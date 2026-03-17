    నేడు ఓ రాశి వారికి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన రంగాలలో విజయాలు.. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది!

    రాశి ఫలాలు 17 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 17 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 17, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మార్చి 17, మంగళవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం మరియు శాంతిని కాపాడుతుంది.

    రాశి ఫలాలు 17 మార్చి 2026
    రాశి ఫలాలు 17 మార్చి 2026

    జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 17న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మార్చి 17న ఏ రాశికి మేలు జరుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి:

    ఈరోజు భావోద్వేగ సంబంధాలు మరియు సంబంధాలను మెరుగుపరచడాన్ని సూచిస్తుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు, ముఖ్యంగా కుటుంబం లేదా సన్నిహితుల విషయంలో మిమ్మల్ని మీరు విశ్వసించండి. అర్థవంతమైన సంభాషణలకు సిద్ధంగా ఉండండి.

    వృషభ రాశి:

    మీ జీవితంలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి సంరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. బలమైన సంబంధాలను ఏర్పరుచుకోవడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి. వ్యక్తిగత లేదా వృత్తిపరమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కోవటానికి మీ అంతర్ దృష్టిని విశ్వసించండి.

    మిథున రాశి:

    నేడు వ్యక్తిగత సంబంధాలు మరియు కెరీర్ వృద్ధికి అవకాశాలను పొందుతారు. అపార్థాలను నివారించడానికి ఆలోచనలను స్పష్టంగా వ్యక్తీకరించండి.

    కర్కాటక రాశి:

    మీరు కమ్యూనికేషన్‌ను మెరుగుపరచడం మరియు సంబంధాలను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి పెట్టాలి. క్రొత్త ఆలోచనలను స్వీకరించండి. సానుకూలంగా ఉండండి. ఈ రోజు వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలను పరిశీలించండి.

    సింహ రాశి:

    మీరు స్వీయ సంరక్షణ మరియు స్పష్టమైన సంభాషణపై దృష్టి పెట్టాలి. వృద్ధి అవకాశాలను స్వీకరించండి. జీవితంలో సమతుల్యతను కాపాడుకోండి. రాబోయే రోజులను ఉత్పాదకంగా మార్చడానికి మీ సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోండి.

    కన్య రాశి:

    నేడు మీ ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలను పరిష్కరించండి. ఆఫీసులో క్లయింట్లతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడంలో మీ వైఖరి ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది. రోజంతా ఆరోగ్యం మరియు సంపద రెండూ కూడా మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    తులా రాశి:

    మీ బాధ్యతలు మరియు వ్యక్తిగత అవసరాల మధ్య సమతుల్యతను సాధించాలని సూచిస్తుంది. సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆర్థిక విషయాలపై అదనపు శ్రద్ధ అవసరం కావచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి:

    నేడు ఈ రాశి వారు వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలోని సమస్యలను సానుకూల దృక్పథంతో పరిష్కరించండి. కెరీర్ పరంగా ముందుకు సాగడానికి మీకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం పరంగా కూడా ఈ రోజు బాగుంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈరోజు వ్యక్తిగత ఎదుగుదల మరియు కనెక్షన్ కోసం అవకాశాలను హైలైట్ చేస్తుంది. ఊహించని మార్పులు ఉన్నప్పటికీ మీ శక్తిని నియంత్రించడం మరియు సానుకూలంగా ఉండటంపై దృష్టి పెట్టండి.

    మకర రాశి:

    నేడు మీ సంకల్పం ముఖ్యమైన లక్ష్యాలను సాధించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. సంభాషణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు విశ్వసించుకోండి. సానుకూలంగా ఉండండి. మీరు వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు.

    కుంభ రాశి:

    డేట్, శృంగారం, ఉద్యోగం పరంగా గొప్ప రోజు. పెద్దగా ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవు. ఆరోగ్యం పరంగా మీరు బాగుంటారు. ఈ రోజు మీ భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడపండి.

    మీన రాశి:

    ఎటువంటి సమస్య లేకుండా మీ భావాలను వ్యక్తపరుస్తారు. ఈ రోజు మీ భాగస్వామి కోసం ఎక్కువ సమయం కేటాయించడం శృంగారాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. అధికారిక కార్యక్రమం బిజీగా మరియు ఉత్పాదకంగా ఉంటుంది.

    News/Rasi Phalalu/నేడు ఓ రాశి వారికి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన రంగాలలో విజయాలు.. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది!
    News/Rasi Phalalu/నేడు ఓ రాశి వారికి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన రంగాలలో విజయాలు.. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది!
