వాస్తు చిట్కాలు: వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ, మాధుర్యాన్ని పెంచాలంటే ఈ సులువైన పరిహారాలను పాటించండి!
వాస్తు శాస్త్రం ఇంటి యొక్క ప్రతి మూల, వస్తువుకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వాములు ఎక్కువగా ఉండే పడకగదిలో వాస్తు నిబంధనలను పాటించకపోవడం వల్ల ఒత్తిడి, తగాదాలు, సంబంధాల్లో విభేదాలు పెరుగుతాయి. వాస్తు దోషాన్ని నిరోధించేందుకు కొన్ని సరళమైన నియమాలు మరియు పరిహారాలను అనుసరించడం ద్వారా ప్రేమ, మాధుర్యం మరియు సామరస్యం వైవాహిక జీవితంలో నిలిచి ఉంటాయి. పడకగదికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన వాస్తు నియమాలు పాటిస్తే వైవాహిక జీవితంలో సంతోషాన్ని పెంచుతాయి.
పడకగది దిశ
వాస్తు ప్రకారం వివాహితుల పడకగది నైరుతి దిక్కులో ఉండటం ఉత్తమమైనదిగా భావించబడుతుంది. ఇది సంబంధాలకు స్థిరత్వం, బలాన్ని తెస్తుంది. నూతన వధూవరులు ఎప్పుడూ వాయువ్య దిశలో గదిని తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే ఈ దిశ అస్థిరత, ఒత్తిడిని తెస్తుంది. మంచం యొక్క రెండు వైపులా తగినంత స్థలం ఉండాలి, తద్వారా జీవిత భాగస్వాములు సులభంగా ఎక్కవచ్చు మరియు దిగవచ్చు. మంచం గోడకు పూర్తిగా ఆనుకుని ఉండరాదు.
పడకగదిలో ఉంచకూడని వస్తువులు
పడక గదిలో పూజ గది లేదా దేవాలయం ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఉంచాల్సి వస్తే కర్టెన్ కట్టండి.
మురికిగా ఉన్న పాత్రలు, చీపుర్లు లేదా చెత్తను ఎన్నడూ గదిలో ఉంచవద్దు, ఇది ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతుంది.
యుద్ధం, హింస, భయానక లేదా విషాద చిత్రాలను ఉంచవద్దు.
బెడ్ ముందు ఎర్ర బల్బులు లేదా పెద్ద అద్దాలను ఉంచవద్దు. నిద్రపోతున్నప్పుడు అద్దం కనిపిస్తే సంబంధాల్లో విభేదాలు పెరుగుతాయి.
పడకగదిలో రంగులు, పువ్వులు, చిహ్నాలు
పడకగది గోడలపై లేత నీలం, ఆకుపచ్చ లేదా క్రీమ్ వంటి లేత రంగులను ఉపయోగించండి. ముదురు రంగులు ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. గదిలో ఎర్రటి పువ్వులను ఉంచండి, ఇది ప్రేమ మరియు ఉత్సాహానికి ప్రతీక. గదిలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు మరియు నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా నెమలి ఈకలు కనిపించే విధంగా నెమలి ఈకలను ఉంచండి. నెమలి ఈకలు వైవాహిక ఆనందాన్ని, అందాన్ని పెంపొందిస్తాయి. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కలిసి సంతోషంగా ఉన్న ఫోటోను గదిలో ఉంచండి, ఇది సంబంధంలో మాధుర్యాన్ని కొనసాగిస్తుంది.
వైవాహిక జీవితంలో ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కలిగించే వాస్తు చిట్కాలు
మంచం తూర్పు లేదా ఉత్తర మూలలో నీటితో నిండిన రాగి పాత్రను ఉంచి దానిని కవర్ చేయండి. ఈ పరిహారం సంబంధాలలో శాంతి, ప్రేమను పెంచుతుంది. వాయువ్య దిశలో కిటికీ లేకపోతే అక్కడ ఫెంగ్ షుయ్ గంటలను వేలాడదీయండి. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది మరియు సంబంధాలలో సామరస్యాన్ని తెస్తుంది.పడకగదిని శుభ్రంగా ఉంచండి మరియు ప్రతిరోజూ గంగా నీటిని జల్లండి. ఇది ప్రతికూల శక్తిని దూరంగా ఉంచుతుంది.
అదనపు వాస్తు చిట్కాలు, జాగ్రత్తలు
టీవీలు, మొబైల్ ఛార్జర్లు మొదలైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పడకగదిలో ఎన్నడూ ఉంచవద్దు. అవి నిద్ర మరియు సంబంధాలపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.
నిద్రపోయేటప్పుడు తలను దక్షిణం లేదా తూర్పు దిక్కులో ఉంచండి. ఇది ఆరోగ్యం మరియు వైవాహిక సంతోషానికి మంగళప్రదమైనది. ఎల్లప్పుడూ పడకగది తలుపును మూసి ఉంచండి మరియు ప్రధాన ద్వారం నుంచి నేరుగా కనిపించకుండా చూసుకోండి.
క్రమం తప్పకుండా గదిలో అగరబత్తీలు లేదా ధూపం వెలిగించండి మరియు హనుమాన్ చాలీసా లేదా రాధాకృష్ణ భజనలను వినండి.
ఈ సరళమైన వాస్తు నియమాలు మరియు పరిహారాలను పాటించడం ద్వారా జీవిత భాగస్వాముల మధ్య ప్రేమ, నమ్మకం మరియు మాధుర్యం ఉంటుంది. వాస్తు లోపాలను తొలగించినప్పుడు జీవితంలో సంతోషం, శాంతి మరియు సంవృద్ధి పెరుగుతాయి.