసవి కూడా ప్రారంభమైంది. చాలా మంది ఫ్రిజ్ కంటే కుండ నుండి నీరు తాగడానికి ఇష్టపడతారు, ఎందుకంటే ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇందులో ప్రతిరోజూ 7 తులసి ఆకులను జోడించండి.
ఇంట్లో తయారు చేసిన ఆహారం:
గ్రంథాల ప్రకారం ఇంట్లో వండిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి. ఇంట్లో చేసిన ఆహారం తింటే ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
మీ తండ్రికి గౌరవం ఇవ్వండి:
మీ తండ్రికి చాలా ప్రేమ ఇవ్వండి. వారిని గౌరవించడానికి ఎటువంటి అవకాశాన్ని వదిలిపెట్టవద్దు. మీరు మీ తండ్రిని ఎంత సంతోషంగా ఉంచితే అంత మంచిది.
ఈశాన్య కోణానికి సంబంధించిన నియమం:
ఇంటి యొక్క ఈ దిశ చాలా ముఖ్యమైనది. మీరు ఈ దిశలో ఇనుప వస్తువులను ఉంచినట్లయితే, వాటిని వెంటనే తొలగించండి.